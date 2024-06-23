Буданов не верит, что РФ применит ядерное оружие, если потеряет контроль над Крымом

Руководитель Главного управления разведки МО Кирил Буданов не верит, что оккупанты применят ядерное оружие, если ВСУ отрежут Крым от поставок оружия из России.

Об этом глава ГУР рассказал в интервью The Philadelphia Inquirer, сообщает Цензор.НЕТ.

Буданов считает, что оккупированный Крым может быть отрезан от поставок оружия из России и нужно "сделать все, чтобы это реализовать".

В то же время он высмеял идею о том, что Москва применит тактическое ядерное оружие, если контроль над Крымом окажется под угрозой.

"Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия. Какую пользу оно может принести? У нас нет больших концентраций войск, для которых такое ядерное оружие было бы уместным. А пробить дыры в наших линиях обороны можно обычными средствами ведения войны. Кроме того, использование ядерного оружия привело бы к большим политическим рискам для Путина", - объяснил Буданов.

Также читайте: Буданов о наступлении РФ на востоке: Армагеддона не произойдет, но ситуация сложная