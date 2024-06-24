Ворог обстріляв село на Херсонщині, загинула жінка, поранено чоловіка (оновлено). ФОТО
Сьогодні, 24 червня, російські військові обстріляли Гаврилівку Новоолександрівської громади на Херсонщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок ворожого удару у власній оселі загинула 71-річна жінка.
Згодом Прокудін опублікував фото, на якому зображено оселю в Гаврилівці, в якій російська артилерія кілька годин тому вбила місцеву жительку.
Загалом окупанти випустили по селу з чотири десятки снарядів.
Також стало відомо про поранення 63-річного чоловіка. Його доставили до лікарні з контузією.
