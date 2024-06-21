УКР
Новини
11 260 63

Збірна України здобула перемогу над Словаччиною у другому матчі на Євро-2024

Збірна України з футболу

Збірна України перемогла Словаччину в 2 турі Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 2:1. Перший небезпечний момент біля наших воріт виник уже на 10-й хвилині. Лукаш Гараслін сильно пробив з гострого кута, але Анатолій Трубін ногами відбив удар, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Чемпіон.

У цілому словаки на старті поєдинку діяли активніше та агресивніше, українцям доводилося проводити більше часу в захисті, аніж в атаці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збірна України програла Румунії у першому матчі на Євро-2024

За декілька хвилин Володимир Бражко відповів своїм дальнім пострілом, але м’яч прилетів прямо в руки Мартіну Дубравці.

Перший гострий момент біля чужих воріт виник лише на 27-й хвилині, коли Артем Довбик у протистоянні з двома захисниками зміг пробити по воротах, але удар заблокували.

Невдовзі пліся того жовто-сині організували ще одну хорошу атаку, коли Олександр Тимчик влучив у стійку, але гол би все одно не зарахували, адже Довбик перебував у пасивному офсайд.

По перерві збірна України остаточно перехопила ініціативу, що вилилося в черговий камбек команди Сергія Реброва. На 54-й хвилині Микола Шапаренко в дотик замнкув простріл від Олександра Зінченка, а на 80-й той же Шапаренко віддав геніальний пас за спини, яким майстерно скористався Роман Яремчук.

Євро-2024, Німеччина
Група Е, 2 тур
21 червня

Словаччина — Україна 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 — Шранц 17, 1:1 — Шапаренко 1:1, 1:2 — Яремчук 80

Україна: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Судаков, Ярмоленко, Мудрик, Довбик.

Словаччина: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дудка, Шранц, Боженік, Гараслін.

Попередження: Яремчук 84

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оборонці "Азовсталі" були присутні на тренуванні збірної України перед матчем "Євро-2024". ФОТОрепортаж

У наступному, вирішальному турі Україні зіграє з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

