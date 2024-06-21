РУС
Новости
Шмыгаль и заместитель госсекретаря США Басс обсудили поставки необходимого Украине оружия, прежде всего ПВО

Денис Шмигаль і Джон Басс

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Джон Басс обсудили ключевые направления помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль сообщил на своей фейсбук-странице.

"Поблагодарил США за участие в Глобальном саммите мира и за поддержку Формулы мира. Мы сделали важный шаг к справедливому миру на европейском континенте", - говорится в сообщении.

Также стороны говорили об интеграции Украины в НАТО, о восстановлении украинской энергетики через программы USAID и о совместных оборонных производствах.

Читайте также: Заместитель госсекретаря США Басс относительно поддержки Украины: Вы увидите дополнительные шаги в следующие недели

Как сообщил Шмыгаль, отдельное внимание сосредоточили на поставке необходимого оружия, прежде всего ПВО. Премьер поблагодарил США за решение предоставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot в приоритетном порядке.

"Так же важный блок - финансовый. В этом году США выделит Украине 7,8 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Это поможет укрепить макрофинансовую стабильность нашего государства", - добавил Шмыгаль.

Также читайте: Приоритет в поставках позволит быстрее обновлять запасы боеприпасов для ПВО Украины, - Пентагон

Напомним, ранее сообщалось, что США предоставят Украине приоритет в поставке ракет для Patriot и NASAMS, отсрочив доставку заказов в другие страны.

ПВО (3026) США (27726) Шмыгаль Денис (2817)
Так про що це нелегітимне зечмо ахметовське може вести перемовини ?
21.06.2024 21:45 Ответить
МЛЯ!
Коли у пріоритеті будуть авіація, балістичні та крилаті ракети?!
З ними й на ППО навантаження знизиться.
21.06.2024 21:47 Ответить
Думаю сейчас будут отставки некоторых в ОП, или давление на отставку с ОП
показать весь комментарий
22.06.2024 00:44 Ответить
 
 