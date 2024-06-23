РУС
Крым необходимо отрезать от российских поставок, - Буданов

Крим необхідно відрізати від російського постачання, - Буданов

Украина должна отрезать временно оккупированный полуостров Крым от сообщения с Россией.

Об этом заявил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил руководитель украинской разведки, захватчики превратили Крым в огромную военную базу, которая позволяет контролировать южное побережье Украины. Буданов согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, относительно того, что Крым - это ключ, чтобы заставить диктатора РФ Владимира Путина занять оборонительную позицию.

"Я абсолютно разделяю мнение генерала Ходжеса. Поэтому нам нужно сделать все, чтобы это реализовать", - сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что в этом важную роль могут сыграть предоставленные США ракеты ATACMS. В частности, он считает, что эти ракеты могут уничтожить Крымский мост.

По словам Буданова, те, кто говорят, что упомянутые ракеты слабоваты для этого, ошибаются.

"Они должны читать технические пособия. Вопрос лишь в их количестве, но, в принципе, эти ракеты позволят нам выполнить такую миссию", - сказал глава украинской разведки.

В этом же интервью Буданов также заявил, что не верит, что оккупанты применят ядерное оружие, если ВСУ отрежут Крым от поставок оружия из России.

Читайте также: Буданов о наступлении РФ на востоке: Армагеддона не произойдет, но ситуация сложная

Буданов Кирилл (484) Крым (26455) Керченский мост (400)
+13
Мій сусід дід Петро вже два роки про це заявляє --- і що ?
23.06.2024 23:41 Ответить
+12
то чому на Чонгарі
досі їздять поєзди та танки з БТРами??
и запитати в баканова з єрмаком не пробував??
23.06.2024 23:45 Ответить
+10
Татышо!!
А мы 10 лет об этом мечтаем. Слушай, дарагой, ты што мысли наши читаешь?
Или тоже просветлённый в секте Алатра .
23.06.2024 23:36 Ответить
Карфаген должен быть разрушен!
23.06.2024 23:32 Ответить
На даному етапі міст неможливо повністю знищити. Його можна пошкодити, чи значно пошкодити. Питання в тому скільки ресурсів, технологій і викриття наших можливостей для руйнування ми використаємо при цьому. І головне-- ДЛЯ ЧОГО???!!! Просто для самого факту руйнування? Так раша відновить всі ці руйнування. Питання тільки в часі. А тим часом суходолом буде все прекрасно переправлятися в Крим. Я про те, що руйнувати міст просто для самого факту руйнування немає сенсу. Його руйнування доцільне тоді, коли воно є ПЕРЕДУМОВОЮ чогось, наприклад, нашого наступу на Крим, або ще якихось подій, коли наявність моста стане серйозною перешкодою.
24.06.2024 08:27 Ответить
Татышо!!
А мы 10 лет об этом мечтаем. Слушай, дарагой, ты што мысли наши читаешь?
Или тоже просветлённый в секте Алатра .
23.06.2024 23:36 Ответить
Кто там разберёт, что взрывалось - АТАКАМСы или Томагавки ?
Для московии это всё равно Нептуны.
23.06.2024 23:37 Ответить
Мій сусід дід Петро вже два роки про це заявляє --- і що ?
23.06.2024 23:41 Ответить
Крим необхідно визволити, а не відрізати там від чогось!
23.06.2024 23:44 Ответить
Без серьезной блокады снабжения с обоих сторон это мягко скажем маловероятно. А с блокадой он может и сам освободиться.
24.06.2024 00:26 Ответить
Так, так! І робити це тре прямо з польського дивану!
24.06.2024 07:42 Ответить
то чому на Чонгарі
досі їздять поєзди та танки з БТРами??
и запитати в баканова з єрмаком не пробував??
23.06.2024 23:45 Ответить
хтось давав зуб,що кримський міст ***** паде цього року.
23.06.2024 23:46 Ответить
Кава вже була, невже всі забули?
24.06.2024 07:43 Ответить
23.06.2024 23:50 Ответить
Клоун отримує накази від Єрмака.
По-друге, міст - не така легка ціль.
Але я маю надію, що задача буде виконана, не дивлячись на всі перепони.
23.06.2024 23:57 Ответить
Нащо нам той міст? Він вже просмердів. Тут залізничне сполучення стає головним.
24.06.2024 00:00 Ответить
Для чого запустили Буданова? Може, Арестовича спочатку послухати? Він пілот, розвідник і диверсант.
23.06.2024 23:59 Ответить
Він і зараз на завданні, ага
24.06.2024 07:45 Ответить
ДАВНО ПОРА !!!
23.06.2024 23:59 Ответить
і хто ж це буде робити?
партнери вже як можуть компенсують закопане вами, зеленим мотлохом,
упраїнське ППО і далекобійку в бітум.
і дайте вгадаю - вони, партнери, скільки би зелення не дуркувало і не крало все одно будуть винуваті.
це в цій зелені пісні перший куплет - всі винні, тільки не ми, випусникі Трускавця, ми маємо право на ашипку!
24.06.2024 00:05 Ответить
А що стосовно помічниці колі-катлєти скаже пан Буланов, що фоткався з нею та подяку від гур підписав, при тому що вона, ця пані, в базі миротворця. Просто якась нісенітниця виходить...
24.06.2024 00:19 Ответить
Споріднені душі притягуються. Вона була матахара під прикриттям
24.06.2024 04:53 Ответить
Дружина найпростроченішого чотирижди ухильнувшогося теж в тій базі.
24.06.2024 07:46 Ответить
драстє, де був ? невже працював? за профілем ? Чи Червінського звільняв, брав на поруки? Як-ся спиться тобі моладий гєнєрале?
24.06.2024 00:45 Ответить
На поруки він візьме гогілашвілі/колю-каклєту/татарова/гетманцева, якшо прийдеться. Але таких до буцегарні не засовують; там місце тільки для справжніх патріотів.
24.06.2024 07:37 Ответить
Найбалакучіший у світі глава розвідки вангує. Заткни рот і тихо роби те, що повинна робити розвідка
24.06.2024 04:47 Ответить
Він так і робить, по тихому підписує листи і рятує від суду різноманітних трубіциних.
24.06.2024 07:49 Ответить
Зруйнування кримського мосту до планів зеленського і єрмака не входе, бо він важає себе вічним президентом і не хоче сідити у в'язниці.
24.06.2024 07:23 Ответить
Коли починає говорити пан будьонов, я почуваю себе повним дебілом та ідіотом... Тільки но скажіть, який грамотний чоловік! Залишилося йому ще нагадати нам про "каву на ялтинській набережній"...
24.06.2024 07:33 Ответить
перед демонтажем нужно поставить кацапам ультиматум, может они сами сделают жест доброй воли с Крыма.
24.06.2024 07:33 Ответить
Вражає як на світлині цей обдолбаний нікчема зі всіх сил пнеться надати своїй наркоманській фізіономії виразу глибоких філософських роздумів.
24.06.2024 08:33 Ответить
Очолюване ним відомство працює слабо
24.06.2024 10:02 Ответить
 
 