Унаслідок удару росіян по житловому кварталу та передмістю Херсону постраждали двоє чоловіків (оновлено)

Обстріл Херсону

Сьогодні, 25 червня, окупаційні війська вдарили по житловому кварталу та передмістю Херсону.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, "прилетіло" по одній з квартир у багатоповерхівці. Унаслідок ворожого обстрілу постраждав 72-річний херсонець.

"Швидка" доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Повідомляється. Що в чоловіка діагностували контузію, поранення руки, вибухову та черепно-мозкову травму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: ворог обстріляв 27 населених пунктів, одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Як пізніше повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, унаслідок ворожого обстрілу передмістя Херсону ще одна людина постраждала.

Він розповів, що у 51-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали йому допомогу на місці.

Зазначається, що під час удару росіян постраждалий перебував на вулиці.

обстріл (30481) Херсон (3570)
