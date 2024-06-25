Доба на Херсонщині: ворог обстріляв 27 населених пунктів, одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Минулої доби від комбінованих атак противника потерпали Херсон, Степанівка, Велетенське, Антонівка, Комишани, Зимівник, Широка Балка, Кізомис, Станіслав, Микільське, Зарічне, Придніпровське, Понятівка, Токарівка, Томина Балка, Бургунка, Ольгівка, Одрадокам’янка, Гаврилівка, Червоний Маяк, Тягинка, Високе, Новоолександрівка, Новоберислав, Михайлівка, Новокаїри та Львове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Вдень 24 червня по Гаврилівці окупанти завдали близько 40 артилерійських ударів. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, де під завалами загинула 71-річна жінка та отримав контузію її 63-річний співмешканець. Працівники поліції евакуювали постраждалого до лікарні та вивезли тіло загиблої для проведення судово-медичної експертизи. У населеному пункті пошкоджено щонайменше три житлові будинки, дві літні кухні та стільки ж господарських споруд.

На світанку 25 червня противник завдав авіаційних ударів сімома керованими бомбами по населених пунктах Тягинської громади. Потужними вибухами пошкоджено дев’ять приватних будинків та територію ферми.

Російські військові з безпілотника атакували Понятівку. Поцілили в житловий будинок, де внаслідок вибуху зазнав поранень 52-річний чоловік, у нього контузія, черепно-мозкова травма та уламкове поранення шиї.

У Херсонській міській громаді через атаку з реактивних систем залпового вогню пошкоджено інженерні споруди.

Артилерійським вогнем пошкоджено п’ять приватних будинків, автомобіль, гараж, господарські споруди та об’єкти інфраструктури на території Дар’ївської, Білозерської, Станіславської та Тягинської громад.

Внаслідок атак ворожих дронів пошкоджено чотири будинки, автомобіль та відбулася пожежа на відкритій місцевості у Михайлівці, Високому, Новоолександрівці, Микільському, Кізомисі та Комишанах.

Дніпровський район Херсона потерпав від ударів військ РФ з артилерії та безпілотників. Вибухами пошкоджена будівля недіючого нині торгівельного центру та два автомобілі.

