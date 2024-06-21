РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12461 посетитель онлайн
Новости
7 398 25

В ночь на 21 июня на территории России БПЛА атаковали 4 нефтеперерабатывающих завода, нанесены удары по РЛС и центрам радиоэлектронной разведки в Брянской области и временно оккупированному Крыму, - Генштаб

ЗСУ успішно атакували українською зброєю Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області, - Генштаб

В ночь на 21 июня беспилотными авиационными комплексами атакованы Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы. Кроме этого, нанесены удары по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки российских захватчиков в Брянской области и временно оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, этой ночью Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусах, пунктах управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае. По результатам боевой работы зафиксирована серия взрывов и пожар с последующей детонацией.

В Генштабе также подтвердили удары 20 июня по объектам в Тамбовской области и Республике Адыгея. Так, подразделения Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины атаковали склад горюче-смазочных материалов врага в Тамбовской области. В Республике Адыгея поражена нефтебаза "Энемская".

"В районе нефтебазы "Энемская" зафиксировано, по меньшей мере, пять взрывов, после чего начался пожар. Подтверждается также поражение склада горюче-смазочных материалов противника в Тамбовской области. Известно о повреждении, как минимум. одной емкости с нефтепродуктами", - говорится в сообщении.

Информация о поражении вражеских целей уточняется, добавили в Генштабе.

Напомним, этой ночью российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на Краснодарский край.

Смотрите также: Последствия атаки БПЛА на Платоновскую нефтебазу в Тамбовской области. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Автор: 

Генштаб ВС (6815) НПЗ (265) россия (96910) ВСУ (6851)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
показать весь комментарий
21.06.2024 11:45 Ответить
+13
яка "сумна" новина ...

показать весь комментарий
21.06.2024 11:54 Ответить
+8
Це удари українською зброєю, наносились по НПЗ русні і до дозволу США, тому що дозвіл США не має до цих ударів ніякого відношення.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дозвіл США ...таки ...животворящий
показать весь комментарий
21.06.2024 11:42 Ответить
Це удари українською зброєю, наносились по НПЗ русні і до дозволу США, тому що дозвіл США не має до цих ударів ніякого відношення.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:23 Ответить
Нема ніякого сумніву , шо це удари українською зброєю , розробленої ще при Пороху ...але дозвіл США тут, теж присутній
показать весь комментарий
21.06.2024 13:19 Ответить
А ще як США , визнають московію, терористичною державою
показать весь комментарий
21.06.2024 11:43 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 11:45 Ответить
яка "сумна" новина ...

показать весь комментарий
21.06.2024 11:54 Ответить
Правильно! "Бейсваих - штоб чужие баялись!"
показать весь комментарий
21.06.2024 13:02 Ответить
хорошо но мало.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:48 Ответить
ну так !!! по розподільним електропідстанціям,ТЕС, ТЕЦ кацапів-3,14дерасів, навколо мацкви, санкт-ч-ленінграда, ростова, волгограда, пермі, інших великих міст паРаші, як мінімум до Уралу, потрібно бити !!!
показать весь комментарий
21.06.2024 12:00 Ответить
ну шо підарюги, добрий вечір?
показать весь комментарий
21.06.2024 11:48 Ответить
Усьо збіта!- заявили в Кацапії!
показать весь комментарий
21.06.2024 11:54 Ответить
Тільки спочатку їх стратавіа треба було вибити, бо заводи вони відновлять через місяць, а ми вибиту енергетику - вже ніколи.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:57 Ответить
У вас там в Британії якусь енергетику вибили, кицюню?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:27 Ответить
О, подоляцька ботва знову вилізла зі спама.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:21 Ответить
ППО у Анапі? Тоді ми йдемо до вас!
показать весь комментарий
21.06.2024 11:58 Ответить
от що супутник крадія притули робить ( якщо вівн дійсно існує)
показать весь комментарий
21.06.2024 12:00 Ответить
спутника притули не існує, існує супутник ICEYE і доступ ЗСУ та ГУР до нього.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:30 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 12:03 Ответить
«Подобається, не подобається - не обляпайся моя красавіца»
показать весь комментарий
21.06.2024 12:03 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 12:18 Ответить
нефтехрень ватная хорошо.пора уже и по лепам *******.пускай *********** тоже с графиками света сидят...................................
показать весь комментарий
21.06.2024 13:01 Ответить
ЛЭПам
показать весь комментарий
21.06.2024 15:52 Ответить
Ну а теперь необходимо заявить о окончании разработки Украиной ядерного оружия и планах по поражению им инфраструктуры РФ от западных границ до Владивостока.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:36 Ответить
Україна не Ізраїль, а бубочка не Голда Меєр... на жаль.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:24 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 02:10 Ответить
 
 