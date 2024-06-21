Шмигаль і заступник держсекретаря США Басс обговорили постачання необхідної Україні зброї, насамперед ППО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і заступник державного секретаря Сполучених Штатів із політичних питань Джон Басс обговорили ключові напрямки допомоги Україні.

про це Шмигаль повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

"Подякував США за участь у Глобальному саміті миру та за підтримку Формули миру. Ми зробили важливий крок до справедливого миру на європейському континенті", - йдеться в повідомленні.

Також сторони говорили про інтеграцію України в НАТО, про відновлення української енергетики через програми USAID та про спільні оборонні виробництва.

Як повідомив Шмигаль, окрему увагу зосередили на постачанні необхідної зброї, насамперед ППО. Прем’єр подякував США за рішення надавати Україні ракети для ЗРК Patriot у пріоритетному порядку.



"Так само важливий блок - фінансовий. Цього року США виділить Україні 7,8 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Це допоможе зміцнити макрофінансову стабільність нашої держави", - додав Шмигаль.

