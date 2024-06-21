Збірна України здобула перемогу над Словаччиною у другому матчі на Євро-2024

Збірна України перемогла Словаччину в 2 турі Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 2:1. Перший небезпечний момент біля наших воріт виник уже на 10-й хвилині. Лукаш Гараслін сильно пробив з гострого кута, але Анатолій Трубін ногами відбив удар, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Чемпіон.

У цілому словаки на старті поєдинку діяли активніше та агресивніше, українцям доводилося проводити більше часу в захисті, аніж в атаці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збірна України програла Румунії у першому матчі на Євро-2024

За декілька хвилин Володимир Бражко відповів своїм дальнім пострілом, але м’яч прилетів прямо в руки Мартіну Дубравці.

Перший гострий момент біля чужих воріт виник лише на 27-й хвилині, коли Артем Довбик у протистоянні з двома захисниками зміг пробити по воротах, але удар заблокували.

Невдовзі пліся того жовто-сині організували ще одну хорошу атаку, коли Олександр Тимчик влучив у стійку, але гол би все одно не зарахували, адже Довбик перебував у пасивному офсайд.

По перерві збірна України остаточно перехопила ініціативу, що вилилося в черговий камбек команди Сергія Реброва. На 54-й хвилині Микола Шапаренко в дотик замнкув простріл від Олександра Зінченка, а на 80-й той же Шапаренко віддав геніальний пас за спини, яким майстерно скористався Роман Яремчук.

Євро-2024, Німеччина

Група Е, 2 тур

21 червня

Словаччина — Україна 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 — Шранц 17, 1:1 — Шапаренко 1:1, 1:2 — Яремчук 80

Україна: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Судаков, Ярмоленко, Мудрик, Довбик.

Словаччина: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дудка, Шранц, Боженік, Гараслін.

Попередження: Яремчук 84

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оборонці "Азовсталі" були присутні на тренуванні збірної України перед матчем "Євро-2024". ФОТОрепортаж

У наступному, вирішальному турі Україні зіграє з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.