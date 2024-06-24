Умєров та міністр оборони Швеції Йонсон обговорили деталі подальшої співпраці
23 червня відбулась розмова міністра оборони України Рустема Умєрова та міністра оборони Швеції Пола Йонсона.
Про це Умєров написав у своєму фейсбуці передає Цензор.НЕТ.
"Шведська зброя, яку використовують наші військові на фронті, підтвердила свою високу якість та ефективність", - зазначив Умєров.
Крім того, Умєров поінформував шведського колегу про протидію наступам російських окупантів та шляхи нейтралізації їх атак з повітря. Харків, Одеса, Запоріжжя - мільйони мешканців потребують більше засобів ППО для свого захисту.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
faust7808
показати весь коментар24.06.2024 22:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар24.06.2024 23:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль