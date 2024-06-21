В ночь на 21 июня на территории России БПЛА атаковали 4 нефтеперерабатывающих завода, нанесены удары по РЛС и центрам радиоэлектронной разведки в Брянской области и временно оккупированному Крыму, - Генштаб
В ночь на 21 июня беспилотными авиационными комплексами атакованы Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы. Кроме этого, нанесены удары по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки российских захватчиков в Брянской области и временно оккупированном Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Кроме того, этой ночью Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусах, пунктах управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае. По результатам боевой работы зафиксирована серия взрывов и пожар с последующей детонацией.
В Генштабе также подтвердили удары 20 июня по объектам в Тамбовской области и Республике Адыгея. Так, подразделения Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины атаковали склад горюче-смазочных материалов врага в Тамбовской области. В Республике Адыгея поражена нефтебаза "Энемская".
"В районе нефтебазы "Энемская" зафиксировано, по меньшей мере, пять взрывов, после чего начался пожар. Подтверждается также поражение склада горюче-смазочных материалов противника в Тамбовской области. Известно о повреждении, как минимум. одной емкости с нефтепродуктами", - говорится в сообщении.
Информация о поражении вражеских целей уточняется, добавили в Генштабе.
Напомним, этой ночью российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на Краснодарский край.
