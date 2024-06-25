Це ще один крок до забезпечення повної відповідальності агресора, - Костін про ордери МКС Шойгу і Герасимову

Генпрокурор Андрій Костін назвав видачу МКС ордерів про арешт Шойгу і Герасимова "ще одним значущим кроком на шляху до забезпечення повної відповідальності агресора."

"Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони росії та начальника генерального штабу збройних сил рф за воєнні злочини та злочини проти людяності, пов'язані зі спрямуванням атак на цивільні об'єкти в Україні", - ідеться в повідомленні.

За словами Костіна, це ще один значущий крок на шляху до забезпечення повної відповідальності агресора.

"Вітаю незалежну роботу МКС, спрямовану на захист основ світового порядку, заснованого на законах і правилах. Щиро вдячний прокурорам, слідчим СБУ, Національної поліції України та всім тим, чиї наполегливі зусилля сприяли досягненню цього результату", - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, 25 червня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та очільника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.