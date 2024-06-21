Удар дрона-камикадзе похоронил заживо в погребе пятерых оккупантов. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" попал в остатки погреба на частном подворье и похоронил заживо пятерых оккупантов, которые там спрятались.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Экспресс-похороны пятерым российским оккупантам устроили пилоты роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады. Дрон-камикадзе зашел именно в ту дверь и сравнял с землей подвал с захватчиками, превратив его в братскую могилу", - отмечает в комментарии автор публикации.

