УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10124 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території Війна
2 003 11

Рашисти планують "перевиховувати дітей українських націоналістів" на окупованих територіях, - ЦНС

Росіяни планують примусово перевиховувати українських дітей

У так званому Донецькому університеті було створено центр етнополітичної реабілітації, де планують "денацифіковувати" українських дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"За словами керівника цього пропагандистського псевдоутворення юрія ніколаєва головний акцент їхньої діяльності має бути спрямований на перевиховання українських дітей. "Українських націоналістів перевиховати не вийде, а ось їхні діти – це наше завдання" - прямо каже колаборант", - йдеться в повідомленні.

Так, окупанти організували масштабне вивезення дітей у табори.

У літні канікули понад 12 тис. дітей із тимчасово окупованої Луганщини буде відправлено у різні регіони РФ.

Також читайте: Росіяни вербують молодь до своїх фейкових медіа на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Автор: 

діти (5273) окупація (6828) Центр національного спротиву (847)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
В цьому відповідь на запитання-Какая разница!!))
показати весь коментар
25.06.2024 13:16 Відповісти
+4
Зате ми тут ''какой разніце'' заглядаємо у всі дірки!
показати весь коментар
25.06.2024 13:40 Відповісти
+3
Брутальна асиміляція!! Повна асиміляція українців,це мета орди ,знищення України та українців!!))
показати весь коментар
25.06.2024 13:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де робота над такими заявами, чи беруться і розповсюджуються в міждународних судах такі заяви?
показати весь коментар
25.06.2024 13:12 Відповісти
Жах!!!
показати весь коментар
25.06.2024 13:13 Відповісти
Брутальна асиміляція!! Повна асиміляція українців,це мета орди ,знищення України та українців!!))
показати весь коментар
25.06.2024 13:20 Відповісти
Кацапи без українців - ніщо. паРашу українські мізки, руки та таланти тримали на плаву в Совку, тому вони й вчепилися в нас мертвою хваткою. Тому для них асиміляція українців - першочергове завдання, особливо - дітей. Мета паРаші - поглинути і перетравити українську націю, висравши "рускіх людєй", які покращать їх згнивший косорилий генофонд
показати весь коментар
25.06.2024 15:27 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 13:14 Відповісти
В цьому відповідь на запитання-Какая разница!!))
показати весь коментар
25.06.2024 13:16 Відповісти
Допоки тривають бойові дії в екзістенційній війні українського народу і його держави України з рашистською пітьмою, доти геноцидні практики раша-нацизму щодо населення окупованих територій України не набувають масштабних розмірів. Спостерігається лише втілення рашистської політики етноциду українців. Як от у даному випадку "денацифікації" українських дітей.
Пітьма не може в повній мірі проявити свою україноненависницьку суть, оскільки не впевнена у збереженні контролю над окупованими територіями в найближчому майбутньому, та остерігається викриття й міжнародного осуду тисяч випадків етнічних чисток і нових "Буч".
Більше - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1804517673411252706?t=NyELUWjYiJ5Tkc4pwZNSCg&s=19 тут .
показати весь коментар
25.06.2024 13:38 Відповісти
Зате ми тут ''какой разніце'' заглядаємо у всі дірки!
показати весь коментар
25.06.2024 13:40 Відповісти
коли справжні націоналісти перші роки дитинства своїх дітей виховували в національному дусі, то *** там далі парашникам вдасця шось перевиховать. це як з мауглі, те що закладено в перші роки життя, з високою степінню ймовірності залишається на все життя. балтія - теж приклад. під окупацією була півстоліття й покоління живих лісових братів розповідало своїм дітям та онукам про "прелєсті" справжньої радянської влади. це дало результати - балтія стала справді незалежною за короткий час. шанси у парашників на перевиховання, є тільки в відношенні тих дітей, які самі являються дітьми українського "втраченого покоління" 35-45 років, виросшого з одного боку в часи теоретичної незалежності, а з другого боку - не уявляючого свого життя без "прєлєстєй цивілізації" - лєто, ну мінімум в криму, кальян, просекко, омерікААААноооо, танці, раути, вояжі, .... й не бажаючого поступиться принципами такої "свєтськой" жисті нав'язаної їм служками влади типу такої світської свині як катерина осадча. такі личинки й самі перевиховуватись раді будуть.
показати весь коментар
25.06.2024 13:50 Відповісти
Не варто недооцінювати силу пропаганди.
показати весь коментар
25.06.2024 16:20 Відповісти
Рашисти хочуть знищити українську індетичність ,а що ж у нас робится що б викорінити огидний "русский мир" ? а нічого "какая разніца" на одинадцятому році році війни і третьому році повномаштабної війни в столичних навчальних закладах освіти на перервах чути мову ворога і ніхто не відповідає ні директори шкіл ні міністерство освіти ,те саме з московською церквою ,жодної гуманітарної стратегії ,навіть міністра культури вже рік не призначають ,а хто прийшов до влади це молоді регіони і клоуни проросійського кварталу ,так продовжуватись не може йде боротьба за індетичність.
показати весь коментар
25.06.2024 14:24 Відповісти
 
 