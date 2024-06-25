УКР
Японія послабила візові вимоги для громадян України

Японія послабила візові вимоги для українців

Японія з 24 червня послабила візові вимоги для громадян України.

Про це повідомила пресслужба посольства, передає Цензор.НЕТ.

"З 24 червня Японія послаблює візові вимоги для громадян України. Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови України", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У США закривають російський візовий центр

Де ви таке вичитали? В японців і китайців не виробляється якийсь фермент в організмі, який відповідальний за споживання алкоголя. Їх виносить з першої чарки. Ось посилання на педівікію - вони навіть в топ25 не потрапили.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC_%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
25.06.2024 14:12 Відповісти
Нє, я б туди не поїхав жити. Їздять по неправильній стороні дороги, їдять в 10 разів менше ніж європейці, організми не виробляють якийсь фермент для переробки алкоголю, а тому вони не бухають, працюють як навіжені.
25.06.2024 12:03 Відповісти
Вони бухають як коні. на 8 місці по вживанню алкоголю в світі. Їздять як британці та австралійці. А ще в ніх гарненькі, мініатюрні жіночки)))
25.06.2024 12:37 Відповісти
Де ви таке вичитали? В японців і китайців не виробляється якийсь фермент в організмі, який відповідальний за споживання алкоголя. Їх виносить з першої чарки. Ось посилання на педівікію - вони навіть в топ25 не потрапили.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC_%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
25.06.2024 14:12 Відповісти
Їм щоб нажертися вхлам пива вистачає.
25.06.2024 16:42 Відповісти
А як же культура споживання саке?
25.06.2024 17:33 Відповісти
То більше про дядьків за 50. Молодь більше віддає перевагу пиву. А якщо хочеться повипендрюватися - віскарь, жінки - ******* коктейлі.
25.06.2024 20:05 Відповісти
Пуста сторінка, пише неприпустима назва. У азіатів непереносимість лактози, а алкоголь вони пьють. https://life.nv.ua/ukr/food-drink/-50026959.html
25.06.2024 17:32 Відповісти
Просто загугліть "споживання алкоголю на душу населення" і там буде посилання на вікіпєдію.
25.06.2024 17:46 Відповісти
Мініатюрними вони були до 60-х років минулого сторіччя. Старі там дійсно дуже невеличкі. Наче діти. А от нинішнє покоління майже такі самі як ми. В 50-ті роки минулого сторіччя в школах ввели обов'язкове харчування молочними продуктами. З тих пір середній зріст середнього японця збільшується. В мене дружина тамтешнього середнього зросту - 158 см. А от що дійсно добре - старішають японські жінки набагато повільніше.
25.06.2024 16:50 Відповісти
https://tsn.ua/food/v-chomu-sekret-yaponci-ne-yidyat-molochnih-produkti-i-zhivut-naydovshe-2289997.html
25.06.2024 17:44 Відповісти
То все стереотипи. Все вони їдять і молоко пють. В кожному холодильнику є пачка молока. Полиці магазинів завалені молоком, морозивом, вершками. І ніякої проблеми із лактозою, наприклад, у моєї дружини-японки та її родичів немає. Сир, кефір, молоко - жодних проблем. А от спробувати дістати якісні сири в Японії, та ще й великим шматком - то проблема. Не через те, що не їдять, а через те, що вирощування молочного та м'ясного скота - це не про можливості їхньої країни, де горами вкрито 70% площі. Про ковбаси можна сказати те саме. Тільки нарізки за баснословними цінами. Палка салямі - це багатство, яку можна знайти лише в іноземних магазинах у великих містах. Напевно, саме у цьому і полягає секрет - вони менше споживають перероблених продуктів тваринництва. Хіба що бекон у більш-менш відчутних кількостях. Подчеревина - свіжа. Найпопулярніший та найдешевший вид м'яса. Курка вже дорожче. Якщо може хочете ще щось почути про те як живуть японці - звертайтеся. Розкажу без стереотипів та клюкви.
25.06.2024 20:18 Відповісти
Ну й правильно. Нам більше дістанеться ))) Якщо виживемо.
25.06.2024 16:52 Відповісти
 
 