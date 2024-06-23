Крым необходимо отрезать от российских поставок, - Буданов

Украина должна отрезать временно оккупированный полуостров Крым от сообщения с Россией.

Об этом заявил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил руководитель украинской разведки, захватчики превратили Крым в огромную военную базу, которая позволяет контролировать южное побережье Украины. Буданов согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, относительно того, что Крым - это ключ, чтобы заставить диктатора РФ Владимира Путина занять оборонительную позицию.

"Я абсолютно разделяю мнение генерала Ходжеса. Поэтому нам нужно сделать все, чтобы это реализовать", - сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что в этом важную роль могут сыграть предоставленные США ракеты ATACMS. В частности, он считает, что эти ракеты могут уничтожить Крымский мост.

По словам Буданова, те, кто говорят, что упомянутые ракеты слабоваты для этого, ошибаются.

"Они должны читать технические пособия. Вопрос лишь в их количестве, но, в принципе, эти ракеты позволят нам выполнить такую миссию", - сказал глава украинской разведки.

В этом же интервью Буданов также заявил, что не верит, что оккупанты применят ядерное оружие, если ВСУ отрежут Крым от поставок оружия из России.

