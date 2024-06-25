МКС видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та очільника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКС.

Так, їх звинувачують "у ймовірних міжнародних злочинах", вчинених у період щонайменше з 10 жовтня 2022-го до 9 березня 2023-го.

"Є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари російських збройних сил по українській електроінфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше МКС видав ордер на арешт командувача Чорноморського флоту РФ Соколова та командувача дальньої авіації РФ Кобилаша.

17 березня 2023 ркоу Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Читайте: У Росії заступника Герасимова Шамаріна затримали на хабарі