Умєров обговорив із заступником держсекретаря США Бассом ситуацію на полі бою та нагальні потреби ЗСУ. ФОТОрепортаж

Очільник оборонного відомства України Рустем Умєров зустрівся із заступником держсекретаря США з політичних питань Джоном Бассом, який сьогодні, 21 червня, перебуває з офіційним візитом у Києві.

Про це повідомляється на сторінці посольства США в Україні у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі посадовці обговорили поточну ситуацію на полі бою. Також Умєров розповів представнику Держдепу США про нагальні потреби Сил оборони України.

"Заступник Держсекретаря США з політичних питань Джон Басс зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб почути останні оновлення з поля бою та дізнатися про те, що потрібно Україні, щоб протистояти жорстокому та незаконному вторгненню РФ", - йдеться у повідомленні посольства.

Додамо, що також сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і заступник державного секретаря Сполучених Штатів із політичних питань Джон Басс обговорили ключові напрямки допомоги Україні.

