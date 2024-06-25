Рашисти планують "перевиховувати дітей українських націоналістів" на окупованих територіях, - ЦНС

У так званому Донецькому університеті було створено центр етнополітичної реабілітації, де планують "денацифіковувати" українських дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"За словами керівника цього пропагандистського псевдоутворення юрія ніколаєва головний акцент їхньої діяльності має бути спрямований на перевиховання українських дітей. "Українських націоналістів перевиховати не вийде, а ось їхні діти – це наше завдання" - прямо каже колаборант", - йдеться в повідомленні.

Так, окупанти організували масштабне вивезення дітей у табори.

У літні канікули понад 12 тис. дітей із тимчасово окупованої Луганщини буде відправлено у різні регіони РФ.

Також читайте: Росіяни вербують молодь до своїх фейкових медіа на окупованих територіях, - Центр нацспротиву