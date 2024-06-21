СБУ совместно с ВСУ отработали по полигону запуска "Шахедов" и трех НПЗ в Краснодарском крае. ВИДЕО
Этой ночью СБУ провела две успешные спецоперации, из-за которых россияне уже на полную скулят в соцсетях. Сначала в рамках совместной реализации с ракетными войсками и ВМС ВСУ, "хлопок" посетила полигон 167-го учебного центра в н.п. Ейск, откуда россияне запускают по Украине "Шахеды". Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией.
Впоследствии дроны СБУ совместно с силами беспилотных систем ВСУ поразили три НПЗ: Афипский, Ильский, Краснодарский. Это - ключевые заводы южного округа РФ, на которых, в частности, изготавливают мазут для кораблей черноморского флота. Поражение этих НПЗ значительно усложнит логистику поставок мазута - сделает ее дороже и длиннее, поскольку его придется доставлять с других НПЗ.
"СБУ продолжает активный летний сезон "хлопков". Едва ли не каждую ночь они "расцветают" на военных объектах и на предприятиях, которые являются частью российского ВПК и работают на войну против Украины. Прогнозируем, что этот сезон будет очень жарким", - отметил информированный источник.
та це нє ми.
Респект!
це ж Кубань ! там живуть нащадки сердюків, повзунів, гайдамаків та різунів . . .
але вже як є, так і є . . .
я мав на увазі що там мають діяти кубанські партизани а не СБУ
Тоді одразу почне лєбєзіть про поганого путіна і как ми нє хотєлі етой братоубійствєной войни 😆
КРА-СА-ТА!