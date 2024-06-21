Удар дрона-камикадзе похоронил заживо в погребе пятерых оккупантов. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" попал в остатки погреба на частном подворье и похоронил заживо пятерых оккупантов, которые там спрятались.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
"Экспресс-похороны пятерым российским оккупантам устроили пилоты роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады. Дрон-камикадзе зашел именно в ту дверь и сравнял с землей подвал с захватчиками, превратив его в братскую могилу", - отмечает в комментарии автор публикации.
Однак - Велика неприємність - витягувати з-під землі кацапських дохляків вперемішку з домашніми огірками
Зараз хати зводять протягом року. Господарі хати живі.
Як Гаазький педофіл путін буде розгромлений - запанує мир, держава виділить кошти і хата буде відбудована.
Це не більше чим років 2-5... ну може 10
Чи ти думаєш путін 100 років буде жити?
Видно, що у вас нема знайомих, які втратили житло. В мене є, то вони втратили житло і отримали гроші. То вони купили хату на заході України в Рівненській області. Вони сказали, що діти не повинні жити біля дурнуватого сусіда. І таких більшість.
По перше ті регіони роздовбані снарядами будуть пустувати, там розміновувати десятки років треба, ніхто не захоче туди вкладатися, навіть коли закінчиться війна, бо там буде мало людей. Може якісь холдинги будуть поля орати і може якіь копалини і все.
Як мінімум для одного покоління ті території закинуті і будуть пустувати.
Навіть якісь заводи, то будуть будувати на Заході України, їх зараз вже будуть і всі на Заході, щоб убезпечити від імовірних ударів, і на перспективу подалі.
Ви б туди не поїхали жити на постійну навіть після деокупації, то не думайте що інші люди дурні, особливо хто з дітьми.
А рашу дід веде в режим північної Кореї, ото там буде робитися.
Звичайно поки йде війна або у випадку "латентного" перемир'я - ніхто туди не поїде жити
Вам слід розуміти одне - "капітуляція росії - зникнення дурнуватого сусіда назавжди"
Нажаль я бачу як чиновники різних рівнів крадуть як в останній раз, коли гинуть прості люди. За рашу мені плювати, а от питання що буде з Україною з такими керманичами.
Хто каже, що все вирішать після війни, то нічого не буде, війна все спише, бо зараз у війну навіть військові які повернулися з трамами ріхними нічого не можуть зробити.
Страдалєц ти наш... Подібне я слухаю все своє життя.
Тільки за останні 200 років Україна пережила:
1. Кріпосне право.
2. Революцію 1905 року
3. Революцію 1917 року.
4. 1920-1939 - голодомор, репресії, колективізацію.
5. 1939-1945 - Світову війну.
6. Будівництво ГЕС по Дніпру де було затоплено ВСІ Запорізькі хортиці
7. 1986 - Ядерну Катастрофу Чорнобиля.
8. Голодні та холодні та рекетні 90-ті
9. кучму, медведчука, ющенка, януковича, чернівецького та його молоду команду
10. пандемії свянячого грипу, ковіду...
... і т.д. і т.п. - багато чого ще не включив
********
І от після цього ти так "многострадально" переживаєш ЩО БУДЕ З НЕНЬКОЮ УКРАЇНОЮ???
ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ
НАС з Тобою не буде - а Ненька Україна БУЛА Є І БУДЕ
Слава Україні, Героям Слава!!!
Наприклад всього 50 років тому за смерть дитини в родині нічого не було, бо навіть паспортів не було, а зараз за це ТЮРМА, якщо це недбалий догляд. Це одне з багатьох. Зараз все інакше. Одна зброя яка потужна, роботи воюють, чи 155 снаряд керований, в Бучі я бачив що від кадирівців лишилося, згоріли в попіл.
Про появу інтернету і доступ до інформації я промовчу, що все можна знайти, коли колись були тільки дозволені газети. І що виїхати можна в іншу країну.
