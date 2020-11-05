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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Балога (378) Мукачево (125)

Андрія Балогу обрано мером Мукачева на другий термін у першому турі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міського голову Мукачева Закарпатської області Андрія Балогу переобрали на другий термін.

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з даними Центральної виборчої комісії, на виборах 25 жовтня діючий мер здобув переконливу перемогу, заручившись підтримкою двох третин виборців, які прийшли на дільниці.

Андрій Балога посів перше місце, отримавши 66,88% або 22 244 голоси.

Друге місце посів кандидат від "Слуги народу" Ілля Токар. Він отримав 13,53%.

На третьому місці з 6,32% Андрій Лукач, якого висунула партія "Рідне Закарпаття".

В'ячеслав Шутко, представник проросійської "Опозиційної платформи - За життя", набрав 4,52% голосів.

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Кандидат від "Європейської Солідарності", однофамілець мера Іван Балога отримав 2,71%, а кандидат від "Нашого краю" Іван Білашинець - 1,46% голосів.

Сина народного депутата Віктора Балоги, глави впливового закарпатського "клану Балог", Андрія вперше обрали мером Мукачева в 2015 році. Тоді йому було 27 років.

Брати Іван, Віктор і Павло Балоги і їхній кузен Василь Петьовка неодноразово обиралися до Верховної Ради у мажоритарних округах Закарпатської області. У 2019 пройти в парламент вдалося тільки Балозі-старшому і Петьовці.
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Забаложьє закарпатіло...
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05.11.2020 21:50 Відповісти
вуйкі всрані
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05.11.2020 21:54 Відповісти
вот т ому вас і звуть дикі украінці. що сраку ви лижете рігам януковича...ви просто тормоза украіни.
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05.11.2020 21:57 Відповісти
СЭЗ, говорите? Для кого?
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05.11.2020 22:09 Відповісти
Хто би сумнівався))) мафія балог у мукачєвому безсмертна...
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05.11.2020 22:19 Відповісти
Народ обирає вільно.Обрані то ці, на кого народ, в своїй масі, бажає бути схожим. Не буде Україна жити нормально, бо більшість навколо - моральні уроди.
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05.11.2020 22:48 Відповісти
У Сырожы Транспортэйшэна сегодня праздник. Андрія Балогу обрано мером Мукачева на другий термін у першому турі - Цензор.НЕТ 6535 Можно его поздравить. Андрія Балогу обрано мером Мукачева на другий термін у першому турі - Цензор.НЕТ 3438
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05.11.2020 23:06 Відповісти
 
 