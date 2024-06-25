Інформація про втечу мобілізованих-колишніх в’язнів з навчального центру - фейк, - Сухопутні війська

Інформація про втечу колишніх засуджених, які долучились до лав Збройних Сил України та проходять підготовку в одному із навчальних центрів не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.

"Всі колишні ув'язненні зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах. На жаль, деякі українські медіа поширюють неперевірену та недостовірну інформацію, яка працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що колишні засудженні, вмотивовані, патріотично налаштовані, за власним бажанням долучились до лав ЗСУ. Скоро ми зможемо побачити їх роботу на полі бою.

"Вимагаємо від медіа, що розповсюдили цей фейк , так само оперативно спростувати його на своїх майданчиках", - додали у Сухопутних військах.