У районі Вовчанська боєзіткнення, напружена обстановка біля Верхньокам’янського, - Генштаб

Від початку цієї доби, 25 травня 2024 року, вже відбулося 48 бойових зіткнень на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загарбники здійснили чотири авіаційні удари із застосуванням дев’яти КАБів, понад 550 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку триває два боєзіткнення в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 93 особи вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи та сім автомобілів.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Три спроби окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, ще стільки ж - тривають. Втрат позицій не допущено.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять штурмів противника поблизу Копанок та Макіївки. Ще одне боєзіткнення продовжується.

"На Сіверському напрямку успіху не мали три атаки російських загарбників поблизу Білогорівки та Виїмки. Напружена обстановка в районі Верхньокам’янського, де на даний час триває чотири бойові зіткнення. Сили оборони контролюють ситуацію", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку українські військові успішно відбили штурм противника поблизу Андріївки. Не полишають спроб окупанти витіснити наших оборонців із займаних позицій в районах Часового Яру та Іванівського, де на даний час тривають сім боїв.

Як зазначають у Генштабі, намагається агресор наблизитися до Торецька. За сьогодні підрозділи Сил оборони вже одну ворожу атаку успішно відбили, водночас, ще одну штурмову дію противника на цьому напрямку наші воїни стримують.

"На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог намагається прорватися з району Очеретиного у напрямках Євгенівки, Новоолександрівки та Воздвиженки. Вісім ворожих атак нашими оборонцями успішно відбито, ще п’ять - продовжуються. Ситуація під контролем Сил оборони України", - додають у Генштабі.

За уточненою інформацією, минулої доби втрати російських військ на цьому напрямку склали 210 окупантів вбитими та пораненими, знищено міномет і два автомобілі.

На Курахівському напрямку без успіху завершилась штурмова дія російських загарбників поблизу Георгіївки.

За уточненою інформацією, за минулу добу втрати противника на цьому напрямку знищено ворожий танк та два автомобілі.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку також успіху не мали дві атаки ворога, біля Костянтинівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку невдалою була штурмова дія окупаційних військ в районі Роботиного.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки.