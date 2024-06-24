РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8854 посетителя онлайн
Новости Фото
684 2

Враг обстрелял село на Херсонщине, погибла женщина, ранен мужчина (обновлено). ФОТО

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини

Сегодня, 24 июня, российские военные обстреляли Гавриловку Новоалександровской громады на Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеского удара в своем доме погибла 71-летняя женщина.

Также читайте: Оккупанты ударили по селу под Херсоном: погиб мужчина, двое раненых

Впоследствии Прокудин опубликовал фото, на котором изображен дом в Гавриловке, в котором российская артиллерия несколько часов назад убила местную жительницу.

Наслідки обстрілу Херсонщини
Наслідки обстрілу Херсонщини

В общей сложности, оккупанты выпустили по селу около четырех десятков снарядов.

Также стало известно о ранении 63-летнего мужчины. Его доставили в больницу с контузией.

Читайте также: Рашисты из БПЛА атаковали дом на Херсонщине: Ранен мужчина

Автор: 

обстрел (29135) Херсонская область (5130)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смерть рашистським окупантам !
показать весь комментарий
24.06.2024 15:30 Ответить
Нещасні люди в цих селах, кожного дня повідомлення про загибелі
показать весь комментарий
24.06.2024 16:08 Ответить
 
 