Унаслідок удару росіян по житловому кварталу та передмістю Херсону постраждали двоє чоловіків (оновлено)
Сьогодні, 25 червня, окупаційні війська вдарили по житловому кварталу та передмістю Херсону.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, "прилетіло" по одній з квартир у багатоповерхівці. Унаслідок ворожого обстрілу постраждав 72-річний херсонець.
"Швидка" доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості.
Повідомляється. Що в чоловіка діагностували контузію, поранення руки, вибухову та черепно-мозкову травму.
Як пізніше повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, унаслідок ворожого обстрілу передмістя Херсону ще одна людина постраждала.
Він розповів, що у 51-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали йому допомогу на місці.
Зазначається, що під час удару росіян постраждалий перебував на вулиці.
