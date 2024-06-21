СБУ совместно с ВСУ отработали по полигону запуска "Шахедов" и трех НПЗ в Краснодарском крае. ВИДЕО

Этой ночью СБУ провела две успешные спецоперации, из-за которых россияне уже на полную скулят в соцсетях. Сначала в рамках совместной реализации с ракетными войсками и ВМС ВСУ, "хлопок" посетила полигон 167-го учебного центра в н.п. Ейск, откуда россияне запускают по Украине "Шахеды". Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар дрона-камикадзе похоронил заживо в погребе пятерых оккупантов. ВИДЕО

Впоследствии дроны СБУ совместно с силами беспилотных систем ВСУ поразили три НПЗ: Афипский, Ильский, Краснодарский. Это - ключевые заводы южного округа РФ, на которых, в частности, изготавливают мазут для кораблей черноморского флота. Поражение этих НПЗ значительно усложнит логистику поставок мазута - сделает ее дороже и длиннее, поскольку его придется доставлять с других НПЗ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники атаковали Тамбовскую область РФ: горит Платоновская нефтебаза. ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ночь на 21 июня на территории России БПЛА атаковали 4 нефтеперерабатывающих завода, нанесены удары по РЛС и центрам радиоэлектронной разведки в Брянской области и временно оккупированному Крыму, - Генштаб

"СБУ продолжает активный летний сезон "хлопков". Едва ли не каждую ночь они "расцветают" на военных объектах и на предприятиях, которые являются частью российского ВПК и работают на войну против Украины. Прогнозируем, что этот сезон будет очень жарким", - отметил информированный источник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне подтвердили разрешение бить оружием США по российским войскам в любой точке через границу с Россией, а не только вблизи Харьковской области