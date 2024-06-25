Мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланя затримано через корупційну схему продажу стадіону "Авангард" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя на прізвисько Блюк затримано працівниками СБУ та НАБУ.
Про це пише у телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.
Корупційна схема продажу стадіону "Авангард"
За його словами, затримання пов'язане з корупційною схемою продажу стадіону "Авангард" у м. Мукачеві.
"Сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі становить приблизно 100 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.
У жовтні 2023 року СБУ та НАБУ вже проводили обшуки у фігурантів кримінального провадження, але тоді нікого з посадовців не затримували.
Також, затримано начальника земельного відділу Мукачівської міської ради - Артура Саміляка.
Що кажуть у НАБУ?
Згодом у НАБУ зазначили, що на продажі за безцінь 3 га землі на Закарпатті викрито міського голову та голову райради.
"Міський голова "протиснув" прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.
Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн", - кажуть у НАБУ.
Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
Хто серед підозрюваних?
Серед підозрюваних:
- міський голова;
- голова районної ради;
- ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;
- два власники компанії-оцінювачки;
- оцінювач.
Що кажуть в СБУ?
За даними СБУ, співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем. За матеріалами справи, посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.
"Організатор схеми - голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у т.ч. від забороненої зараз Партії регіонів", - наголошують у СБУ.
Як свідчать дані слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.
Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар.
Унаслідок таких оборудок із землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.
Крім того, за матеріалами справи, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
Наразі співробітники СБУ та НАБУ затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.
Відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
- ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що НАБУ та СБУ проводили обшуки у мера Мукачевого Андрія Балоги.
я знаю що вона приват врятувала, якщо б ні - то уявіть собі сраку у економіці...
може він спочатку вкрав а потім держава викупила банк?
Вам "Барбамбія" не розповідав?
балогибариги, хто вони? Вчені, винахідники, композитори з світовим ім'ям чи хто вони? Вони навіть не звичайні бариги. Вони просто крадії, злочинці.
Основна проблема України це виборці які постійно голосують за яскраву обгортку а не дивляться яке гівн... в середині
Ти ж сам собі суперечиш, заявляючи що "Система не дасть прийти до влади когось порядного" і звинувачуючи виборців які "постійно голосують за яскраву обгортку".
З ким дружить твій мозок, хрєн його знає.
що людям пох... хто кандидат був до виборів і в яких корупційних схемах брав участь... хороша медійна компанія все нівелює... головне більше обітцяти змін
Єрьмак дав команду "фас" на Колю, то малюки з СБУ розійшлися. А до того сиділи - язик у дупі.
У цій високій політиці все примітивно...
Напевне, знову вкрай потрібні внутрішні "перемоги"...
А так слідство буде 5 років і закінчиться пшиком.
Той, що заходив у двері першим, сказав хазяям: "Доброго ранку"
А потім хтось буде писати : «Як повідомляє портал Цензор.нет, збитки склали трохи менше мільярда гривень» ))
Так вір потім прес-релізам правоохоронних органів. Фантазери.
І де ж поділись їхні вишукані манери?