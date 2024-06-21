УКР
Новини
Шмигаль і заступник держсекретаря США Басс обговорили постачання необхідної Україні зброї, насамперед ППО

Денис Шмигаль і Джон Басс

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і заступник державного секретаря Сполучених Штатів із політичних питань Джон Басс обговорили ключові напрямки допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

"Подякував США за участь у Глобальному саміті миру та за підтримку Формули миру. Ми зробили важливий крок до справедливого миру на європейському континенті", - йдеться в повідомленні.

Також сторони говорили про інтеграцію України в НАТО, про відновлення української енергетики через програми USAID та про спільні оборонні виробництва.

Читайте також: Заступник держсекретаря США Басс щодо підтримки України: Ви побачите додаткові кроки в наступні тижні

Як повідомив Шмигаль, окрему увагу зосередили на постачанні необхідної зброї, насамперед ППО. Прем’єр подякував США за рішення надавати Україні ракети для ЗРК Patriot у пріоритетному порядку.

"Так само важливий блок - фінансовий. Цього року США виділить Україні 7,8 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Це допоможе зміцнити макрофінансову стабільність нашої держави", - додав Шмигаль.

Також читайте: Пріоритет у постачанні дозволить швидше оновлювати запаси боєприпасів для ППО України, - Пентагон

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS, відтермінувавши доставлення замовлень до інших країн.

Так про що це нелегітимне зечмо ахметовське може вести перемовини ?
21.06.2024 21:45 Відповісти
МЛЯ!
Коли у пріоритеті будуть авіація, балістичні та крилаті ракети?!
З ними й на ППО навантаження знизиться.
21.06.2024 21:47 Відповісти
Думаю сейчас будут отставки некоторых в ОП, или давление на отставку с ОП
показати весь коментар
22.06.2024 00:44 Відповісти
 
 