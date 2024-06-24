РУС
Зеленский отметил государственными наградами бойцов Центра специальных операций "А" СБУ. ФОТО

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 30-й годовщиной создания подразделения, отметил государственными наградами бойцов, присвоил воинские звания руководителям.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Ваши боевые результаты повлияли положительно на все стратегические битвы этой войны - от защиты Киева до очистки от врага в Черном море, от боев на Харьковщине и Донетчине до специальных операций в стратегической глубине вражеской территории", - подчеркнул президент.

Среди результатов работы воинов ЦСО "А" СБУ - уничтожение экономического потенциала России, который работает на войну, ударами по нефтяной инфраструктуре: поражено более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и баз.

Зеленський вручив нагороди співробітникам СБУ

"Для дронов СБУ уже и расстояние в полторы тысячи километров не является проблемой. Вместе с успехами Вооруженных Сил Украины и нашей разведки это очень весомые результаты, которые приближают справедливое для Украины завершение этой войны, обеспечивают реальную, ощутимую, болезненную ответственность России за все совершенное против Украины и наших людей", - сказал Зеленский.

Также смотрите: СБУ совместно с ВСУ отработали по полигону запуска "Шахедов" и трех НПЗ в Краснодарском крае. ВИДЕО

Президент отметил воинов государственными наградами, в частности, присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", наградил орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденами "За мужество" I, II, III степеней и орденами княгини Ольги III степени.

Зеленський вручив нагороди співробітникам СБУ А

Также Зеленский вручил погоны генерал-майора начальнику ЦСО "А" СБУ Евгению Хмаре и погоны бригадного генерала - первому заместителю начальника Центра Денису Килимнику.

Зеленский Владимир награда СБУ
