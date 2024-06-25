УКР
Інформація про втечу мобілізованих-колишніх в’язнів з навчального центру - фейк, - Сухопутні війська

Мобілізація засуджених

Інформація про втечу колишніх засуджених, які долучились до лав Збройних Сил України та проходять підготовку в одному із навчальних центрів не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.

"Всі колишні ув'язненні зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах. На жаль, деякі українські медіа поширюють неперевірену та недостовірну інформацію, яка працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Україна звільнила вже понад 2750 засуджених для приєднання до ЗСУ, - WP

Також наголошується, що колишні засудженні, вмотивовані, патріотично налаштовані, за власним бажанням долучились до лав ЗСУ. Скоро ми зможемо побачити їх роботу на полі бою.

"Вимагаємо від медіа, що розповсюдили цей фейк , так само оперативно спростувати його на своїх майданчиках", - додали у Сухопутних військах.

втеча (223) в’язні (339) мобілізація (3204)
Топ коментарі
+7
Я впевнена, що хлопці, більшість з них, будуть достойно воювати.
показати весь коментар
25.06.2024 14:54 Відповісти
+6
З деякими нашими ,,медіа" і ворожих непотрібно!!! Таке ,,несуть".....!
показати весь коментар
25.06.2024 14:56 Відповісти
+6
Скільки ходок що встиг "понятія" вивчити ?((
показати весь коментар
25.06.2024 15:34 Відповісти
Їм "понятія" забороняють. "Западло".
показати весь коментар
25.06.2024 15:24 Відповісти
однієї достатньо.
показати весь коментар
25.06.2024 16:15 Відповісти
Це ти за себе , чи за "того парня " ? ((
показати весь коментар
25.06.2024 16:30 Відповісти
Какие там наюх 'понятия' для легких статей, в большинстве первоходов
показати весь коментар
25.06.2024 17:50 Відповісти
При тому,що це ж кацапський вкид,не інакше.
показати весь коментар
25.06.2024 15:01 Відповісти
так частково просто ще не отримали перші гроші диму без вогню не буває
показати весь коментар
25.06.2024 15:07 Відповісти
А нахрена город городити? Термін собі накрутити на рівному місці та піти на нелегальне становище?
показати весь коментар
25.06.2024 15:28 Відповісти
В ТГ ця новина вже півтори години "гуляє".
показати весь коментар
25.06.2024 15:13 Відповісти
У телеграмі іще не таке гуляє , там 75% інформації кацапами залито ((
показати весь коментар
25.06.2024 15:35 Відповісти
На жаль. І коли немає правдивої інформації від офіційних джерел, це успішно працює на ворога.
Виходять якісь безуглі або гуменючки, і починають брехати в очі. Кому після такого вірити?
показати весь коментар
25.06.2024 15:48 Відповісти
Брехня від русні - "ну, типу, чого від них очікувати".
Брехня від своїх взагалі демотивує.
показати весь коментар
25.06.2024 16:08 Відповісти
Це викликає питання - чи "свої" вони
показати весь коментар
25.06.2024 16:19 Відповісти
Отож. Особливо якщо там ригівська чи опзжопна історія, то які ж то свої, то медведчуцькі.
показати весь коментар
25.06.2024 16:21 Відповісти
если какая то часть зеков *********, то что тут такого? В любом стаде можно найти паршивую овцу.Валят иногда даже не зеки с учебки.
Я уверен что там затесались и отморозки, которые решили таким образом просто свалить с зоны
показати весь коментар
25.06.2024 15:37 Відповісти
БавовнаПромПостач

Навіщо було призивати зеків, якщо можна було просто випустити з секретних тюрем СБУ 8000 добровольців, яких посадив Порошенко?
показати весь коментар
25.06.2024 16:44 Відповісти
Бо він їх убив. І з'їв!
показати весь коментар
25.06.2024 17:04 Відповісти
Не делайте из Петра Алексеевича зверя и садиста. Стоило ему один раз убить и съесть своего брата. И теперь все помнят не томос и безвиз а съеденого брата
показати весь коментар
25.06.2024 17:26 Відповісти
Велика частина журналюг це продажні шлюхи. Працюють за гроші на замовлення,непрофесійно висвітлюють події, безграмотні і аморальні. Честі і совісті в більшості НЕМАЄ
показати весь коментар
25.06.2024 18:42 Відповісти
 
 