Тепер питання, чи багато людей живе в Чорнобилі, чи багато туди повернулося? Чи інші місця, де колись жили люди і через певні ситуації люди покидають територіі і території пусутють багато років. Так само буде і зі Сходом України.
І ненька - це мати, яка народила. А є окремо країна Україна, і це не ненька, а територія з визначеними кордонами й населенням, що є єдиним цілим з погляду історії, культури. І країна особисто з мене дерла тільки податки багато років, не забезпечила житлом (хоча б молодіжний кредит), освітою (платив сам), лікарнею (платн), роботою (працював на закордон) і т.д. і особисто від мене мало що залежить, бо я навіть працював на китайську компанію і країна по суті мене навіть не бачила і плювати хотіла, коли я захворів і ледь не помер, мусив позичати гроші на лікування, бо при проханні допомоги відмовили державні установи (я не пільговик), медицина платна, операція ПЛАТНА, а що платив податки з закордонних доходів, то це нічого. По суті у скруті під страхом смерті моя країна мене ПОКИНУЛА помирати, допомогли позички, які я 3 роки віддавав. Але це у мене.
Але були люди набагато сильніші у владі, з силою, впливом і величезними грошима, і вони тупо все прос...али. А багато з них тупо звалили, коли прижарило. Кого зловили, посадили, відібрали награбоване, нікого ... бо до влади не допускають патріотів і тих, кому треба ця країни.
І я не переживаю, в мене нічого нема, мені нема за що переживати? а от людей шкода, все життя працювати і житло один фундамент. В Україні дуже багато хороших людей і багато передастів у владі, агентури, яка думає тільки як красти.
Однак Ні ви Ні я не мать-Тереза і не Всевишній Господь, який придумав Смерть та створив це Світ.
Я про те що це пустослів'я писати "народ не зрозуміє", "людей шкода", "Україна зникне"...
Особливо останнє
Як може Україна зникнути - Україна ЦЕ ТЕРИТОРІЯ на якій живуть люди
Що пуцло територію яж до земного ядра вийме і перенесе на Марс?
пуцло здохне
Природа зятягне травою та деревами окопи
Люди народят нових людей, які народять нових людей, які розселяться по Україні, розмінують, куплять трактори та знову почнуть там жити, сіяти та жати
НАС НЕ БУДЕ - а життя БУЯТИМЕ
Життя зародилося самостійно, якщо є умови, то життя зародиться самостійно, і жаття це властивість цього всесвіту, якщо є умови, то зародиться життя. Наразі життю орієнтовно 3,7 млрд років, це величезний час еволюції і розвитку.
В ДНК тисячі помилок, від яких помирає багато дітей і людей, генетичні хвороби. Тобто життя еволюціонувало, невдалі організми помирали, вдалі виживали і еволюціонували далі. В людини кров СОЛОНА, а навіщо на суходолі всі живі організми тягають в собі солоні рідини, якщо це додаткові проблеми як мінімум з пошуком солі ??? косяк. А скільки вартувала сіль в різні часи можна почитати, біле золото колись називали, коли не могли видобувати.
Тобто Бог все створив і напартачив тисячі помилок в ДНК, коли для захисту організм буває по три рази є копій резервні потрібних кодів, щоб при пошкодженні 2, мати хо один запасний.
Якби Бог був, то він би не допустив всього цього, воєн, дурнуватих людей і т.д., але напевно або зайнятий, або нема його. Понадіялися на Бога і отримали Бучу і т.д.
Да і хто надіється тільки на Бога, той програє завжди, є такий вираз: Бог в допомогу. А якщо нічого не робити і не думати самому, то нічого Бог не допоможе, це факт. Ну і надіятися тільки на Бога, це тупо ігнорити проблеми і звалити все на Бога, віддати своє життя комусь, типу "бідь шо буде".
І приблизно через 3 млрд років Землі кінець, вона зажариться від більш розігрітого і старого Сонця, і якщо люди не вилетять разом з природою, то від Землі лишиться обвуглений камінь з усім живим мертвим. А через 5 млрд років Земля взагалі зникне назавжди, бо Сонце закінчить своє існування.
