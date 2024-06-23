РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9476 посетителей онлайн
Новости Война
4 692 46

Буданов не верит, что РФ применит ядерное оружие, если потеряет контроль над Крымом

Кирило Буданов

Руководитель Главного управления разведки МО Кирил Буданов не верит, что оккупанты применят ядерное оружие, если ВСУ отрежут Крым от поставок оружия из России.

Об этом глава ГУР рассказал в интервью The Philadelphia Inquirer, сообщает Цензор.НЕТ.

Буданов считает, что оккупированный Крым может быть отрезан от поставок оружия из России и нужно "сделать все, чтобы это реализовать".

В то же время он высмеял идею о том, что Москва применит тактическое ядерное оружие, если контроль над Крымом окажется под угрозой.

"Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия. Какую пользу оно может принести? У нас нет больших концентраций войск, для которых такое ядерное оружие было бы уместным. А пробить дыры в наших линиях обороны можно обычными средствами ведения войны. Кроме того, использование ядерного оружия привело бы к большим политическим рискам для Путина", - объяснил Буданов.

Также читайте: Буданов о наступлении РФ на востоке: Армагеддона не произойдет, но ситуация сложная

Автор: 

Буданов Кирилл (484) Крым (26455) ядерное оружие (1386)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Верхівка вже не вірила що москалі підуть великою війною у 22 році. Від їхнього вірю-невірю народ кров'ю вмивається.
показать весь комментарий
23.06.2024 22:40 Ответить
+10
Цікаво , у якій країні крім нашої ,очолювати розвідку довіряли такому ж ідіотові що язиком теліпає як помелом , дружину селить у власному кабінетові , а в друзях тримає відвертих ворогів та зрадників , чи був іще десь такий прецендент ?
показать весь комментарий
23.06.2024 22:53 Ответить
+9
розповів в https://www.inquirer.com/opinion/kyrylo-budanov-hur-ukraine-russia-war-military-intelligence-20240623.html інтерв'ю The Philadelphia Inquirer

Цікаво чи був в історії голова розвідки який давав більше інтерв'ю під час війни. Можливо це рекорд для Гіннеса...
показать весь комментарий
23.06.2024 22:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ромашку дати ? чи ти може на кавовій гущі погадаєш?
показать весь комментарий
23.06.2024 22:36 Ответить
" Буданов не вірить, що РФ застосує ядерну зброю, якщо втратить контроль над Кримом " Правильно писати не "РФ", а "ерефія", не "якщо", а "коли".
показать весь комментарий
23.06.2024 23:11 Ответить
пишимо *************** нєдоразумєніє і не сперечаємось.
показать весь комментарий
23.06.2024 23:13 Ответить
Ну хоч так збодрив украінців
показать весь комментарий
23.06.2024 22:36 Ответить
збодрив українців зеленський своїми законами
показать весь комментарий
23.06.2024 22:39 Ответить
Чаепитие в Мытищах.
показать весь комментарий
23.06.2024 22:36 Ответить
А що буданов прогнозує в матчі Україна - Бельгія? Тут у нього більше шансів вгадати
показать весь комментарий
23.06.2024 22:38 Ответить
Треба дивитись чи є в них Петріоти...
показать весь комментарий
23.06.2024 22:39 Ответить
двє-трі нєдєлі максімум. до лєта в криму будєм
показать весь комментарий
23.06.2024 22:40 Ответить
Зато я вот верю, что Буданов даст еще много интервью.
показать весь комментарий
23.06.2024 22:40 Ответить
Верхівка вже не вірила що москалі підуть великою війною у 22 році. Від їхнього вірю-невірю народ кров'ю вмивається.
показать весь комментарий
23.06.2024 22:40 Ответить
Навіщо у ромашку грати вірю, не вірю . Треба мовчки робити свою справу. Нехай цапи самі грають у ромашку.
показать весь комментарий
23.06.2024 22:41 Ответить
розповів в https://www.inquirer.com/opinion/kyrylo-budanov-hur-ukraine-russia-war-military-intelligence-20240623.html інтерв'ю The Philadelphia Inquirer

