УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10145 відвідувачів онлайн
Новини Фото
685 2

Ворог обстріляв село на Херсонщині, загинула жінка, поранено чоловіка (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 24 червня, російські військові обстріляли Гаврилівку Новоолександрівської громади на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ворожого удару у власній оселі загинула 71-річна жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: ворог обстріляв 23 населені пункти, 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення

Згодом Прокудін опублікував фото, на якому зображено оселю в Гаврилівці, в якій російська артилерія кілька годин тому вбила місцеву жительку.

Наслідки обстрілу Херсонщини
Наслідки обстрілу Херсонщини

Загалом окупанти випустили по селу з чотири десятки снарядів.

Також стало відомо про поранення 63-річного чоловіка. Його доставили до лікарні з контузією.

Автор: 

обстріл (30481) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть рашистським окупантам !
показати весь коментар
24.06.2024 15:30 Відповісти
Нещасні люди в цих селах, кожного дня повідомлення про загибелі
показати весь коментар
24.06.2024 16:08 Відповісти
 
 