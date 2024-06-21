Умеров обсудил с заместителем госсекретаря США Бассом ситуацию на поле боя и срочные нужды ВСУ. ФОТОрепортаж
Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом, который сегодня, 21 июня, находится с официальным визитом в Киеве.
Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Во время встречи чиновники обсудили текущую ситуацию на поле боя. Также Умеров рассказал представителю Госдепа США о насущных потребностях Сил обороны Украины.
"Заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы услышать последние обновления с поля боя и узнать о том, что нужно Украине, чтобы противостоять жестокому и незаконному вторжению РФ", - говорится в сообщении посольства.
Добавим, что также сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Джон Басс обсудили ключевые направления помощи Украине.
Откуда Умеров знает, что происходит на поле боя?
Он и слов Присяги на верность народу Украины не знает, которую он по некоторой информации не принимал, заступив на должность.
Но форму одел...
https://www.youtube.com/watch?v=OQM1NY8K10U