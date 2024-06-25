УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9530 відвідувачів онлайн
Новини
3 103 16

УЄФА забороняє приходити на стадіон із фото загиблих героїв, - офіцер безпеки збірної України Таран

УЄФА забороняє приходити на матчі із фото загиблих героїв

УЄФА забороняє вболівальникам приходити на матчі Євро-2024 із фотографіями загиблих героїв.

Про це у коментарі "Чемпіону" заявив офіцер з безпеки збірної України Андрій Таран, передає Цензор.НЕТ.

"За день до матчу у нас відбуваються організаційні наради, на яких УЄФА розповідає, що українська сторона звернулася з такими-то питаннями. Мовляв, ми погоджуємо це, а це - ні. Перед виїздом до Штутгарта ми написали лист УЄФА з проханням погодити деякі позиції. Чекаємо відповіді", - розповів він.

За його словами, УЄФА погоджує майже все, що стосується спорту.

"Політичні та гасла з будь-якими проявами агресії категорично заборонені. Пам’ятаю, як свого часу УЄФА заборонив банер, на якому були намальовані козаки з шаблями. Зараз в Україні йде війна, є загиблі герої. УЄФА забороняє проходити на стадіон з їхніми фото. Вони вважають, що цьому не місце на стадіоні", - додав Таран.

Читайте: Збірна України здобула перемогу над Словаччиною у другому матчі на Євро-2024

Автор: 

УЄФА (153) футбол (1593) чемпіонат (218)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
толерантні 3,14дори жирної Європи .
показати весь коментар
25.06.2024 16:10 Відповісти
+11
******* продажная. Прапори днр та росії можна проносити. москалям коефіціенти за невиступ у єврокубках нараховувати щороку можна, а фото загиблих не можна. Підарусня ******.
показати весь коментар
25.06.2024 16:12 Відповісти
+6
У принципі, їх можна зрозуміти. Якщо дозволяти, то потрібно дозволяти всім і одразу на кожному матчі натовп товстих студентів-пістострадальців із палестинськими прапорами прибіжить
показати весь коментар
25.06.2024 16:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
толерантні 3,14дори жирної Європи .
показати весь коментар
25.06.2024 16:10 Відповісти
Ціль існування кожного і філософію в цілому єврогромадя думаю що можно висловити як:
«Безпечне задоволення власних сексуальних потреб».
І все. Доведіть мені що це не так.
показати весь коментар
25.06.2024 17:36 Відповісти
******* продажная. Прапори днр та росії можна проносити. москалям коефіціенти за невиступ у єврокубках нараховувати щороку можна, а фото загиблих не можна. Підарусня ******.
показати весь коментар
25.06.2024 16:12 Відповісти
Щоб не відволікало від боротьби із расизмом
показати весь коментар
25.06.2024 16:12 Відповісти
У принципі, їх можна зрозуміти. Якщо дозволяти, то потрібно дозволяти всім і одразу на кожному матчі натовп товстих студентів-пістострадальців із палестинськими прапорами прибіжить
показати весь коментар
25.06.2024 16:13 Відповісти
Може й правильно. Дозволити портрети, то русня там "безсмертний полк" проведе. А так нікому нічого не можна.
показати весь коментар
25.06.2024 16:20 Відповісти
так собі порівняння...їхні чукчі-буряти-овцелюби і наші Герої
показати весь коментар
25.06.2024 16:25 Відповісти
А як європейці це можуть проконтролювати? Або як тоді заборонити їм, вони скажуть, що це фото українського героя, а там якийсь жуков чи молотов. Правила одні для всіх, і це правильно.
показати весь коментар
25.06.2024 16:29 Відповісти
******** технікою це перевіряється елементарно... якщо когось лівого приліпили і це доказано - штрафують команду.. от і все
показати весь коментар
25.06.2024 16:31 Відповісти
кожен портрет? серйозно? а коли русня принесе портери не бурятів, а ополченців, уроженців лугандона, то це по європейській системі як воно буде розподіляти - можна чи ні? Теоретично мабуть можна, але це треба заморочуватись і ніхто на це не піде.
показати весь коментар
25.06.2024 16:37 Відповісти
взагалі нехай хоч і не грають...
показати весь коментар
25.06.2024 16:40 Відповісти
Взагалі-то логічно, треба признати...
показати весь коментар
25.06.2024 22:48 Відповісти
ну що тут скажеш..ніколи не любив футбол, а ця їхня організація просто бридкі повії. Їм дай волю (і грошей) вони в триколори всі стадіони розпишуть... сволота
показати весь коментар
25.06.2024 16:24 Відповісти
Ну, принаймні, пісня про ***** не заборонена - перевірено грузинами на трибунах))
показати весь коментар
25.06.2024 16:34 Відповісти
Скажіть хтось Чеферіну,що Газпром банкрот і халявних грошей,залитих українською кров'ю,йому більше ніхто не дасть.
показати весь коментар
25.06.2024 16:49 Відповісти
"офіцер безпеки збірної України Таран" - звучить незламно і потужно.
показати весь коментар
25.06.2024 18:42 Відповісти
 
 