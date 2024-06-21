РУС
Умеров обсудил с заместителем госсекретаря США Бассом ситуацию на поле боя и срочные нужды ВСУ. ФОТОрепортаж

Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом, который сегодня, 21 июня, находится с официальным визитом в Киеве.

Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи чиновники обсудили текущую ситуацию на поле боя. Также Умеров рассказал представителю Госдепа США о насущных потребностях Сил обороны Украины.

Умєров обговорив із заступником держсекретаря США ситуацію на полі бою та нагальні потреби ЗСУ

"Заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы услышать последние обновления с поля боя и узнать о том, что нужно Украине, чтобы противостоять жестокому и незаконному вторжению РФ", - говорится в сообщении посольства.

Умєров обговорив із заступником держсекретаря США ситуацію на полі бою та нагальні потреби ЗСУ

Добавим, что также сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Джон Басс обсудили ключевые направления помощи Украине.

Читайте также: Госдепартамент США о разрешении бить ATACMS по РФ: Россия не сможет использовать свою территорию, чтобы легко нападать на украинцев

+2
Если бы меня спросили "кто такой Умеров, судя по фотографии?" - ни за что бы не подумал, что он министр обороны. На рынке много похожих на него в мясном ряду.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:12 Ответить
+2
Харя умєрова чимось нагадує харю арахамії , по тупості аналогічні .
показать весь комментарий
21.06.2024 21:13 Ответить
+1
А на якій підставі цивільний міністр маскується під військового?
показать весь комментарий
21.06.2024 21:22 Ответить
Если бы меня спросили "кто такой Умеров, судя по фотографии?" - ни за что бы не подумал, что он министр обороны. На рынке много похожих на него в мясном ряду.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:12 Ответить
Харя умєрова чимось нагадує харю арахамії , по тупості аналогічні .
показать весь комментарий
21.06.2024 21:13 Ответить
Мені він як два в одному: такий собі мутант з дЄрмака та хламідії.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:17 Ответить
А на якій підставі цивільний міністр маскується під військового?
показать весь комментарий
21.06.2024 21:22 Ответить
Умерова поставили на эту должность, чтобы подписывал документы, которые ему принесут из ОПы молча и не задавал никаких вопросов.
Откуда Умеров знает, что происходит на поле боя?
Он и слов Присяги на верность народу Украины не знает, которую он по некоторой информации не принимал, заступив на должность.
Но форму одел...
показать весь комментарий
21.06.2024 22:07 Ответить
Мабуть иого пставили на міністра - шоб амери глянувши подумали - да Украіна в повніии жопі - потрібно помагати
показать весь комментарий
21.06.2024 21:30 Ответить
Кто сильнее помогает своему союзнику: США - Украине или Северная Корея - Путину?
https://www.youtube.com/watch?v=OQM1NY8K10U
показать весь комментарий
21.06.2024 21:31 Ответить
Хто такий Умєров? Третій по значущості полководець після зЄ і дєрьмака
показать весь комментарий
21.06.2024 23:07 Ответить
Умеров, користуючись історією. свого народу, попав в міласть до батька війни в Україні - Ахметова, чи Ахмєтов використав його - але статки сімʼї від брата-дружини -до батька матері виросли казково . Дуже крутий район проживання - місце любимої вілли Трампа. Й ще не відомо чи не є Ахмєтов, невиїзний до США бандит, бенефіціаром статків Умєрова. Якщо поглянути що кабмін - це зіркові менеджери на прибуткових у війні міністерствах й просто раби ( типу Шмигалки) ПРи Єрмакові кремлівському , то....
показать весь комментарий
21.06.2024 23:58 Ответить
добре. правильно.
показать весь комментарий
22.06.2024 04:15 Ответить
 
 