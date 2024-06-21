Умеров обсудил с заместителем госсекретаря США Бассом ситуацию на поле боя и срочные нужды ВСУ. ФОТОрепортаж

Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом, который сегодня, 21 июня, находится с официальным визитом в Киеве.

Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи чиновники обсудили текущую ситуацию на поле боя. Также Умеров рассказал представителю Госдепа США о насущных потребностях Сил обороны Украины.

"Заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы услышать последние обновления с поля боя и узнать о том, что нужно Украине, чтобы противостоять жестокому и незаконному вторжению РФ", - говорится в сообщении посольства.

Добавим, что также сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Джон Басс обсудили ключевые направления помощи Украине.

