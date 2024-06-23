РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9744 посетителя онлайн
Новости
17 953 205

Число рабочих-украинцев стремительно сокращается из-за войны. Работодатели начали завозить гастарбайтеров из бедных стран

Будівництво

Количество рабочих-украинцев стремительно сокращается из-за войны. Работодатели в Украине начали приглашать на работу иностранцев, поскольку в стране сейчас дефицит украинских работников. Кроме того, работники из Пакистана, Непала, Индии готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Конфедерации работодателей Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за 2 года количество официально зарегистрированных работников в строительном секторе сократилось на 25,4% - почти до 300 тыс. человек. Как утверждает председатель правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов, отдельные компании уже потеряли до половины персонала.

Читайте: Нелегалы ​​из Беларуси постоянно пытаются пересечь границу Польши - более 300 попыток прорыва за два дня

Как результат, строительные компании начали привлекать трудовых мигрантов из других стран: Пакистана; Непала; Индии; Бангладеш; Филиппин; стран Африки; Молдовы; Узбекистана.

Кроме того, иностранцы готовы работать за меньшие деньги, чем те суммы, на которые соглашаются украинцы:

  • зарплаты разнорабочих, авторемонтников, электросварщиков, каменщиков, грузчиков, парковщиков стартуют от 450 долларов в месяц;
  • опытных каменщиков - от 650 долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне привезли в оккупированный Мариуполь 50 тыс. гастарбайтеров, часть - из стран Центральной Азии, - ЦНС

Для сравнения, специалисты-украинцы получают обычно от 900 долларов, а в сложившихся условиях претендуют и на большее.

Отмечается, что иностранцы выгодны для работодателей, несмотря на то, что необходимо позаботиться об их официальном трудоустройстве и обязательно предоставить им жилье.

Автор: 

мигранты (996) строительство (2005) мобилизация (2886)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
Здобули называется. Как говорил Кокаинский - главное сохранить державу, про украинцев речи не идет.
показать весь комментарий
22.06.2024 23:29 Ответить
+40
Нищення українського народу примусовою мобілізацією і заміну його на іноземців, з країн Африки та Азії.
А таку пропозицію, як наймати в армію тих же африканців чи азіатів за 2-3 тис.$ не додумались?
Чи їх тільки можна брати на роботи в Україні замість українців а українців в той час на убой.
показать весь комментарий
22.06.2024 23:33 Ответить
+40
Але ж яка класна підміна ЗБЕРЕЖЕМО ДЕРЖАВУ (АПАРАТ НАСИЛЬСТВА ) - замість ЗБЕРЕЖЕМО НАЦІЮ . Правильно - баби іщо наражают . Правда українські в Європах , а в Україні - азіатів та негрів ...
показать весь комментарий
22.06.2024 23:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Повертайся в Україну поцріот хєров. Покажи як треба врювати і працювати
показать весь комментарий
23.06.2024 19:33 Ответить
До таких дегенератів як ти повертатись чи що? Дякую, але відмовлюсь.
показать весь комментарий
23.06.2024 20:05 Ответить
Так а чого визвірятися на філіпінців!? Вони християни, спокійні, працьовиті, з правильним менталитетом.
Пропрацювавши 20 років в колективах де були філіпінці, непросте життя кинуло мене на роботу де замість філінов - українці. Нікого не загониш до праці, сидять п'ють каву по 45 хвилин, якщо кажу іди наприклад чистити отой фільтр то відповідь "а чого я?" і т. д.

Якщо що, то "працюють" вони за 1500- 2000 $.
показать весь комментарий
23.06.2024 11:47 Ответить
Абсолютно правильна політика. Вона була невідворотною ще з початку 2000-х.
Читайте пані Е. Лібанову, директорку Институту демографії НАНУ.
показать весь комментарий
23.06.2024 14:36 Ответить
Потужно
показать весь комментарий
23.06.2024 14:38 Ответить
Страница 3 из 3
 
 