збірна з футболу (224) футбол (1592) чемпіонат (218)
Топ коментарі
+17
Молодцы ребята.Вот это игра Украины настоящая.И с бельгийцами так держать.Бельгия сейчас не та что была прежде и Брейне уже не тот.
21.06.2024 18:07 Відповісти
+9
Щось у лісі здохло (с)
21.06.2024 18:06 Відповісти
+9
Можно было в самом начале матча нашим сказать что у Словакии нет Петриотов. А то тянули до середины игры...
21.06.2024 18:10 Відповісти
Красені. Це ж треба було так з бужпєштами лоханутися... Буває..
21.06.2024 18:06 Відповісти
Це які " бужпєшти" ?
22.06.2024 00:17 Відповісти
Щось у лісі здохло (с)
21.06.2024 18:06 Відповісти
А Зіна і тут шось по копаному ходить
21.06.2024 18:06 Відповісти
Один раз добре вдарив. Воротар врятував
21.06.2024 18:20 Відповісти
Молодцы ребята.Вот это игра Украины настоящая.И с бельгийцами так держать.Бельгия сейчас не та что была прежде и Брейне уже не тот.
21.06.2024 18:07 Відповісти
Там ще мАКАКА ЛУКАКА
21.06.2024 18:08 Відповісти
"Твои молодци за порпебриком в сторону питера"" -кацап,,вам своїх сайтів мало як ваші недоумки лізуть воювати та здихати в Україну так і ви як САРАНЧА кудись претесь це апокаліпсис,однак історія має звороню сторону і підете ви усі на юх. це найменьше ,але буде долюче для кацапів.
21.06.2024 21:36 Відповісти
Без твого АНАЛізу москворотий півень обійдемося.
22.06.2024 08:16 Відповісти
красени браво поздравляю нужно так играть всегда
21.06.2024 18:08 Відповісти
У рашки оголосили наційанальнай траур Коротун инь вчасно підігнав надгробний патретик другу пу, як відчував, сааавпадєніє,- нє думааайу 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🛳️
21.06.2024 18:09 Відповісти
Можно было в самом начале матча нашим сказать что у Словакии нет Петриотов. А то тянули до середины игры...
21.06.2024 18:10 Відповісти
Нарешті.
Але треба хоча б нічию з Бельгією у наступному матчі.
Тоді з 4 очками буде шанс вийти з групи (навіть з третього місця)
21.06.2024 18:10 Відповісти
все просто - Бельги навалюють Ромам(завтра). У всіх по три. І далі - торба і валідол
21.06.2024 18:15 Відповісти
Тільки у нас валідол із найгіршою різницею м'ячів і останньою грою з Бельгією
21.06.2024 18:19 Відповісти
...я ж кажу - валідол
21.06.2024 18:23 Відповісти
Ні, не так! Або наваляти Бельгії, або чумадан-тцк-окоп!
21.06.2024 18:29 Відповісти
Якщо після поразки від Румунії їх навіть до ТЦК не хотіли брать, то після перемоги над Словаччиною,їм в ТЦК будуть дуже раді!
21.06.2024 18:11 Відповісти
Здоровені бугаї і не в ЗСУ.
Огидно дивитись на ціх сцікливих слимаків.
21.06.2024 18:12 Відповісти
ОБОЖНЮЮ ваші БЕЗСИЛЬНІ верески на Україну! )))) давай ще, лаптенога макака )))))
21.06.2024 18:15 Відповісти
Дебіл?
21.06.2024 18:15 Відповісти
Вуйку, ти не розумієш, що такі речі дуже важливі, бо піднімають дух.
21.06.2024 18:15 Відповісти
Ні, вуйку. Хлопцям на передовій, у першу чергу.
21.06.2024 18:21 Відповісти
Ога- от ти точно і в окопі зараз і один краще би за всю збірну зіграв, так, троль ватний? ))))))
21.06.2024 19:02 Відповісти
І поміть, що напирає чомусь саме на вуйка з полонини - точно троль з методичкою гебістською. Ну, бо де ж ще клятих бєндєравцев знайдеш?
21.06.2024 19:22 Відповісти
Це так званий русскій зольдат про полонину написав. Він же ж кацапський троль.
21.06.2024 20:13 Відповісти
Ні, я не в окопі, в окопі двамоїх сиги, а от де ти, розумнику, це питаня. У матусі чі у бабусв нухаєш труселя?
21.06.2024 20:22 Відповісти
Не скажите. Моральный дух для народа важен.
21.06.2024 18:16 Відповісти
Для якого народу? Для того, який вже не в Україні, чи для того, який потерпає від ракет/шахедів/кабів? Нє, може ті, хто дивиться єдіний маразмон, це і підіймає те, що опустилось, хз?
21.06.2024 19:15 Відповісти
У меня только один вопрос. Как эта убогая Словакия смогла выиграть у Бельгии?🤔
21.06.2024 18:13 Відповісти
Два гола отменили, местами повезло. Тут другой вопрос - как мы умудрились румынам 0-3 просрать, потому что должно было быть как и со словаками, пусть на валидоле ( а у нас всегда так ), но во втором тайме отыграться
21.06.2024 18:15 Відповісти
Пощастило
21.06.2024 18:14 Відповісти
Молодці!
21.06.2024 18:16 Відповісти
Голи були те ,що треба!
21.06.2024 18:20 Відповісти
Хлопці-футболісти!
Я вже писав після катастрофи з Румунією, що ви винні українському народові принаймні 4 очки. 3 з них ви вже повернули. Працюйте далі...
21.06.2024 18:20 Відповісти
І як нам ці очки допоможуть? #уйла кіндратій вхопить?
21.06.2024 19:19 Відповісти
Подивись краще як хлопці-азовці, колишні полонені, закликАли хлопців-футболістів вигравати, тому що на фронті від них чекають перемоги.
Ці перемоги допоможуть їм з більшим натхненням утилізувати козлоту кацапську 😡
22.06.2024 23:06 Відповісти
Так во почему Фицо лютует
21.06.2024 18:21 Відповісти
21.06.2024 18:23 Відповісти
До ср@ки
21.06.2024 19:17 Відповісти
Все , Словаччина Patriot не дасть ..
21.06.2024 18:26 Відповісти
у них его и нет
21.06.2024 19:07 Відповісти
21.06.2024 20:14 Відповісти
Добре, що відскочили. Але з фізикою явні проблеми. Немає темпового футболу. Дивишся на Іспанію, слина тече. Плюс в тому,що психологічно вилізли з ями.
21.06.2024 18:33 Відповісти
А хто знає, фіца вболівальник чи ні?
21.06.2024 18:33 Відповісти
Ви хіба не знаєте, що усі політики віруючі та усі ******* футбол...
21.06.2024 18:38 Відповісти
Шо, і ***** віруючий?
21.06.2024 19:25 Відповісти
Якісний пара-футбол. Шкода, що не у всіх є залізна нервова система для його перегляду.
21.06.2024 18:49 Відповісти
Все буде добре. Для кожного з нас..
21.06.2024 19:27 Відповісти
Заміни далися взнаки. Але головне замість кацо-продажного вротаря-дирки луніна Ребров випусти Трубіна, який зіграв впевнено й витягнув двома сейвами стовідсоткові голи. Що змінило хід всього матчу.
Крім того справа у захисті вийшов драйвовий Тимчик, який весь матч підтримував атаки своїми рейдами і пасами. Та й удар у стійку воріт - його.
Там же на правому фланзі Ярмоленко з'явиться замість Циганкова, який у матчі з румунами був пасивним і нічого не показав.
21.06.2024 19:42 Відповісти
Мабуть надихув на гру у другому таймі(перший-продовження гри з руминами) світлий образ найвеличнішого та його начальника, ще більш величного завгоспа,які дали установку в перерві? А як ще інакше
21.06.2024 19:52 Відповісти
Ну що тут скажеш,словаки самі винні,он румуни передали ВСУ **петріот**---і будь ласка 3-0,а словаки ЗАЖАЛИ,то і отримуйте! Ходять слухи,що бельгійці почали репу чухати,що їм робити. Хлопці МОЛОДЦІ,як можуть так і допомагають ВСУ!!!!!
21.06.2024 20:38 Відповісти
Мододці!!!
21.06.2024 20:53 Відповісти
ЦЕ НІ УКРАЇНА ЦЕ ПТИЦЯ ФЕНІКС )))
21.06.2024 22:37 Відповісти
Схоже, що під час перерви в роздягалку завітали представники ТЦК.
21.06.2024 22:50 Відповісти
Це велика перемога офісу ермака,та найвеличнішого.Він у нас відповідає за прийом оплесків.
22.06.2024 09:09 Відповісти
 
 