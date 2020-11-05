Андрія Балогу обрано мером Мукачева на другий термін у першому турі

Міського голову Мукачева Закарпатської області Андрія Балогу переобрали на другий термін.

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з даними Центральної виборчої комісії, на виборах 25 жовтня діючий мер здобув переконливу перемогу, заручившись підтримкою двох третин виборців, які прийшли на дільниці.

Андрій Балога посів перше місце, отримавши 66,88% або 22 244 голоси.

Друге місце посів кандидат від "Слуги народу" Ілля Токар. Він отримав 13,53%.

На третьому місці з 6,32% Андрій Лукач, якого висунула партія "Рідне Закарпаття".

В'ячеслав Шутко, представник проросійської "Опозиційної платформи - За життя", набрав 4,52% голосів.

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Кандидат від "Європейської Солідарності", однофамілець мера Іван Балога отримав 2,71%, а кандидат від "Нашого краю" Іван Білашинець - 1,46% голосів.

Сина народного депутата Віктора Балоги, глави впливового закарпатського "клану Балог", Андрія вперше обрали мером Мукачева в 2015 році. Тоді йому було 27 років.

Брати Іван, Віктор і Павло Балоги і їхній кузен Василь Петьовка неодноразово обиралися до Верховної Ради у мажоритарних округах Закарпатської області. У 2019 пройти в парламент вдалося тільки Балозі-старшому і Петьовці.