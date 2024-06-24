РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9476 посетителей онлайн
Новости Война
2 391 33

Технологии будут иметь важное значение в этой войне. Украина уже стала мировым лидером в боевых технологиях, - Буданов

буданов,кирило

Россия имеет значительное преимущество в живой силе, чем Украина. Однако Украине следует максимально привлекать к военным действиям современные технологии, чтобы не вести войну до последнего украинца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Philadelphia Inquirer заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

"Технологии будут иметь достаточно важное значение в этой войне, - отметил глава ГУР, - чтобы мы не вели войну, пока не останется последний гражданин".

Буданов считает, что ответом на превосходство России в живой силе являются боевые технологии, в которых Украина стала мировым лидером. Он отметил, что сейчас на фронте, когда это возможно, заменяют людей новыми вариантами беспилотников и средствами радиоэлектронной борьбы.

The Philadelphia Inquirer отмечает, что технологии являются ключевыми для одного из самых интенсивных проектов Буданова: вести войну против России с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.

"Я фанат этого. Я выступаю за это с первых дней войны, откровенно говоря, что пока война будет сдерживаться на нашей территории, она не коснется России. Именно поэтому с весны 2022 года мы начали проводить значительные операции на территории России, и будем идти дальше, чем больше у нас будет ресурсов для этого. И Россия начала это чувствовать", - отметил он.

Читайте: Буданов не верит, что РФ применит ядерное оружие, если потеряет контроль над Крымом

Напомним, Буданов заявил. что Крым необходимо отрезать от российского снабжения. Поскольку захватчики превратили Крым в огромную военную базу, которая позволяет контролировать южное побережье Украины.

Автор: 