Цікаво чи був в історії голова розвідки який давав більше інтерв'ю під час війни. Можливо це рекорд для Гіннеса...
показать весь комментарий
23.06.2024 22:43 Ответить
Цікаво , у якій країні крім нашої ,очолювати розвідку довіряли такому ж ідіотові що язиком теліпає як помелом , дружину селить у власному кабінетові , а в друзях тримає відвертих ворогів та зрадників , чи був іще десь такий прецендент ?
показать весь комментарий
23.06.2024 22:53 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2024 22:43 Ответить
знов будангує ...
і що цікаво, всі попередні буданговинки збулися!
показать весь комментарий
23.06.2024 22:43 Ответить
Ой ***. ГУРу доведеться ще довго відмиватися від такого керувника
показать весь комментарий
23.06.2024 22:46 Ответить
Пороху проще будет просто сократить в связи с ликвидацией. А весь персонал на детектор, на фильтрацию, шоб не разбежались.
Полностью с нуля нада создавать профф.разведку.
Как и с.б/у кстати!
показать весь комментарий
23.06.2024 23:33 Ответить
Сто раз ранее писал это. Именно так сделали в Эстонии и Литве ----- но с 1991-92 гг резко начиная. И сделали.
показать весь комментарий
24.06.2024 04:28 Ответить
Керівник Головного управління розвідки
НЕ МОЖЕ "вірити" чи "не вірити"!
Керівник Головного управління розвідки
ПОВИНЕН "мати інформацію"!
показать весь комментарий
23.06.2024 22:49 Ответить
а що вже в армії є таке звання - ефрейтор-генерал без освіти і досвіду?
це як баканов-самокат, чи щє гірше?
показать весь комментарий
23.06.2024 22:55 Ответить
"Кава у Ялті"?
Новий сезон?
показать весь комментарий
23.06.2024 22:56 Ответить
Россия полностью готова к применению ядерного оружия ещё в 2019 году. Когда были построены мощные бункеры чтоб пережить ядерную катастрофу на Новой земле, острове Врангеля и др. на севере рашки. Предположительно ядерные бомбы рашка применит в 2028 году.
показать весь комментарий
23.06.2024 23:02 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2024 23:31 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2024 23:59 Ответить
Здається Буданов знову щось там фантазує. Не викликає, принаймні в мене, жодного сумніву в тому, що ***** таки застосує тактичну ядерну зброю з метою шантажу і залякування по якомусь провінційному місту з великою щільністю населення. А як же! Ну щоб згоріло живцем якнайбільше українців і всі затряслись від страху. А от подальше застосування вже під питанням. ***** можуть свої прибрати якщо застосування ЯО не призведе до бажаного результату ("Акєла промахнулся!"). А так воно і буде! Бо це ж ***** і його мислення загальмоване до краю його ж власними іллюзіями псевдоісторичного типу.
показать весь комментарий
23.06.2024 23:05 Ответить
ПО БОЛЬШЕ БЫ КИЕВЛЯН НА ВЕРХУШКЕ ВЛАСТИ !!! ДЛЯ НАЧАЛА !)
показать весь комментарий
23.06.2024 23:13 Ответить
Цей оптиміст і в 24.02.22 не вірив...А от у пиття кави в Ялті в 22-23 р.р. дуже вірив...
показать весь комментарий
23.06.2024 23:14 Ответить
Нужно проверить.
показать весь комментарий
23.06.2024 23:21 Ответить
один ідіот теж в шашлики повірив...
показать весь комментарий
23.06.2024 23:24 Ответить
Не цюняйте , якось буде !!!.
показать весь комментарий
23.06.2024 23:25 Ответить
Кавовар ты наш.
Блогер
показать весь комментарий
23.06.2024 23:28 Ответить
Як там кава у Ялті.
Антонінам вже вдягати купальники?
показать весь комментарий
23.06.2024 23:29 Ответить
А нахрена хмуйлу радиоактивная территория ?
Выращивать картошку сорта "Светлячок" ?
Или просто нагадить перед смертью ?
Если он где-то дёрнется с ЯО, его сотрут в порошок
со всеми кабаевскими **********, дочерями и прочим говном.
Россия отправится в начало 20-го века, и проклинать все будут именно его.
показать весь комментарий
23.06.2024 23:34 Ответить
Звісно не застосує. В раісі ж взагалі "ракети скінчились" ще десь рік-два тому....А коли каву в Криму пили навесні 23го то ж теж не застосувала.
Ванги...
показать весь комментарий
23.06.2024 23:34 Ответить
Відомо, що Буданга входить в почт до ХРИПАТОГО після Вагнергейту. І виступив саме тоді, коли Ю.Швець проаналізував іпсо від Дерьмака (через нового секретаря РНБО та Романенка) про "мнєніє" брітанской развєдки стосовно нанесення ядерного удару по Західній Україні. Сам Швець довів, що це виключно і інтересах х...... А клака Хрипатого розводить дебати. Ну недарма ж Буданзі симпатизує психічно хвора торпеда ОПи.
показать весь комментарий
23.06.2024 23:34 Ответить
в наш час не можна вірити нікому, деколи, навіть, собі... (с) Буданзі вірю, після прогнозу про Крим, завжди... )) тіпо...
показать весь комментарий
23.06.2024 23:53 Ответить
*****. СМЕРТЬ спасе СВІТ.
показать весь комментарий
24.06.2024 00:03 Ответить
А ЩЕ КРАЩЕ ЙБНУТЬ ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ С ТЕРИТОРІЇ РОСІЇ ПО ДОНБАСУ ЧИ ДЕСЬ РЯДОМ !)
показать весь комментарий
24.06.2024 00:22 Ответить
Ну а Муданову хтось вірить?
показать весь комментарий
24.06.2024 00:28 Ответить
А я верю, что:
"По будням бодун у Буданова".
И это печально.
показать весь комментарий
24.06.2024 00:41 Ответить
Буданов не вірить, от аргумент.....
пророчений зелений наркоман в 22 році теж багато чому не вірив...
показать весь комментарий
24.06.2024 05:53 Ответить
а в окупацію 4-х областей вірить?
ото полегшення...
показать весь комментарий
24.06.2024 08:56 Ответить
Хто працює на злочинну дЄрмаківську ОПГ, той співпрацює зі зрадниками та є співучасниками їх злочинів.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:07 Ответить
 
 