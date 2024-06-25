УКР
Мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланя затримано через корупційну схему продажу стадіону "Авангард" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя на прізвисько Блюк затримано працівниками СБУ та НАБУ.

Про це пише у телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

Корупційна схема продажу стадіону "Авангард"

За його словами, затримання пов'язане з корупційною схемою продажу стадіону "Авангард" у м. Мукачеві.

"Сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі становить приблизно 100 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

У жовтні 2023 року СБУ та НАБУ вже проводили обшуки у фігурантів кримінального провадження, але тоді нікого з посадовців не затримували.

Обшук у Балоги

Також, затримано начальника земельного відділу Мукачівської міської ради - Артура Саміляка.

Що кажуть у НАБУ?

Згодом у НАБУ зазначили, що на продажі за безцінь 3 га землі на Закарпатті викрито міського голову та голову райради.

"Міський голова "протиснув" прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.

Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн", - кажуть у НАБУ.

Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

Обшуки в Балоги
Обшуки в Балоги
Обшуки в Балоги

Хто серед підозрюваних?

Серед підозрюваних:
- міський голова;
- голова районної ради;
- ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;
- два власники компанії-оцінювачки;
- оцінювач.

Що кажуть в СБУ?

За даними СБУ, співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем. За матеріалами справи, посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

"Організатор схеми - голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у т.ч. від забороненої зараз Партії регіонів", - наголошують у СБУ.

Як свідчать дані слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.

Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар.

Унаслідок таких оборудок із землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.

Крім того, за матеріалами справи, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

Наразі співробітники СБУ та НАБУ затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.

Відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  • ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Топ коментарі
+16
Шкода що хлопці з Правого Сектора в 14 -му не довели справу до кінця.....
показати весь коментар
25.06.2024 09:37 Відповісти
+14
Дивна якась активність останній час. Є підозра, що просто імітація бурхливої діяльності.
показати весь коментар
25.06.2024 09:35 Відповісти
+12
Циркова вистава,бортьба корупціонерів з корупцією триває,на манежі 95-ий квартал!!))
показати весь коментар
25.06.2024 09:39 Відповісти
Почали щемити царство Балог!)
показати весь коментар
25.06.2024 09:34 Відповісти
Шкода що хлопці з Правого Сектора в 14 -му не довели справу до кінця.....
показати весь коментар
25.06.2024 09:37 Відповісти
Не перебрали на себе потоки контрабасу?
показати весь коментар
25.06.2024 10:54 Відповісти
И, как всегда, в таких новостях один нюанс. Кто такой журналист Глагола? Неоднакратный нарушитель ПДД, коррумпированный депутат Ужгородской Рады.
показати весь коментар
25.06.2024 12:55 Відповісти
Тонтон макути Голубенського, вже , звичайно, посадили Баканова, Рєзнікова, Наумова, Лієва, . Ось-ось з "чистою совістю" вийде головний аферист і злодій України Бєня Бородач. Десятки інших злодіїв, серед яких Кирило Шевченко, Гонтарєва, яким милостиво дозволили Голубенський з Дєрьмаком втекти за кордон. І тут , нарешті, коли всі сої прилаштовані і в безпеці, черга дійшла до Балог.
показати весь коментар
25.06.2024 23:56 Відповісти
а шо вкрала гонтарева?
я знаю що вона приват врятувала, якщо б ні - то уявіть собі сраку у економіці...
показати весь коментар
26.06.2024 07:23 Відповісти
Ти запитай це у Гонтарєвої. А ще запитай , звідки у неї будинок у Лондоні і ще той спалений в Києві. А також на які шиші Гонтарєва живе в Лондоні. Вони вдвох з Сивочолим мародером після дерибану банків України, здійсненному цими двома створили Фонд гарантування вкладів, в який перевели з цих ліквідованих банків заставного майна на приблизно 400 млрд. гривень, а надали з цієї суми для компенсації втрачених вкладів громадянм 70 млдр. гривень. Різницю 330 млрд. гривень, фігурально висловлюючись, розпихали по власних карманах. А таким, як ти, недолугим, втюхали брехню, що Сивочолий мародер з цією мразотою Гонтарєвою врятували банківську систему України.
показати весь коментар
26.06.2024 10:26 Відповісти
то не треба було приват рятувати?
показати весь коментар
26.06.2024 10:45 Відповісти
Я тобі про Хому, а ти мені про Єрьому. Читай уважно і чужі коменти, а не тільки свої. Перед "порятунком" банку "Приват" держава Україна влила в нього 6 млрд. доларів, щоб запобігти його банкрутству. І ось ці 6 млрд. доларів Бєня Бородач успішно розкидав по офшорах. А поскільки, банрутсво "Привата" було б катастрофою для всієї банківської системи України , його приватизували. Виходу не було. Роль Гонтарєвої в цьому чисто технічна, як звичайного клерка.
показати весь коментар
26.06.2024 10:54 Відповісти
то щож тоді врятувало приват якщо гроши "потім вкрав" бєня?
може він спочатку вкрав а потім держава викупила банк?
показати весь коментар
26.06.2024 11:00 Відповісти
100%
показати весь коментар
26.06.2024 10:49 Відповісти
Цих братів БаРиг треба було ще при Ющенку запроторити до буцугпрні.
показати весь коментар
25.06.2024 10:02 Відповісти
Угу. Любі друзі - недоторкані.
показати весь коментар
25.06.2024 10:24 Відповісти
Це було 15 років тому. П що говорити тоді про друзів бєглого зека?
показати весь коментар
25.06.2024 11:05 Відповісти
А що говорити? Це все - одна банда. Їх мета - грабувати населення, почергово зображуючи з себе то владу, то опозицію...
показати весь коментар
25.06.2024 11:27 Відповісти
"Куля в лоб, то куля в лоб!" (с)

показати весь коментар
25.06.2024 11:45 Відповісти
"Кергуду"! Яценюк витягував державу Україна із фінансово-економічного провалля у 2014-му.
Вам "Барбамбія" не розповідав?
показати весь коментар
25.06.2024 19:55 Відповісти
Друзь бєглого зека.

показати весь коментар
25.06.2024 11:43 Відповісти
Це такий протокол
показати весь коментар
25.06.2024 11:57 Відповісти
Без протокола: "Вот куплю костюм с отлівом, і в Ялту..." (с)

показати весь коментар
25.06.2024 12:06 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 12:13 Відповісти
Як би ти хоча б трохи оозумівся на Конституції і знав яку свиню підклав довбаний чучма Ющенку то ти б так не глузував. Появі на політичному полі в Україні януковича це робота чучми, який сльозно просив ***** а далекому 2004-му у всьому підтримувати зека. Але помаранчева революція зламала їх плани і вони були вимушені перенести їх на 5 років. Далі в 2010-му ***** все таки вдалося пропхати зечару в президенти і чим все це закінчилось, сподіваюсь знаєш.
показати весь коментар
25.06.2024 16:57 Відповісти
Да,це праця Кучми.Але є зауваження.На той час В Ураїні майже усім керував Ахметов.При першій коденції кучма був не такий корумпований.При кінці першої коденціі він становеться залежним от рф і ахметова.Щоб не робили його міністри,їх було богато,А грошей у державі стало не хватати.Вона(єкономіка) на той час відверто працювала на кремль, та на ахметова.А потім і на *нових рузьких*(олігархів).Ющенко пішов або пішли його з влади.З промовою *Ухожу щоб повернутися.*.Фюрер кучмі грошей не позичав,і усі питання кучма почав вірішувати з ахметовим.Но і ахметову і фюреру потрібні були не гроші держави,а мета - керування державою.У владі з'явилося богато росіян і нова партія регіонів.Обслуга для праці кучми - були росіяни,а розподіл бюджетних коштів - у партії регіонів під контролем Януковича.Те беззаконня став відчувати громодяни України.І Янукович в будь-якому разі при демократичних виборів програв би Ющенко.Тому вибори проходили з шаленими порушеннями.І це стало привідом першого майдана.Фюреру до януковича був байдужим.Він кучму з проханнями відіслав по далі Вирішуй сам.У фюрера тоді був план *щоб що не стало треба Україну поставити в залежність до рф*.Да і Америка з фюрером домовилося не втручатися в вимоги Майдану*нехай самі вирішують.*Правда фюрер цю домову став порушати.Під Київом були російські військові.Но силу для разгону майдана не застосували.*Забздели* міжнародної спільноти та здобутка мети захопити владу що росіян,що ахметова з партією регіонів віддаляли.
показати весь коментар
25.06.2024 18:19 Відповісти
Януковича рф перекупила у ахметова в 2010р передпідписаням харківських угод.
показати весь коментар
25.06.2024 18:26 Відповісти
Вопрос не столь в том, что кто-то из них коррумпирован. Вопрос в том, что журналист Глагола - сам не очень-то чист.
показати весь коментар
25.06.2024 12:56 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 10:28 Відповісти
Отож...
показати весь коментар
25.06.2024 11:28 Відповісти
Як таке можливо, прифронтовє місто і без стадіону?!!!
показати весь коментар
25.06.2024 09:35 Відповісти
А казали люди, що оті балоги, з іншими соратниками зоточення ющенка, усі на передовій, Захищають не гроші, а Україну!?!
показати весь коментар
25.06.2024 09:35 Відповісти
Дивна якась активність останній час. Є підозра, що просто імітація бурхливої діяльності.
показати весь коментар
25.06.2024 09:35 Відповісти
Або відволікання уваги мудрого наріду від реальних проблем в країні...
показати весь коментар
25.06.2024 10:01 Відповісти
Ці балоги бариги, хто вони? Вчені, винахідники, композитори з світовим ім'ям чи хто вони? Вони навіть не звичайні бариги. Вони просто крадії, злочинці.
показати весь коментар
25.06.2024 10:08 Відповісти
штати вставили прутня
показати весь коментар
26.06.2024 07:25 Відповісти
Циркова вистава,бортьба корупціонерів з корупцією триває,на манежі 95-ий квартал!!))
показати весь коментар
25.06.2024 09:39 Відповісти
...голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя на прізвисько "Блюк" у голови райради є прізвисько, як у злодія, який на волі тільки від відсидки до відсидки..., чому людям подобається, коли при владі злодії, які їх ошукують та обкрадають..., невже так важко обрати до влади пристойну людину...
показати весь коментар
25.06.2024 09:39 Відповісти
Так а хто дасть цій порядній людині навіть можливість балотуватися!
показати весь коментар
25.06.2024 10:24 Відповісти
Система не дасть прийти до влади когось порядного, та і люди голосують за того хто більше вкладає в рекламну компанію.... а вклавши такі гроші їх потім треба "відбити" або потім з допомогою корумпованих судів або органів правопорядку їх всерівно зламають і повернуть до системи

