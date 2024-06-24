Технологии будут иметь важное значение в этой войне. Украина уже стала мировым лидером в боевых технологиях, - Буданов
Россия имеет значительное преимущество в живой силе, чем Украина. Однако Украине следует максимально привлекать к военным действиям современные технологии, чтобы не вести войну до последнего украинца.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Philadelphia Inquirer заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
"Технологии будут иметь достаточно важное значение в этой войне, - отметил глава ГУР, - чтобы мы не вели войну, пока не останется последний гражданин".
Буданов считает, что ответом на превосходство России в живой силе являются боевые технологии, в которых Украина стала мировым лидером. Он отметил, что сейчас на фронте, когда это возможно, заменяют людей новыми вариантами беспилотников и средствами радиоэлектронной борьбы.
The Philadelphia Inquirer отмечает, что технологии являются ключевыми для одного из самых интенсивных проектов Буданова: вести войну против России с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.
"Я фанат этого. Я выступаю за это с первых дней войны, откровенно говоря, что пока война будет сдерживаться на нашей территории, она не коснется России. Именно поэтому с весны 2022 года мы начали проводить значительные операции на территории России, и будем идти дальше, чем больше у нас будет ресурсов для этого. И Россия начала это чувствовать", - отметил он.
Напомним, Буданов заявил. что Крым необходимо отрезать от российского снабжения. Поскольку захватчики превратили Крым в огромную военную базу, которая позволяет контролировать южное побережье Украины.
Для ударів по військових об'єктах потрібні ракети і бажано з касетною бч... от удари Атакамс одразу видно ефективність...