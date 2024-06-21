Умєров обговорив із заступником держсекретаря США Бассом ситуацію на полі бою та нагальні потреби ЗСУ. ФОТОрепортаж
Очільник оборонного відомства України Рустем Умєров зустрівся із заступником держсекретаря США з політичних питань Джоном Бассом, який сьогодні, 21 червня, перебуває з офіційним візитом у Києві.
Про це повідомляється на сторінці посольства США в Україні у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Під час зустрічі посадовці обговорили поточну ситуацію на полі бою. Також Умєров розповів представнику Держдепу США про нагальні потреби Сил оборони України.
"Заступник Держсекретаря США з політичних питань Джон Басс зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб почути останні оновлення з поля бою та дізнатися про те, що потрібно Україні, щоб протистояти жорстокому та незаконному вторгненню РФ", - йдеться у повідомленні посольства.
Додамо, що також сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і заступник державного секретаря Сполучених Штатів із політичних питань Джон Басс обговорили ключові напрямки допомоги Україні.
Откуда Умеров знает, что происходит на поле боя?
Он и слов Присяги на верность народу Украины не знает, которую он по некоторой информации не принимал, заступив на должность.
Но форму одел...
https://www.youtube.com/watch?v=OQM1NY8K10U