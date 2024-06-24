Враг обстрелял село на Херсонщине, погибла женщина, ранен мужчина (обновлено). ФОТО

Сегодня, 24 июня, российские военные обстреляли Гавриловку Новоалександровской громады на Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, в результате вражеского удара в своем доме погибла 71-летняя женщина.

Впоследствии Прокудин опубликовал фото, на котором изображен дом в Гавриловке, в котором российская артиллерия несколько часов назад убила местную жительницу.





В общей сложности, оккупанты выпустили по селу около четырех десятков снарядов.

Также стало известно о ранении 63-летнего мужчины. Его доставили в больницу с контузией.

