Число рабочих-украинцев стремительно сокращается из-за войны. Работодатели начали завозить гастарбайтеров из бедных стран
Количество рабочих-украинцев стремительно сокращается из-за войны. Работодатели в Украине начали приглашать на работу иностранцев, поскольку в стране сейчас дефицит украинских работников. Кроме того, работники из Пакистана, Непала, Индии готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы.
Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Конфедерации работодателей Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за 2 года количество официально зарегистрированных работников в строительном секторе сократилось на 25,4% - почти до 300 тыс. человек. Как утверждает председатель правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов, отдельные компании уже потеряли до половины персонала.
Как результат, строительные компании начали привлекать трудовых мигрантов из других стран: Пакистана; Непала; Индии; Бангладеш; Филиппин; стран Африки; Молдовы; Узбекистана.
Кроме того, иностранцы готовы работать за меньшие деньги, чем те суммы, на которые соглашаются украинцы:
- зарплаты разнорабочих, авторемонтников, электросварщиков, каменщиков, грузчиков, парковщиков стартуют от 450 долларов в месяц;
- опытных каменщиков - от 650 долларов.
Для сравнения, специалисты-украинцы получают обычно от 900 долларов, а в сложившихся условиях претендуют и на большее.
Отмечается, что иностранцы выгодны для работодателей, несмотря на то, что необходимо позаботиться об их официальном трудоустройстве и обязательно предоставить им жилье.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пропрацювавши 20 років в колективах де були філіпінці, непросте життя кинуло мене на роботу де замість філінов - українці. Нікого не загониш до праці, сидять п'ють каву по 45 хвилин, якщо кажу іди наприклад чистити отой фільтр то відповідь "а чого я?" і т. д.
Якщо що, то "працюють" вони за 1500- 2000 $.
Читайте пані Е. Лібанову, директорку Институту демографії НАНУ.