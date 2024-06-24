УКР
2 391 33

Технології матимуть важливе значення у цій війні. Україна вже стала світовим лідером у бойових технологіях, - Буданов

буданов,кирило

Росія має значну перевагу в живій силі, ніж Україна. Проте Україні слід максимально залучати до воєнних дій сучасні технології, щоб не  вести війну до останнього українця. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer заявив глава ГУР МО України Кирило Буданов.

"Технології матимуть досить важливе значення в цій війні, – зауважив очільник ГУР, – щоб ми не вели війну, поки не залишиться останній громадянин".

Буданов вважає, що відповіддю на перевагу Росії в живій силі є бойові технології, в яких Україна стала світовим лідером. Він зазначив, що зараз на фронті, коли це можливо, замінюють людей новими варіантами безпілотників та засобами радіоелектронної боротьби.

The Philadelphia Inquirer зауважує, що технології є ключовими для одного з найінтенсивніших проєктів Буданова: вести війну проти Росії за допомогою безпілотників далекого радіусу дії.

"Я фанат цього. Я виступаю за це з перших днів війни, відверто кажучи, що доки війна стримуватиметься на нашій території, вона не торкнеться Росії. Саме тому з весни 2022 року ми почали проводити значні операції на території Росії, і йтимемо далі, чим більше у нас буде ресурсів для цього. І Росія почала це відчувати", – зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буданов не вірить, що РФ застосує ядерну зброю, якщо втратить контроль над Кримом

Нагадаємо, Буданов заявив. що Крим необхідно відрізати від російського постачання. Оскільки загарбники перетворили Крим на величезну військову базу, яка дозволяє контролювати південне узбережжя України.

