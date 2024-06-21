Збірна України здобула перемогу над Словаччиною у другому матчі на Євро-2024
Збірна України перемогла Словаччину в 2 турі Євро-2024.
Матч завершився з рахунком 2:1. Перший небезпечний момент біля наших воріт виник уже на 10-й хвилині. Лукаш Гараслін сильно пробив з гострого кута, але Анатолій Трубін ногами відбив удар, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Чемпіон.
У цілому словаки на старті поєдинку діяли активніше та агресивніше, українцям доводилося проводити більше часу в захисті, аніж в атаці.
За декілька хвилин Володимир Бражко відповів своїм дальнім пострілом, але м’яч прилетів прямо в руки Мартіну Дубравці.
Перший гострий момент біля чужих воріт виник лише на 27-й хвилині, коли Артем Довбик у протистоянні з двома захисниками зміг пробити по воротах, але удар заблокували.
Невдовзі пліся того жовто-сині організували ще одну хорошу атаку, коли Олександр Тимчик влучив у стійку, але гол би все одно не зарахували, адже Довбик перебував у пасивному офсайд.
По перерві збірна України остаточно перехопила ініціативу, що вилилося в черговий камбек команди Сергія Реброва. На 54-й хвилині Микола Шапаренко в дотик замнкув простріл від Олександра Зінченка, а на 80-й той же Шапаренко віддав геніальний пас за спини, яким майстерно скористався Роман Яремчук.
Євро-2024, Німеччина
Група Е, 2 тур
21 червня
Словаччина — Україна 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 — Шранц 17, 1:1 — Шапаренко 1:1, 1:2 — Яремчук 80
Україна: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Судаков, Ярмоленко, Мудрик, Довбик.
Словаччина: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дудка, Шранц, Боженік, Гараслін.
Попередження: Яремчук 84
У наступному, вирішальному турі Україні зіграє з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але треба хоча б нічию з Бельгією у наступному матчі.
Тоді з 4 очками буде шанс вийти з групи (навіть з третього місця)
Огидно дивитись на ціх сцікливих слимаків.
Я вже писав після катастрофи з Румунією, що ви винні українському народові принаймні 4 очки. 3 з них ви вже повернули. Працюйте далі...
Ці перемоги допоможуть їм з більшим натхненням утилізувати козлоту кацапську 😡
Крім того справа у захисті вийшов драйвовий Тимчик, який весь матч підтримував атаки своїми рейдами і пасами. Та й удар у стійку воріт - його.
Там же на правому фланзі Ярмоленко з'явиться замість Циганкова, який у матчі з румунами був пасивним і нічого не показав.