Я про це дізнався більше тридцяти років тому і мав час подумати ЧОМУ САМЕ ТАК.
І звичайно прийшов до багатьох висновків - але це інша тема.
Я ж писав тобі про інше - про туж єволюцію.
Про твій гуманізм - який є АНОМАЛІЄЮ єволюції. Розумієш?
Гуманістів в процесі єволюції їдять на обід ВСІ кому не лінь. Поки гуманість розповідає печерному леву про любов і доброту - печерний лев у же з'їсть половину гуманіста.
Так що давай будему чесними - гуманізм - це не більше чим ВИД ЛИЦЕМІРСТВА.
Завдяки органу 1,5 кг під назвою мозок, яки культивувася жінками сотнями тисяч років, які бачили, що розумні краще, за сильних, то слабка людина стала суперхижаком, придумала зброю і наразі популяція різних тварин, в тому числі левів може бути винищена в раховані години. Про летальну зброю *******, там і мови нема, не в одного звіра нема і шансу.
Але завдяки розумінню, що в природі все зав'язане людина старається не винищувати і зберегти, в нормальних розуміючих країнах.
А що колись будуть жити, ну може і будуть, але це декілька поколінь і не факт, що українці, бо наразі українська нація помирає, через дорогу вартість виростити дітей, ну політика однієї дитини давно пропагувалася державою, бо більше однієї дитини не багато можуть собі дозволити. А щоб відродити націю, то треба народжувати мінімум по 3 дитини в родині, що при ******** цінах не можливо, один похід до лікаря чого вартий, а про інше типу їжа і одяг я промовчу.
А за народження в бідноті ******* діти нікому не подякують.
Друже, розпочав за здравіє а кінчив за упокій.
Щодо еволюції людини - у тебе абсолютний НУЛЬ знання а саме чому люди проявляють "гуманізм", "любов", "доброту" та "соціальну слабкість".
Тому що:
А. У людини, яка не проявляє ЛЮБОВІ до своїх дітей - дітей пожирають печерні леви - тому що діти навіть самого сильного МИСЛИВЕЦЯ без любові йому не потрібні і цих дітей пожирають печерні леви поки мисливець вбиває сусіда.
В. Людина стала людиною завдяки СУСПІЛЬСТВУ. А в суспільстві є начальники та підлеглі. Тому у підлеглих єволюція розвиває "гуманізм", "соціальну слабкість" - що є проявом прихованого лицемірства щоб вижити у зграї сильних...
********
Повернемося до наших кацапських баранів.
На даному етапі кацапи проявляють себе як брутальні захватчики і на сім ейні цінності їм начхати.
Саме тому в наступних поколіннях - кацапи ВИМРУТЬ - бо дивись пункт А вище.
А Україна ПРОЦВІТАЄ І БУДЕ ПРОЦВІТАТИ - дивись пункт А вище.
З головою не порядок порівнювати людей і левів. Якби так, то медицини давно не було і 40% дітей помирали б до 14 років від хвороб і т.д. А порівнює людей і тварин - це бути супер недалекою людиною.
Навіть у війську є ієрархія, бо там працює ефективно система керування і кращий результат. Коли всі будуть керівниками, то нічого хорошого з того ніколи не виходило.
Рівень знань зрозумів, нема смислу спорити з тим, хто не читає книг і прирівнює людей до тварин. коли людина в принципі інакше влаштована і основний бонус це РОЗВИНУТИЙ МОЗОК.
І завдяки мозку людина стала надхижаком, а не завдяки силі. Людина почала придумувати знаряддя праці і стала на ноги, щоб вивільнити руки.
Раз ти про Бога, то Голіаф і Давит читав, хто виграв, РОЗУМ, великий шкаф упав і сила не допомогла. Натяк зрозумів, РОЗУМ ВИРІШУЄ, і це БІБЛІЯ.
ЦЕ ШЕДЕВР - сідай за кандидатську.