+12
Знову Буданга виліз, намолотив х.ні, та сховався в кабінеті.
показати весь коментар
24.06.2024 07:07 Відповісти
+8
Я все це чув від Залужного рік тому!
показати весь коментар
24.06.2024 07:05 Відповісти
+7
Не пойму, идёт воина, а эти все пиарятся. Молча бейте врага, меньше будет потерь, а то скоро как бульба фюрер начнут на карте показывать куда пойдем в наступление, откуда бить будем по рашистам и т.д. Пусть для них это будет сюрпризом, а не даёт время на подготовку. А попиариться есть кому, например безмозглая, ОП и прочий непотріб
показати весь коментар
24.06.2024 07:18 Відповісти
Я все це чув від Залужного рік тому!
показати весь коментар
24.06.2024 07:05 Відповісти
А віз і нині там
показати весь коментар
24.06.2024 07:38 Відповісти
Знову Буданга виліз, намолотив х.ні, та сховався в кабінеті.
показати весь коментар
24.06.2024 07:07 Відповісти
А поговорити! - в рашки зараз в рази більше дронів - Китаи старається
показати весь коментар
24.06.2024 07:09 Відповісти
Просовують тупого Будангу зараз щосили, організували наїзд на генерала Содоля, а цього ****** рекламують
показати весь коментар
24.06.2024 07:11 Відповісти
Не пойму, идёт воина, а эти все пиарятся. Молча бейте врага, меньше будет потерь, а то скоро как бульба фюрер начнут на карте показывать куда пойдем в наступление, откуда бить будем по рашистам и т.д. Пусть для них это будет сюрпризом, а не даёт время на подготовку. А попиариться есть кому, например безмозглая, ОП и прочий непотріб
показати весь коментар
24.06.2024 07:18 Відповісти
Це таким чином буратінкині дуполизи намагаються нелегітимному рейтинг підняти. А на те, як відреагує на його висер кацапня, йому насрати.
показати весь коментар
24.06.2024 07:25 Відповісти
будьонов, ти тверезий, чи як?
показати весь коментар
24.06.2024 07:20 Відповісти
Завжди думав, що глава військової розвідки, як саме ГУР, це верх загадковості, таємниці, десь на рівні чуток і домислів.
показати весь коментар
24.06.2024 07:30 Відповісти
Зараз цією бандой використовується дві ******** технологіі-карманна ш...ха Безугла і оболонський гопнік "коля катлета" і це дійсно "******** технологіі" по дескридитаціі військови і перетворенні України на бандустан.
показати весь коментар
24.06.2024 07:30 Відповісти
Розвідник повинен мовчати. "Болтун - находка для шпиона" - з плакату радянських часів на "закритих" а/я. Хто йому нарешті закриє рота???
показати весь коментар
24.06.2024 07:45 Відповісти
На Заході Буданов суперзірка на яку моляться. Прочитайте хоча б заголовок в оригіналі цієї статті.
показати весь коментар
24.06.2024 07:52 Відповісти
Складаеться враження, що вiн, в такий недолугий спосiб , виправдовуеться. Чесслово, як дитина.
показати весь коментар
24.06.2024 07:46 Відповісти
З огляду на все, то що рашка має перевагу в живій силі, та ще й значну, якийсь нонсенс. Клименко сказав одних тільки ментів воює 300 тисяч.
показати весь коментар
24.06.2024 07:48 Відповісти
Базарна баба .
показати весь коментар
24.06.2024 07:53 Відповісти
А мож у пыни он - на особом банковском счету.
показати весь коментар
24.06.2024 07:58 Відповісти
А ваапше-та улыбнуло(горько), шо отелився тока с началом полномасштабки.
показати весь коментар
24.06.2024 07:53 Відповісти
Не понимаю, за шо уволили бедную Н. Гуменюк, за то, шо лишнего не трындела?...
показати весь коментар
24.06.2024 08:00 Відповісти
В Одессе пошла заруба. Слышны взрывы...
показати весь коментар
24.06.2024 08:04 Відповісти
Почему-то обнуленные считают, шо на мост можно приехать на ракете, типо верхом , еще и онучи можно развесить , высохнут пока долетишь.
показати весь коментар
24.06.2024 08:17 Відповісти
Так таке страшне ППО? Навіть водопровідні ракети хамасівських дикунів потрапляють по ізраїльських містах.
показати весь коментар
24.06.2024 08:27 Відповісти
А він хоч колись буде використовувати свої обов'язки по посаді чи тільки як балакуюча голова. Туди б та маряну.
показати весь коментар
24.06.2024 08:18 Відповісти
Мабуть саме тому, що ми лідер бойових тнзнологій, ми без збройної допомоги одразу клеїмо ласти.
показати весь коментар
24.06.2024 08:26 Відповісти
Бандит не може бути захисником України. Буданов відсьогодні буде для мене з маленької букви, як і бандит зєлєнский. Всі удари по рф і її НПЗ - це замилювання очей українцям про "очінь пАтужну" відповідь бандита зєлєнскаВО московітським агресорам. Ця зєлєнска шобла імітує з себе українських патріотів саме словами з відео, а не діями. Бо дії свідчать саме навпаки - це зрадники, які захопили владу. І "сдєлалі" весь український народ. На виборах. Україна - перша країна в Європі, яка обрала ОПГ своїми правителями !!!
показати весь коментар
24.06.2024 08:35 Відповісти
ВСУ самая старая армия в мире, вот вам еще одна технология...
показати весь коментар
24.06.2024 08:40 Відповісти
Брехло
показати весь коментар
24.06.2024 08:49 Відповісти
Содоль - найновітніши бойові *************** !
показати весь коментар
24.06.2024 08:50 Відповісти
The Philadelphia Inquirer зауважує, що технології є ключовими для одного з найінтенсивніших проєктів Буданова: вести війну проти Росії за допомогою безпілотників далекого радіусу дії. Поки що ці беспілотники через невелику бойову частину ніякої значущої ефективності крім ударів по НПЗ і нафтосховищах не показали....

Для ударів по військових об'єктах потрібні ракети і бажано з касетною бч... от удари Атакамс одразу видно ефективність...

Для ударів по військових об'єктах потрібні ракети і бажано з касетною бч... от удари Атакамс одразу видно ефективність...
показати весь коментар
24.06.2024 09:56 Відповісти
Геніальна промова на 3му році війни!
показати весь коментар
24.06.2024 10:57 Відповісти
брат данілова)))?
показати весь коментар
24.06.2024 12:01 Відповісти
Коли вже ця базарна зелена баба стулить пельку і займеться своїми службовими обов"язками, побіздуни зегрьобані?!
показати весь коментар
24.06.2024 12:36 Відповісти
Світовий лідер? Навіщо тоді випрошувати гірші технології в когось іншого? Дорк.
показати весь коментар
24.06.2024 14:58 Відповісти
 
 