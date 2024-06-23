Число рабочих-украинцев стремительно сокращается из-за войны. Работодатели начали завозить гастарбайтеров из бедных стран

Количество рабочих-украинцев стремительно сокращается из-за войны. Работодатели в Украине начали приглашать на работу иностранцев, поскольку в стране сейчас дефицит украинских работников. Кроме того, работники из Пакистана, Непала, Индии готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Конфедерации работодателей Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за 2 года количество официально зарегистрированных работников в строительном секторе сократилось на 25,4% - почти до 300 тыс. человек. Как утверждает председатель правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов, отдельные компании уже потеряли до половины персонала.

Читайте: Нелегалы ​​из Беларуси постоянно пытаются пересечь границу Польши - более 300 попыток прорыва за два дня

Как результат, строительные компании начали привлекать трудовых мигрантов из других стран: Пакистана; Непала; Индии; Бангладеш; Филиппин; стран Африки; Молдовы; Узбекистана.

Кроме того, иностранцы готовы работать за меньшие деньги, чем те суммы, на которые соглашаются украинцы:

зарплаты разнорабочих, авторемонтников, электросварщиков, каменщиков, грузчиков, парковщиков стартуют от 450 долларов в месяц;

опытных каменщиков - от 650 долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне привезли в оккупированный Мариуполь 50 тыс. гастарбайтеров, часть - из стран Центральной Азии, - ЦНС

Для сравнения, специалисты-украинцы получают обычно от 900 долларов, а в сложившихся условиях претендуют и на большее.

Отмечается, что иностранцы выгодны для работодателей, несмотря на то, что необходимо позаботиться об их официальном трудоустройстве и обязательно предоставить им жилье.