Одне питання - ЧИМ? людина робила знаряддя праці перед тим як стати на ноги та вивільнити руки? П'ятою точкою (опою) як кацапи
Цей тезих визнано ХИБНИМ в ******** антропології.
Прямоходячими предки людей стали ЗАДОВГО до освоєння знаряд праці.
Знаряддя і роботи в сотнями тисяч років еволюції заставили людину звільнити руки від функції опори, яку на себе на 100% взяли ноги, щоб руки були вільні.
І людина не мавпа, а людина розвинулася як окремий вид. От як раз щось десь змінилося, мутація виявилася успішною і пішла передаватися поколіннями.
Дякую, посміявся, живуть же ж люди з таким мисленням, походу нічим зайнятися. Прокинься, епоха інтернету вже, коли все змінилося. Воїн )))) ахаха.
А саме - заставити ворога витрачати гроші на озброєння а не на добробут людей.
В результаті чого обов'язково виникне соціальний бунт.
кацапи і путін якраз настіпають на граблі придумані самим ж собою.
*****
Далі про еволюцію, знаряддя праці і вільні руки.
БОБРИ - ось тобі типовий приклад де є еволюція, знаряддя праці і вільні руки - але НЕМА ПАРЯМОХОДІННЯ.
Подумай про це...
Тільки у людини через великий мозок і велику голову проблеми з родами. Навіть зараз вже багато не можуть народити і досить часто роблять кесерив розтин. А колись такі багато помирали, часто разом з дітьми.
І у бобра не повністю вільні лапи, він на них ходить більшу частину часу. Не треба брехати на рахунок вільних рук у бобра.
https://www.youtube.com/shorts/d31rvBin8NQ
Ну це правильно для тебе - читати та пізнавати нове...
Тільки дурень типу путіна ніколи не змінює свою думку.
А бобер - ось він - ходить на задніх, сидить на задніх. плаває на задніх - ВСЕ НОРМ...
https://elementy.ru/novosti_nauki/430177/Ispolzovanie_orudiy_zhivotnymi_ne_vsegda_govorit_o_bolshom_ume Навіть тіж птахи використовують знаряддя праці.
Знову ж таки є книги закордонні з дослідами. Людям дуже цікаво копатися в мізках людей і зрозуміти що і куди, бо на цих дослідах і тестах будуються спроби побудувати ШТУЧНИЙ МОЗОК. Але мозок людини це настільки складна система, що шляхів руху сигналів більше ніж атомів у всесвіті, один нейрон у людини яка вчиться і працює з наукою може мати від 80 000 до 200 000 відростків для обміну даними, це величезна мережа. І таке є тільки у людини, таке складне.
Але ж знову ж, кожен порівнює себе що кому ближче, кому бобр, кому папуга...
Ти сам написав, що навіть користуючись знаряддями тварини не стали розумнішими. Тобто людина не тала б розумнішою, якби вона просто взяла палку.
Висновок, не робота чи знаряддя зробили людину розумною, а спочатку через певні випадкові причини і мутації з'явилось відхилення і розвинувся НОВИЙ СКЛАДНИЙ МОЗОК, який почав працювати інакше, ніж у тварин, і цей новий мозок потребував виконання нових видів робіт, а наявне тіло почало змінюватися відповідно до вимог мозку, через засоби еволюції, бо інакшого шляху змінити тіло нема, тільки зміна поколіннями.
Шах і мат )))
Читай, навчайся і зрозумієш як воно насправді.
Хочеш вірити що випадкові зміни зробили людину людиною - твое діло...
Це як чіхуа-хуа вірить що її мама - це хазяйка що носить її на руках...
а не вовчиця, з потомства якого кінологи методом відбору відібирали малюпусеньких
Людину поставити в зграю вовків - вона стане вовком, а якщо вовка посадити в зграю людей, то вовк навіть близько не наблизиться до людини по розумових можливостях.
(Мауглі, такод була дівчинка мауглі з Житомирської області, яка виросла з собаками, загугли). Тобто у мозка людини НАБАГАТО вищі можливості розвитку і обробки інформації.
