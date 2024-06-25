Унаслідок удару росіян по житловому кварталу та передмістю Херсону постраждали двоє чоловіків (оновлено)

Сьогодні, 25 червня, окупаційні війська вдарили по житловому кварталу та передмістю Херсону.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, "прилетіло" по одній з квартир у багатоповерхівці. Унаслідок ворожого обстрілу постраждав 72-річний херсонець.



"Швидка" доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Повідомляється. Що в чоловіка діагностували контузію, поранення руки, вибухову та черепно-мозкову травму.

Як пізніше повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, унаслідок ворожого обстрілу передмістя Херсону ще одна людина постраждала.

Він розповів, що у 51-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали йому допомогу на місці.



Зазначається, що під час удару росіян постраждалий перебував на вулиці.