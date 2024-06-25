УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9631 відвідувач онлайн
Новини
1 075 5

Це ще один крок до забезпечення повної відповідальності агресора, - Костін про ордери МКС Шойгу і Герасимову

Костін про ордери МКС Шойгу і Герасимову

Генпрокурор Андрій Костін назвав видачу МКС ордерів про арешт Шойгу і Герасимова "ще одним значущим кроком на шляху до забезпечення повної відповідальності агресора."

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони росії та начальника генерального штабу збройних сил рф за воєнні злочини та злочини проти людяності, пов'язані зі спрямуванням атак на цивільні об'єкти в Україні", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МКС зосередиться на воєнних злочинах РФ щодо українських військовополонених, - прокурор Голліс

За словами Костіна, це ще один значущий крок на шляху до забезпечення повної відповідальності агресора.

"Вітаю незалежну роботу МКС, спрямовану на захист основ світового порядку, заснованого на законах і правилах. Щиро вдячний прокурорам, слідчим СБУ, Національної поліції України та всім тим, чиї наполегливі зусилля сприяли досягненню цього результату", - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, 25 червня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та очільника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Автор: 

Шойгу Сергій (632) Міжнародний кримінальний суд (333) Костін Андрій (267) Герасимов Валерій (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так це сильний хід. Навіть, якщо (поки) це піархід...
показати весь коментар
25.06.2024 15:13 Відповісти
Це дійсно сильний хід але до чого тут піар? Ви вважаєте що МУС може якось на цьому піаритися?
показати весь коментар
25.06.2024 15:45 Відповісти
Ні, я про реальні результати на даний момент. А майбутнє покаже...
показати весь коментар
25.06.2024 15:47 Відповісти
І я про теж, але піар це не про МУС.
показати весь коментар
25.06.2024 15:52 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 15:46 Відповісти
 
 