Шмыгаль и заместитель госсекретаря США Басс обсудили поставки необходимого Украине оружия, прежде всего ПВО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Джон Басс обсудили ключевые направления помощи Украине.

"Поблагодарил США за участие в Глобальном саммите мира и за поддержку Формулы мира. Мы сделали важный шаг к справедливому миру на европейском континенте", - говорится в сообщении.

Также стороны говорили об интеграции Украины в НАТО, о восстановлении украинской энергетики через программы USAID и о совместных оборонных производствах.

Как сообщил Шмыгаль, отдельное внимание сосредоточили на поставке необходимого оружия, прежде всего ПВО. Премьер поблагодарил США за решение предоставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot в приоритетном порядке.



"Так же важный блок - финансовый. В этом году США выделит Украине 7,8 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Это поможет укрепить макрофинансовую стабильность нашего государства", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что США предоставят Украине приоритет в поставке ракет для Patriot и NASAMS, отсрочив доставку заказов в другие страны.