Подумай колись чому так.
Є книги як з'явився мозок людини, яле їх читати не спішать.
Пішов читати книги - бувай
І тільки людина може це контролювати все МОЗКОМ і розмноження, а потім людина придумала взагалі контрацептиви і дитина планується коли треба людині, а не природі. Це просто повний злам біологічної системи.
А тепер людині доступно дослідження ДНК окремих клітин при ЕКО, коли відбираються кращі клітини для запліднення, щоб зменшити вірогідність народження дитини з вадами, хворобами і т.д. Це ще більший злам біологічних принципів, що ЖИВІ люди не повинні вмирати, а вмирають браковані сперматозоїди і яйцеклітини.
Бобри, ну-ну. Бобри і ЕКО, відчуваєте рівень.
І завдяки розвитку технологій людині є чим зайнятися окрім як розмножитися.
Фенотип бобра - побудована ****** і розлив води, а фенотип людини - ядерні станції, польоти в космос і скоро контроль власного ДНК.
Весело. От тільки отим мозком не всі вміють користуватися правильно, для дуже багатьох це "а ще я головою їм" і на тому все.
Навіть рибки типу гуппі мають пам'ять та вміють рахувати - ой, друже як все в тебе запущено...
Більше того - рефлекси є навіть у одноклітинних організмів БЕЗ нервової системи.
Феномен людського мозку у іншому - Усвідомлювати ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ'ЯЗКИ і Діяти На Основі ВИСНОВКІВ про них - ось що зробило людину людиною.
Олень ніколи не побудує хатинку чи укриття, хоча сто разів знає що буде зима.
Е-ех...
У всіх є мозок по суті, навіть у слонів він набагато більший, але у людини мозок побудований інакше і набагато складніше, ніж у тварин, що дає людині можливість проводити ВИЩУ і складу нервову діяльність і складну обробку інформації.
Вже доведено, що МОЗОК людини це парадокс отриманий через мутації на фоні тисяч видів ссавців чи інших тварин, і він принципово інший по своїй будові і шляхах руху імпульсів.
Мозок вже давно досліджують, різали, ділили на зони, на обладнанні проводили досліди. І тільки мозок людини завдяки своїй НЕ СТАНДАРТНІЙ БУДОВІ і складних переплетіннях шляхів руху сигналів може не тільки жити на рівні рефлексів, а виконувати навчання і оброблювати масиви даних, що інших видам навіть і близько не наблизитися.
Читай трошки книги, а то так і буде, що голова "і в неї я ще їм" ))).
Не бачу далі спорити, трата часу, прирівнюй себе до бобра далі, я не проти, кожному своє ближче. Людино бобр, бобр курв....аааа))) ахахаха.
Ясний красний що мутації - це двигун еволюції.
Наша дискусія про те чи "знаряддя праці" зробили людину прямоходячою.
Я тобі пишу - ЩО НІ- НЕ ЗРОБИЛИ.
Я написав свої тексти на основі прочитаних книг і досліджень різних наукових інститутів світу.
Мозок людини такий складний, бо виникли ускладнення внаслідок мутацій, які виявилися дуже вдалими і особини з кращим мозком вижили.
Для виконання завдань вже покращеного мозку еволюція поставила людину на ноги, щоб звільнити руки як того потребував покращений ДУМАЮЧИЙ мозок.
Тобто не робота заставила розвинутися мозок, а МУТОВАНИЙ ДУМАЮЧИЙ МОЗОК заставив тіло людини змінюватися і підстроїтися під нову ДУМАЮЧУ систему.
Навіть зараз людина може себе змінювати, качалка, розтяжки, плавання, біг і ТІЛО АДАПТУЄТЬСЯ під забаганки мозку. А в довгостроковій грі тіло змінюється кардинально.
Після появи РОЗВИНУТОГО МОЗКУ у людини, то саме мозок почав впливати на розвиток тіла, для виконання завдань поставлених мозком, кольоровий зір об'ємний, розвинутий руховий апарат, руки розвинуті, хват руки з великим пальцем окремо від інших 4-х і т.д., це вже доведено.
