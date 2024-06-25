Японія послабила візові вимоги для громадян України

Японія з 24 червня послабила візові вимоги для громадян України.

Про це повідомила пресслужба посольства, передає Цензор.НЕТ.

"З 24 червня Японія послаблює візові вимоги для громадян України. Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови України", - йдеться в повідомленні.