Основна проблема України це виборці які постійно голосують за яскраву обгортку а не дивляться яке гівн... в середині
показати весь коментар
25.06.2024 11:02 Відповісти
Основна проблема України це такі пропагандисти як ти і зрадницька влада яка на виборах підсовує українцям ворогів в красивих обгортках.
Ти ж сам собі суперечиш, заявляючи що "Система не дасть прийти до влади когось порядного" і звинувачуючи виборців які "постійно голосують за яскраву обгортку".
З ким дружить твій мозок, хрєн його знає.
показати весь коментар
26.06.2024 11:01 Відповісти
Якщо б ти безмозглий бот вмів читати і мав б трохи IQ то зрозумів б що я хотів донести...

що людям пох... хто кандидат був до виборів і в яких корупційних схемах брав участь... хороша медійна компанія все нівелює... головне більше обітцяти змін
показати весь коментар
26.06.2024 16:03 Відповісти
Мабуть з себе береш приклад
показати весь коментар
26.06.2024 16:33 Відповісти
Думаю он на выборах обещал првратить Мукачево в Нью-Васюки.
показати весь коментар
26.06.2024 00:45 Відповісти
глагола і ухилянтів ловить і балогу зловив... він не мєнтяра часом?
показати весь коментар
25.06.2024 09:39 Відповісти
Важка доля цих, застава і канари. Оце і увесь сценарій
показати весь коментар
25.06.2024 09:40 Відповісти
Дружбани Колі Каклєти з Мукачевського укріпрайону.
Єрьмак дав команду "фас" на Колю, то малюки з СБУ розійшлися. А до того сиділи - язик у дупі.