Тіло людини не від роботи створене, а ДЛЯ виконання завдань мозком.
У людей з пошкодженнями або відхиленнями в мозку, які себе ведуть більше як тварини, то дійсно, такі складні системи очей, рук, ніг і т.д. не треба, вони просто ними не користуються і якби не було такого ДУМАЮЧОГО мозку, то оті всі бонуси атрофувалися, бо вони тупо не треба були б. НУ ЦЕ Ж ЛОГІЧНО НАЧЕ ))).
А у нормальних здорових людей тіло є засобом для виконання різного роду робіт.
Йоги різні тому в приклад, які можуть мозком зупиняти навіть серцебиття, біль і т.д. Тобто мозок диктує правила гри і вимоги і тіло еволюціонує.
У вантажника руки великі і потужні і тіло, а у ГОДИННИКАРЯ кури тендітні, точні і тонкі, бо робота дрібна, у балерини тіло ГНУЧКЕ, а у спринтера ВИТРИВАЛЕ і все це через вимоги мозку і тіло адаптується. Прикинь )))
От і вся історія. Це все є в книгах і дослідах, але кому то треба, папуга і БОБР твоє все ))).
Це все записано в мозку навіть дітей на рівні рефлексів, коли навіть мала дитина в рік старається допомагати батькам, яка ще говорити не вміє. І цю дитину просять про допомогу і вона допомагає. Проводили складні тести. В більшості людей гуманізм вшитий в мозок вже на рівні ДНК, бо разом і допомагаючи банально легше вижити.
А є люди з відхиленнями, типу діда бункерного і інших диктарів, у яких в мозку нема зони, яка відповідає за гуманізм, або гуманізм стараються вбити на рівні пропаганди, але навіть при наказах вбивати людей, то більшість відчуває нутром, що вбивати тим паче собі подібних погано. А є що переступають, то потім проблеми з мозком, совістю. Але є у яких нема гуманізму в принципі поняття, як є люди які не відчувають болю, чи колір не бачать і т.д.
Тобто це наглядний приклад помилок ДНК і є люди з відхиленнями.
Наприклад - старенька бабуся у племені воїнів-мисливців виживе коли буде піклуватися про дітей поки воїн на полюванні.
При цьому - воїну старенька бабуся потрібна лише опосередковано.
Ось так культивується ЛЮБОВ та ГУМАНІЗМ в зграї вовків.
САМА найбільша слабкість самого брутального воїна - його діти.
Саме тому без ЛЮБОВІ та СПІВЧУТТЯ самий БЕЗЖАЛЬНИЙ воїн не дасть нащадків і вимре...
Це ІНЬ і ЯНЬ - тонке в грубому.
Саме тому люди втратили волосяной покрив.
Саме тому самки людини намагаються бути схожими на дітей..
... і так далі
Короче - сідай за парту - екзамен по людській еволюції ти не здав.
Брутальний воїн без нащадків у всі часи викликав багато питань, бо сильний лідер мав багато нащадків. Навіть зараз у кого є гроші, той може дозволити собі більше дітей.
В людей один в полі не воїн, не просто так це сказано.
Брутального мисливця зараз 7,62 множить на нуль. І зараз більше шансів вижити має інженер, чи програміст, а не брутальний мисливець. Навіть у військових треба ДУМАТИ, бо зброя складна ******* і потребує навчання. А не бігати за мамонтом.
Хто не дасть нащадків, той перетворюється в попіл і зникає назавжди.
Полювання, воїни ))) 21-століття.
Ще б хто казав про еволюцію. Книг скільки прочитано? Ні одної судячи по тексту.
Для недалеких є фільм 300 спартанців, хоч фільм, але багато правильного сказано, і за що вони билися.
Альфач знайшовся, воїн, ахаха, коли ці правила давно вже не діють. Проспись.
Тому - типовий приклад - ПРИЧИНИ ЗНИКНЕННЯ СПАРТИ.
