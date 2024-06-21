УКР
787 10

Умєров обговорив із заступником держсекретаря США Бассом ситуацію на полі бою та нагальні потреби ЗСУ. ФОТОрепортаж

Очільник оборонного відомства України Рустем Умєров зустрівся із заступником держсекретаря США з політичних питань Джоном Бассом, який сьогодні, 21 червня, перебуває з офіційним візитом у Києві.

Про це повідомляється на сторінці посольства США в Україні у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі посадовці обговорили поточну ситуацію на полі бою. Також Умєров розповів представнику Держдепу США про нагальні потреби Сил оборони України.

"Заступник Держсекретаря США з політичних питань Джон Басс зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб почути останні оновлення з поля бою та дізнатися про те, що потрібно Україні, щоб протистояти жорстокому та незаконному вторгненню РФ", - йдеться у повідомленні посольства.

Додамо, що також сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і заступник державного секретаря Сполучених Штатів із політичних питань Джон Басс обговорили ключові напрямки допомоги Україні.

Топ коментарі
+2
Если бы меня спросили "кто такой Умеров, судя по фотографии?" - ни за что бы не подумал, что он министр обороны. На рынке много похожих на него в мясном ряду.
показати весь коментар
21.06.2024 21:12 Відповісти
+2
Харя умєрова чимось нагадує харю арахамії , по тупості аналогічні .
показати весь коментар
21.06.2024 21:13 Відповісти
+1
А на якій підставі цивільний міністр маскується під військового?
показати весь коментар
21.06.2024 21:22 Відповісти
Если бы меня спросили "кто такой Умеров, судя по фотографии?" - ни за что бы не подумал, что он министр обороны. На рынке много похожих на него в мясном ряду.
показати весь коментар
21.06.2024 21:12 Відповісти
Харя умєрова чимось нагадує харю арахамії , по тупості аналогічні .
показати весь коментар
21.06.2024 21:13 Відповісти
Мені він як два в одному: такий собі мутант з дЄрмака та хламідії.
показати весь коментар
21.06.2024 21:17 Відповісти
А на якій підставі цивільний міністр маскується під військового?
показати весь коментар
21.06.2024 21:22 Відповісти
Умерова поставили на эту должность, чтобы подписывал документы, которые ему принесут из ОПы молча и не задавал никаких вопросов.
Откуда Умеров знает, что происходит на поле боя?
Он и слов Присяги на верность народу Украины не знает, которую он по некоторой информации не принимал, заступив на должность.
Но форму одел...
показати весь коментар
21.06.2024 22:07 Відповісти
Мабуть иого пставили на міністра - шоб амери глянувши подумали - да Украіна в повніии жопі - потрібно помагати
показати весь коментар
21.06.2024 21:30 Відповісти
Кто сильнее помогает своему союзнику: США - Украине или Северная Корея - Путину?
https://www.youtube.com/watch?v=OQM1NY8K10U
показати весь коментар
21.06.2024 21:31 Відповісти
Хто такий Умєров? Третій по значущості полководець після зЄ і дєрьмака
показати весь коментар
21.06.2024 23:07 Відповісти
Умеров, користуючись історією. свого народу, попав в міласть до батька війни в Україні - Ахметова, чи Ахмєтов використав його - але статки сімʼї від брата-дружини -до батька матері виросли казково . Дуже крутий район проживання - місце любимої вілли Трампа. Й ще не відомо чи не є Ахмєтов, невиїзний до США бандит, бенефіціаром статків Умєрова. Якщо поглянути що кабмін - це зіркові менеджери на прибуткових у війні міністерствах й просто раби ( типу Шмигалки) ПРи Єрмакові кремлівському , то....
показати весь коментар
21.06.2024 23:58 Відповісти
добре. правильно.
показати весь коментар
22.06.2024 04:15 Відповісти
 
 