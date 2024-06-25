Мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланя затримано через корупційну схему продажу стадіону "Авангард" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя на прізвисько Блюк затримано працівниками СБУ та НАБУ.

Про це пише у телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола

Корупційна схема продажу стадіону "Авангард"

За його словами, затримання пов'язане з корупційною схемою продажу стадіону "Авангард" у м. Мукачеві.

"Сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі становить приблизно 100 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

У жовтні 2023 року СБУ та НАБУ вже проводили обшуки у фігурантів кримінального провадження, але тоді нікого з посадовців не затримували.

Також, затримано начальника земельного відділу Мукачівської міської ради - Артура Саміляка.

Що кажуть у НАБУ?

Згодом у НАБУ зазначили, що на продажі за безцінь 3 га землі на Закарпатті викрито міського голову та голову райради.

"Міський голова "протиснув" прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.

Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн", - кажуть у НАБУ.

Хто серед підозрюваних?

Серед підозрюваних:

- міський голова;

- голова районної ради;

- ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;

- два власники компанії-оцінювачки;

- оцінювач.

Що кажуть в СБУ?

За даними СБУ, співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем. За матеріалами справи, посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

"Організатор схеми - голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у т.ч. від забороненої зараз Партії регіонів", - наголошують у СБУ.

Як свідчать дані слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.

Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар.

Унаслідок таких оборудок із землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.

Крім того, за матеріалами справи, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

Наразі співробітники СБУ та НАБУ затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.

Відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що НАБУ та СБУ проводили обшуки у мера Мукачевого Андрія Балоги.