Ну спартанці це ж єталон 100% брутального воїна?
Саме томі і зникла СПАРТА що більшість немовлят вони скидували у прірву.
Не супереч САМ СОБІ - читай та навчайся.
І як раз сильні воїни тренували своїх дітей, бо пачкою легше від ворогів відбиватися, вони це розуміли. Сильні батьки стараються виховати сильних дітей.
А в Україні наразі на 100 вмерлих від 30 до 40 народжених, 25% населення пенсіонери, це демографічна катастрофа, це всі Українські лікарі пишуть постійно, бо люди бідні, а дітей виростити дорого, таку політику вели в Україні, одна родина - одна дитина.
Тобто по офіційній статистиці україніці вимирають (є офіційні держ сайти статистики), і щоб розвернути ситуацію, то треба в родині мінімум 3 дитини в кожній, це ОФІЦІЙНО.
Було б Українців 52 лями як в 90-ті, то битися було б набагато простіше, але за 30 років мінімум 15 лямів зникли, це населення 5-ти областей приблизно, просто люди перемерли, а дітей не лишили, або одну дитинку.
Дякую посміявся, леви, полювання, ахахаха, в епоху, коли з телефоном можна вже говорити.)))
Типова кацапська пропаганда - "мальчик - солдат, девочка - родилка солдата, нас больше - значит мса на войне больше".
Друже, Україна НЕ ЗБИРАЛАСЯ НІ з ким воювати - а проблема демографії існує СКРІЗЬ у світі - навіть у Європі і США, що поповнюють населення різними способами.
А стосовно СПАРТИ - то вже історія - Спарти НЕ ІСНУЄ, як НЕ існує російської імперії, як НЕ ІСНУЄ СССР...
... а СУВЕРЕННА НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА - ІСНУЄ - ось тобі відповідь чи варто скидувати діток на підвал
Давай краще потрендим як вимирає населення росії - на росії ЖАХЛИВА ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА. Це підтверджує навіть путін. Це більш цікаво - є над чим поржати...
Не треба пропаганди тут строчити, кожна людина платить податки як мінімум, а війна жере гроші, багато грошей. Зараз Україна на подачки живе, які потім треба буде віддати.
Так раша має і зброю і людей, а не "мальчик - солдат, девочка - родилка солдата, нас больше - значит мса на войне больше".
Якщо агресор бачить кількість, то він подумає чи нападати, АКСІОМА. А якщо кількості нема, то треба технологічніша зброя, якої у України нема, заде є висотки по 30 поверхів.
Останній скандал з солодем тільки набирає, бо Україна має менше людей, а їх витрачали просто на убій не гірше касапів.
Ну оптимізм є у вас, добре. Напишіть скільки у вас дітей?
Бо всі знайомі які воюють на нулі, то відправляють своїх за кордон вчитися, які більше всього вже не повернуться, хіба так як туристи. В мене особисто таких багато. Тобто це ще більше вимиває демографію, молоду кров.
Чому у нас люди мусять самі купляти кращий екіп, бо держава видає екіп не кращої якості? Бабла нема? А хто генерує бабло? Люди, нема людей - держава банкрот.
До початку війни в 2014 році в Україні було 52 мільйони - і що?
Не розкидуйся ксіомами, друже.
Оскільки скаженний собака нападає і на зграю вовків.
А гаазький педофіл владімір путін - скаженіший самого скаженного собаки.
А скаженних собак одна доля - їх знищують і викидають у рівчак придорозі.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Також багато спочатку роблять обстеження без розкопок, є такий прилад як георадар, який бачить дуже глибоко, не ідеально, але бачить.
А на початку 80-х по суті нічого і в людей із електроніки в кращому разі була лампочка, холодильник це була космічна технологія і доступна обраним. Написали про бабку з початку 80-х, тобто коли багато людей по селях тільки недавно паспорти отримали, працювали за трудодні і багато жили в землянках, або тимчасових забудовах.
Зверніть увагу на рік )
Жеріть курви.