Умєров та міністр оборони Швеції Йонсон обговорили деталі подальшої співпраці

23 червня відбулась розмова міністра оборони України Рустема Умєрова та міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

Про це Умєров написав у своєму фейсбуці передає Цензор.НЕТ.

"Шведська зброя, яку використовують наші військові на фронті, підтвердила свою високу якість та ефективність", - зазначив Умєров.

Крім того, Умєров поінформував шведського колегу про протидію наступам російських окупантів та шляхи нейтралізації їх атак з повітря. Харків, Одеса, Запоріжжя - мільйони мешканців потребують більше засобів ППО для свого захисту.

Читайте: Умєров обговорив із заступником держсекретаря США Бассом ситуацію на полі бою та нагальні потреби ЗСУ. ФОТОрепортаж