Новини
10 438 38

МКС видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова

МКС видав ордер на Шойгу та Герасимова

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та очільника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКС.

Так, їх звинувачують "у ймовірних міжнародних злочинах", вчинених у період щонайменше з 10 жовтня 2022-го до 9 березня 2023-го. 

"Є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари російських збройних сил по українській електроінфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше МКС видав ордер на арешт командувача Чорноморського флоту РФ Соколова та командувача дальньої авіації РФ Кобилаша.

17 березня 2023 ркоу Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Читайте: У Росії заступника Герасимова Шамаріна затримали на хабарі

Автор: 

Шойгу Сергій (632) Міжнародний кримінальний суд (333) Герасимов Валерій (53)
Топ коментарі
+23
25.06.2024 14:07 Відповісти
+17
Просто пригадую, що Рібентропа після вироку нюрнберзького трибуналу повісили
25.06.2024 14:07 Відповісти
+16
На ***** ордер вже є. Хто наступний? Мерин Лавров? Може, одразу на Небензю виписати?
25.06.2024 14:02 Відповісти
ņibeņzju možno prjamo v zaļe OOH pidvesiti za jaica
25.06.2024 14:20 Відповісти
лаврова притримають як бігунця через якого передають інформацію, думаю на нього випишуть останнім, якщо це станетсья значить домовитись остаточно не вийде
25.06.2024 14:18 Відповісти
О, у бійців зальот!!!
25.06.2024 14:04 Відповісти
Гойдаааааааааааааааааааааа...
25.06.2024 14:04 Відповісти
Хай ссуться та ховаються до кінця жалюгідного життя.
25.06.2024 14:04 Відповісти
25.06.2024 14:07 Відповісти
А це тут до чого?
25.06.2024 14:09 Відповісти
"Мне не надо орден. Лучше дайте ордер."(с)
25.06.2024 14:08 Відповісти
Хош, Міжнародний Кримінальний Суд, хош Міжнародна Космічна Станція, тольку нуль. Набагато ймовірніше, що самі кацапи посадять, коли за рахунок накраденого річний військовий бюджет перевищить
25.06.2024 14:10 Відповісти
ех не дожил любитель жонглировать гранатами в самолете до такого момента))))
25.06.2024 14:11 Відповісти
Цих рашинських вбивць і окупантів потрібно безжалісно вбивати ,
а не видавати ордери , на яких вони плювали 😡
25.06.2024 14:12 Відповісти
25.06.2024 14:12 Відповісти
тільки за удари енергоструктурі?? А за те, що цілі під"їзди та будинки зносили своїми ракетами то ні, не враховується??? Й.В.М!!
25.06.2024 14:15 Відповісти
***** взагалі видали ордер за викрадення дітей, а не за геноцидну війну, так шо так. Хоч за щось.
25.06.2024 15:56 Відповісти
Альо,МКС(не путать с космической станцией),тут у вас один пассажир от поезда отстал.Абидна,да?
Ну вчера с НАТО сцепился и немного перебрал.Проспал вручение ордеров.Где квартиры то дают-напомните.
25.06.2024 14:16 Відповісти
Нарешті скаженого Хана повернули в стійло.
25.06.2024 14:16 Відповісти
а когда на зелю выдадут ордера и на его клоунов ?
25.06.2024 14:17 Відповісти
Набагадо швидше ніж хотілось би зеленим покидькам.
25.06.2024 14:36 Відповісти
Герасіму це по барабану. Він свою му-му і стакан шмурдяка в "радном атєчествє" завжди знайде, їхати нікуди не потрібно. Шойгу сховається в тайгу і стане шаманом. Буде видавати падким до сенсацій західним смі , за великі гроші ,конспірологічні прогнози.
25.06.2024 14:18 Відповісти
Боря от якраз шойгу треба боятися більше всіх,таке діло що під його копають в кацапії,дуже багато вкрав,а новий міністр впав на хвоста йому.Так шо навряд чи він стане шаманом,а от Пітухом можить.
25.06.2024 14:24 Відповісти
сумнівно що на ерефії таких високопосадовців як шойгу/герасимов посадять "за те що багато вкрали". З ними буде так як при сталіну але тільки після поразки у війні проти України. Тобто доля цих ублюдків в руках наших ЗСУ.
25.06.2024 15:48 Відповісти
А ***** вже заарештували??
25.06.2024 14:25 Відповісти
25.06.2024 14:29 Відповісти
Ці дві торби з дустом, їми будуть шось присипати ...?
25.06.2024 14:33 Відповісти
Це мабуть за те, що прігожину ********** тоді не дали
25.06.2024 14:35 Відповісти
Всю злочину рашиську кліку на чолі з путіном , всю гос думу ,все вище військове керівництво і всіх пропагандонів мають бути засуджені за геноцид проти українського народу і вбивство понад сто тисяч українців ,зруйновані міста і села зло має бути покараним.
25.06.2024 14:35 Відповісти
А зараз хто українську енергетику руйнує? Виписали б вже на всю пи₴добратію щоб два рази не вставати.
25.06.2024 14:43 Відповісти
Шайгу! Герасімав! Пачіму нє в наручніках?!
25.06.2024 15:01 Відповісти
http://picplus.net/56924/106124/

Где боеприпасы? (с) повар.
25.06.2024 15:26 Відповісти
"двоє із ларца"
25.06.2024 15:38 Відповісти
Якби за цими ордерами автоматом йшли кіллери з наказом "знайти і знищити", тоді б ці ордери щось давали, а так... Ну не будеть Шойгу с Герасимовим соватися в країни, де їх можуть заарештувати, і все.
25.06.2024 15:58 Відповісти
У них форма - ще абревіатура МКС - я і подумала - космонавти... А через хвилину ще раз подумала - що раз я геній, то перший раз не просто так подумала - літає навколо Землі МКС, там космонавти, астронавти, тайконавти... - а ми малі і голі бігаємо далеко внизу... - так воно і є
25.06.2024 16:48 Відповісти
Дослужилися...
25.06.2024 17:48 Відповісти
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та очільника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Джерело:
🤣
25.06.2024 18:04 Відповісти
25.06.2024 18:07 Відповісти
25.06.2024 19:56 Відповісти
 
 