Буданов Кирилл (484) технологии (683) Украина (45101)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Знову Буданга виліз, намолотив х.ні, та сховався в кабінеті.
показать весь комментарий
24.06.2024 07:07 Ответить
+8
Я все це чув від Залужного рік тому!
показать весь комментарий
24.06.2024 07:05 Ответить
+7
Не пойму, идёт воина, а эти все пиарятся. Молча бейте врага, меньше будет потерь, а то скоро как бульба фюрер начнут на карте показывать куда пойдем в наступление, откуда бить будем по рашистам и т.д. Пусть для них это будет сюрпризом, а не даёт время на подготовку. А попиариться есть кому, например безмозглая, ОП и прочий непотріб
показать весь комментарий
24.06.2024 07:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я все це чув від Залужного рік тому!
показать весь комментарий
24.06.2024 07:05 Ответить
А віз і нині там
показать весь комментарий
24.06.2024 07:38 Ответить
Знову Буданга виліз, намолотив х.ні, та сховався в кабінеті.
показать весь комментарий
24.06.2024 07:07 Ответить
А поговорити! - в рашки зараз в рази більше дронів - Китаи старається
показать весь комментарий
24.06.2024 07:09 Ответить
Просовують тупого Будангу зараз щосили, організували наїзд на генерала Содоля, а цього ****** рекламують
показать весь комментарий
24.06.2024 07:11 Ответить
Не пойму, идёт воина, а эти все пиарятся. Молча бейте врага, меньше будет потерь, а то скоро как бульба фюрер начнут на карте показывать куда пойдем в наступление, откуда бить будем по рашистам и т.д. Пусть для них это будет сюрпризом, а не даёт время на подготовку. А попиариться есть кому, например безмозглая, ОП и прочий непотріб
показать весь комментарий
24.06.2024 07:18 Ответить
Це таким чином буратінкині дуполизи намагаються нелегітимному рейтинг підняти. А на те, як відреагує на його висер кацапня, йому насрати.
показать весь комментарий
24.06.2024 07:25 Ответить
будьонов, ти тверезий, чи як?
показать весь комментарий
24.06.2024 07:20 Ответить
Завжди думав, що глава військової розвідки, як саме ГУР, це верх загадковості, таємниці, десь на рівні чуток і домислів.
показать весь комментарий
24.06.2024 07:30 Ответить
Зараз цією бандой використовується дві ******** технологіі-карманна ш...ха Безугла і оболонський гопнік "коля катлета" і це дійсно "******** технологіі" по дескридитаціі військови і перетворенні України на бандустан.
показать весь комментарий
24.06.2024 07:30 Ответить
Розвідник повинен мовчати. "Болтун - находка для шпиона" - з плакату радянських часів на "закритих" а/я. Хто йому нарешті закриє рота???
показать весь комментарий
24.06.2024 07:45 Ответить
На Заході Буданов суперзірка на яку моляться. Прочитайте хоча б заголовок в оригіналі цієї статті.
показать весь комментарий
24.06.2024 07:52 Ответить
Складаеться враження, що вiн, в такий недолугий спосiб , виправдовуеться. Чесслово, як дитина.
показать весь комментарий
24.06.2024 07:46 Ответить
З огляду на все, то що рашка має перевагу в живій силі, та ще й значну, якийсь нонсенс. Клименко сказав одних тільки ментів воює 300 тисяч.
показать весь комментарий
24.06.2024 07:48 Ответить
Базарна баба .
показать весь комментарий
24.06.2024 07:53 Ответить
А мож у пыни он - на особом банковском счету.
показать весь комментарий
24.06.2024 07:58 Ответить
А ваапше-та улыбнуло(горько), шо отелився тока с началом полномасштабки.
показать весь комментарий
24.06.2024 07:53 Ответить
Не понимаю, за шо уволили бедную Н. Гуменюк, за то, шо лишнего не трындела?...
показать весь комментарий
24.06.2024 08:00 Ответить
В Одессе пошла заруба. Слышны взрывы...
показать весь комментарий
24.06.2024 08:04 Ответить
Почему-то обнуленные считают, шо на мост можно приехать на ракете, типо верхом , еще и онучи можно развесить , высохнут пока долетишь.
показать весь комментарий
24.06.2024 08:17 Ответить
Так таке страшне ППО? Навіть водопровідні ракети хамасівських дикунів потрапляють по ізраїльських містах.
показать весь комментарий
24.06.2024 08:27 Ответить
А він хоч колись буде використовувати свої обов'язки по посаді чи тільки як балакуюча голова. Туди б та маряну.
показать весь комментарий
24.06.2024 08:18 Ответить
Мабуть саме тому, що ми лідер бойових тнзнологій, ми без збройної допомоги одразу клеїмо ласти.
показать весь комментарий
24.06.2024 08:26 Ответить
Бандит не може бути захисником України. Буданов відсьогодні буде для мене з маленької букви, як і бандит зєлєнский. Всі удари по рф і її НПЗ - це замилювання очей українцям про "очінь пАтужну" відповідь бандита зєлєнскаВО московітським агресорам. Ця зєлєнска шобла імітує з себе українських патріотів саме словами з відео, а не діями. Бо дії свідчать саме навпаки - це зрадники, які захопили владу. І "сдєлалі" весь український народ. На виборах. Україна - перша країна в Європі, яка обрала ОПГ своїми правителями !!!
показать весь комментарий
24.06.2024 08:35 Ответить
ВСУ самая старая армия в мире, вот вам еще одна технология...
показать весь комментарий
24.06.2024 08:40 Ответить
Брехло
показать весь комментарий
24.06.2024 08:49 Ответить
Содоль - найновітніши бойові *************** !
показать весь комментарий
24.06.2024 08:50 Ответить
The Philadelphia Inquirer зауважує, що технології є ключовими для одного з найінтенсивніших проєктів Буданова: вести війну проти Росії за допомогою безпілотників далекого радіусу дії. Поки що ці беспілотники через невелику бойову частину ніякої значущої ефективності крім ударів по НПЗ і нафтосховищах не показали....

Для ударів по військових об'єктах потрібні ракети і бажано з касетною бч... от удари Атакамс одразу видно ефективність...
показать весь комментарий
24.06.2024 09:56 Ответить
Геніальна промова на 3му році війни!
показать весь комментарий
24.06.2024 10:57 Ответить
брат данілова)))?
показать весь комментарий
24.06.2024 12:01 Ответить
Коли вже ця базарна зелена баба стулить пельку і займеться своїми службовими обов"язками, побіздуни зегрьобані?!
показать весь комментарий
24.06.2024 12:36 Ответить
Світовий лідер? Навіщо тоді випрошувати гірші технології в когось іншого? Дорк.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:58 Ответить
 
 