УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9828 відвідувачів онлайн
Новини
274 2

Умєров та міністр оборони Швеції Йонсон обговорили деталі подальшої співпраці

Рустем Умєров та міністр оборони Швеції Пол Йонсон

23 червня відбулась розмова міністра оборони України Рустема Умєрова та міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

Про це Умєров написав у своєму фейсбуці передає Цензор.НЕТ.

"Шведська зброя, яку використовують наші військові на фронті, підтвердила свою високу якість та ефективність", - зазначив Умєров.

Крім того, Умєров поінформував шведського колегу про протидію наступам російських окупантів та шляхи нейтралізації їх атак з повітря. Харків, Одеса, Запоріжжя - мільйони мешканців потребують більше засобів ППО для свого захисту.

Читайте: Умєров обговорив із заступником держсекретаря США Бассом ситуацію на полі бою та нагальні потреби ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Швеція (990) Умєров Рустем (718)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а як ручна мавпочка єрьмака може щось "обговорювати" ??
показати весь коментар
24.06.2024 22:12 Відповісти
А а єрмак, не проти??
показати весь коментар
24.06.2024 23:46 Відповісти
 
 