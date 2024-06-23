Крым необходимо отрезать от российских поставок, - Буданов
Украина должна отрезать временно оккупированный полуостров Крым от сообщения с Россией.
Об этом заявил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отметил руководитель украинской разведки, захватчики превратили Крым в огромную военную базу, которая позволяет контролировать южное побережье Украины. Буданов согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, относительно того, что Крым - это ключ, чтобы заставить диктатора РФ Владимира Путина занять оборонительную позицию.
"Я абсолютно разделяю мнение генерала Ходжеса. Поэтому нам нужно сделать все, чтобы это реализовать", - сказал Буданов.
Глава ГУР отметил, что в этом важную роль могут сыграть предоставленные США ракеты ATACMS. В частности, он считает, что эти ракеты могут уничтожить Крымский мост.
По словам Буданова, те, кто говорят, что упомянутые ракеты слабоваты для этого, ошибаются.
"Они должны читать технические пособия. Вопрос лишь в их количестве, но, в принципе, эти ракеты позволят нам выполнить такую миссию", - сказал глава украинской разведки.
В этом же интервью Буданов также заявил, что не верит, что оккупанты применят ядерное оружие, если ВСУ отрежут Крым от поставок оружия из России.
А мы 10 лет об этом мечтаем. Слушай, дарагой, ты што мысли наши читаешь?
Или тоже просветлённый в секте Алатра .
Для московии это всё равно Нептуны.
досі їздять поєзди та танки з БТРами??
и запитати в баканова з єрмаком не пробував??
По-друге, міст - не така легка ціль.
Але я маю надію, що задача буде виконана, не дивлячись на всі перепони.
партнери вже як можуть компенсують закопане вами, зеленим мотлохом,
упраїнське ППО і далекобійку в бітум.
і дайте вгадаю - вони, партнери, скільки би зелення не дуркувало і не крало все одно будуть винуваті.
це в цій зелені пісні перший куплет - всі винні, тільки не ми, випусникі Трускавця, ми маємо право на ашипку!