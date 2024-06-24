Зеленський відзначив державними нагородами бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ. ФОТО

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з 30-ою річницею створення підрозділу, відзначив державними нагородами бійців, присвоїв військові звання керівникам.

"Ваші бойові результати вплинули позитивно на всі стратегічні битви цієї війни – від захисту Києва до очищення від ворога в Чорному морі, від боїв на Харківщині та Донеччині до спеціальних операцій у стратегічній глибині ворожої території", – наголосив президент.

Серед результатів роботи воїнів ЦСО "А" СБУ – знищення економічного потенціалу Росії, який працює на війну, ударами по нафтовій інфраструктурі: уражено понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і баз.

"Для дронів СБУ вже й відстань у півтори тисячі кілометрів не є проблемою. Разом з успіхами Збройних Сил України та нашої розвідки це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України завершення цієї війни, забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність Росії за все скоєне проти України й наших людей", – сказав Зеленський.

Президент відзначив воїнів державними нагородами, зокрема присвоїв звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка", нагородив орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденами "За мужність" І, ІІ, ІІІ ступенів та орденами княгині Ольги ІІІ ступеня.

Також Зеленський вручив погони генерал-майора начальникові ЦСО "А" СБУ Євгенію Хмарі й погони бригадного генерала – першому заступникові начальника Центру Денису Килимнику.