У цій високій політиці все примітивно...
показати весь коментар
25.06.2024 09:48 Відповісти
б.я, опыть Пшонкастайл ..... Откуда такая безвкусица ?
показати весь коментар
25.06.2024 09:49 Відповісти
Піпец, пшонка-2, коли корупціонерів почнуть по настоящому щемити, напевно ніколи...
показати весь коментар
25.06.2024 09:55 Відповісти
Так молодий прокурор пшонка на перших обшуках в бандюків у 90-х і побачив цей постмодєрнізьм, і полюбив його всією душею. Потім розвунув до римських патриціїв...
показати весь коментар
25.06.2024 09:58 Відповісти
О, схоже знову почався хіт-парад виставково-циркових затримань від зеленого шапіто)
Напевне, знову вкрай потрібні внутрішні "перемоги"...
показати весь коментар
25.06.2024 09:59 Відповісти
Відволікаючий маневр ! Для Заходу (ось як Я борюся з корупціонерами) + ворог під Харковим! Треба перемкнути увагу!
показати весь коментар
25.06.2024 14:39 Відповісти
Навіщо маски-шоу присутні на врученні підозри? Хрін зрозумієш то сбу, то двері ламають в квартиру активіста, то чемно стоять, як цуценята на лапках, перед мером.
показати весь коментар
25.06.2024 10:03 Відповісти
Просто деньги закончились, а пополнять бюджет чем-то нужно, для старта нужно опять потрясти толстосумов.
показати весь коментар
25.06.2024 10:05 Відповісти
Їх затримувати мусило би ТЦК))) просто так, як завжди)))) тоді і слідства, і допитів, і суду не потрібно було би.
А так слідство буде 5 років і закінчиться пшиком.
показати весь коментар
25.06.2024 10:15 Відповісти
🐸🔞🐍
показати весь коментар
25.06.2024 10:27 Відповісти
Ніхто не помітив гумористичного епізоду, коли НАБУшники заходили до палаццо Балоги?
Той, що заходив у двері першим, сказав хазяям: "Доброго ранку"
показати весь коментар
25.06.2024 10:51 Відповісти
Бюджетный домик у чувака.
показати весь коментар
25.06.2024 11:02 Відповісти
З цього роя не буде ні..... ,відмажуться.
показати весь коментар
25.06.2024 11:06 Відповісти
Та 100% їх є за що саджати. Але тут справа не у раптовому непереборному бажанні жити по закону, а у віджимі ОПою через Колю Мітбола нелегального бізнесу Балоги і Ко. І контрабандних схем в тому числі.
показати весь коментар
25.06.2024 11:12 Відповісти
Спочатку пишуть, що збитки «майже 100 мільйонів», потім пишуть, що ринкова вартість 84,6. млн., а продали за 9,6 млн. Отже, збитки 75 млн. Неслабо так цифри ростуть від справи до прес-реліза … всього-навсього на третину.
А потім хтось буде писати : «Як повідомляє портал Цензор.нет, збитки склали трохи менше мільярда гривень» ))

Так вір потім прес-релізам правоохоронних органів. Фантазери.
показати весь коментар
25.06.2024 11:32 Відповісти
Якесь СБУ неправильне. При імітації обшуку в Бєні, то і взуття зняли перед дверима на улиці, а тут в грязному ввзутті та по персидських килимах .... , якось не є добре
показати весь коментар
25.06.2024 12:46 Відповісти
Вроді цей Блюк в родичах Марченко, жони Мертвечука.
показати весь коментар
25.06.2024 12:53 Відповісти
вже ***** не цікаво
показати весь коментар
25.06.2024 13:55 Відповісти
Семья или клан Балоги вроде как рулили Закарпатьем со времён Кучмы? Или я ошибаюсь?
показати весь коментар
25.06.2024 14:12 Відповісти
Украина приречена с такими гандонами.
показати весь коментар
25.06.2024 14:15 Відповісти
Це мав робити ще Ющенко..
показати весь коментар
25.06.2024 16:22 Відповісти
Якийсь сюр - після обшуку у Коломойши хлопці так розбосячились що перестали при обшуках в розкішних покоях нашої "еліти" знімати взуття.
І де ж поділись їхні вишукані манери?
показати весь коментар
25.06.2024 20:57 Відповісти
Хто сказав, що розбосячились?. У Бєні Бородача, коли його випустять "з чистою совістю" вони завжди будуть знімати взуття, бо знають, на кого працюють. Кагал не допустить непочтивого до себе ставлення. Більше того Боневтік буде узурпатором влади в Україні до того моменту, поки Бєню Бородача не випустяь на волю. Боневтік гарант, але не конституції, а Бєні Бородача.
показати весь коментар
26.06.2024 10:34 Відповісти
Нормальне затримання: Добрий ранок, кажіть скільки завдаток, і драбину не забудьте
показати весь коментар
25.06.2024 22:27 Відповісти
А шо такое? А чего мы хмурим бровки? Все немножко сидят, и вы посидите. Потом выйдете, и мы вместе это радостно отметим. Ваше имущество мы немножко конфискуем. Как посидите вернем. Но сначала таки конфискуем. По-другому нельзя, народ нас не поймет.
показати весь коментар
26.06.2024 00:38 Відповісти
ПОБАЧИМО ЩО ДАЛІ !!! МИ Ж НЕ ОДНИМ ДНЕМ ЖИВЕМО !?)
показати весь коментар
26.06.2024 02:36 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
26.06.2024 04:02 Відповісти
 
 