Технології матимуть важливе значення у цій війні. Україна вже стала світовим лідером у бойових технологіях, - Буданов

Росія має значну перевагу в живій силі, ніж Україна. Проте Україні слід максимально залучати до воєнних дій сучасні технології, щоб не вести війну до останнього українця.

"Технології матимуть досить важливе значення в цій війні, – зауважив очільник ГУР, – щоб ми не вели війну, поки не залишиться останній громадянин".

Буданов вважає, що відповіддю на перевагу Росії в живій силі є бойові технології, в яких Україна стала світовим лідером. Він зазначив, що зараз на фронті, коли це можливо, замінюють людей новими варіантами безпілотників та засобами радіоелектронної боротьби.

The Philadelphia Inquirer зауважує, що технології є ключовими для одного з найінтенсивніших проєктів Буданова: вести війну проти Росії за допомогою безпілотників далекого радіусу дії.

"Я фанат цього. Я виступаю за це з перших днів війни, відверто кажучи, що доки війна стримуватиметься на нашій території, вона не торкнеться Росії. Саме тому з весни 2022 року ми почали проводити значні операції на території Росії, і йтимемо далі, чим більше у нас буде ресурсів для цього. І Росія почала це відчувати", – зазначив він.

