УЄФА забороняє приходити на стадіон із фото загиблих героїв, - офіцер безпеки збірної України Таран

УЄФА забороняє вболівальникам приходити на матчі Євро-2024 із фотографіями загиблих героїв.

Про це у коментарі "Чемпіону" заявив офіцер з безпеки збірної України Андрій Таран, передає Цензор.НЕТ.

"За день до матчу у нас відбуваються організаційні наради, на яких УЄФА розповідає, що українська сторона звернулася з такими-то питаннями. Мовляв, ми погоджуємо це, а це - ні. Перед виїздом до Штутгарта ми написали лист УЄФА з проханням погодити деякі позиції. Чекаємо відповіді", - розповів він.

За його словами, УЄФА погоджує майже все, що стосується спорту.

"Політичні та гасла з будь-якими проявами агресії категорично заборонені. Пам’ятаю, як свого часу УЄФА заборонив банер, на якому були намальовані козаки з шаблями. Зараз в Україні йде війна, є загиблі герої. УЄФА забороняє проходити на стадіон з їхніми фото. Вони вважають, що цьому не місце на стадіоні", - додав Таран.

