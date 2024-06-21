РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12012 посетителей онлайн
Новости
11 260 63

Сборная Украины одержала победу над Словакией во втором матче на Евро-2024

Збірна України з футболу

Сборная Украины победила Словакию во 2 туре Евро-2024.

Матч завершился со счетом 2:1. Первый опасный момент у наших ворот возник уже на 10-й минуте. Лукаш Гараслин сильно пробил с острого угла, но Анатолий Трубин ногами отразил удар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.

В целом словаки на старте поединка действовали активнее и агрессивнее, украинцам приходилось проводить больше времени в защите, чем в атаке.

Читайте также: Сборная Украины проиграла Румынии в первом матче на Евро-2024

Через несколько минут Владимир Бражко ответил своим дальним выстрелом, но мяч прилетел прямо в руки Мартину Дубравке.

Первый острый момент у чужих ворот возник лишь на 27-й минуте, когда Артем Довбик в противостоянии с двумя защитниками смог пробить по воротам, но удар заблокировали.

Вскоре после того желто-синие организовали еще одну хорошую атаку, когда Александр Тымчик попал в стойку, но гол бы все равно не засчитали, ведь Довбик находился в пассивном офсайде.

После перерыва сборная Украины окончательно перехватила инициативу, что вылилось в очередной камбэк команды Сергея Реброва. На 54-й минуте Николай Шапаренко в касание замнкув прострел от Александра Зинченко, а на 80-й тот же Шапаренко отдал гениальный пас за спины, которым мастерски воспользовался Роман Яремчук.

Евро-2024, Германия
Группа Е, 2 тур
21 июня

Словакия - Украина 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 - Шранц 17, 1:1 - Шапаренко 1:1, 1:2 - Яремчук 80

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Судаков, Ярмоленко, Мудрик, Довбик.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дудка, Шранц, Боженик, Гараслин.

Предупреждение: Яремчук 84

Смотрите также: Защитники "Азовстали" присутствовали на тренировке сборной Украины перед матчем "Евро-2024". ФОТОРЕПОРТАЖ

В следующем, решающем туре Украина сыграет с Бельгией, а Словакия будет противостоять Румынии. Матчи состоятся 26 июня.

Автор: 

сборная по футболу (296) футбол (3590) чемпионат (323)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Молодцы ребята.Вот это игра Украины настоящая.И с бельгийцами так держать.Бельгия сейчас не та что была прежде и Брейне уже не тот.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:07 Ответить
+9
Щось у лісі здохло (с)
показать весь комментарий
21.06.2024 18:06 Ответить
+9
Можно было в самом начале матча нашим сказать что у Словакии нет Петриотов. А то тянули до середины игры...
показать весь комментарий
21.06.2024 18:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красені. Це ж треба було так з бужпєштами лоханутися... Буває..
показать весь комментарий
21.06.2024 18:06 Ответить
Це які " бужпєшти" ?
показать весь комментарий
22.06.2024 00:17 Ответить
Щось у лісі здохло (с)
показать весь комментарий
21.06.2024 18:06 Ответить
А Зіна і тут шось по копаному ходить
показать весь комментарий
21.06.2024 18:06 Ответить
Один раз добре вдарив. Воротар врятував
показать весь комментарий
21.06.2024 18:20 Ответить
Молодцы ребята.Вот это игра Украины настоящая.И с бельгийцами так держать.Бельгия сейчас не та что была прежде и Брейне уже не тот.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:07 Ответить
Там ще мАКАКА ЛУКАКА
показать весь комментарий
21.06.2024 18:08 Ответить
"Твои молодци за порпебриком в сторону питера"" -кацап,,вам своїх сайтів мало як ваші недоумки лізуть воювати та здихати в Україну так і ви як САРАНЧА кудись претесь це апокаліпсис,однак історія має звороню сторону і підете ви усі на юх. це найменьше ,але буде долюче для кацапів.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:36 Ответить
Без твого АНАЛізу москворотий півень обійдемося.
показать весь комментарий
22.06.2024 08:16 Ответить
красени браво поздравляю нужно так играть всегда
показать весь комментарий
21.06.2024 18:08 Ответить
У рашки оголосили наційанальнай траур Коротун инь вчасно підігнав надгробний патретик другу пу, як відчував, сааавпадєніє,- нє думааайу 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🛳️
показать весь комментарий
21.06.2024 18:09 Ответить
Можно было в самом начале матча нашим сказать что у Словакии нет Петриотов. А то тянули до середины игры...
показать весь комментарий
21.06.2024 18:10 Ответить
Нарешті.
Але треба хоча б нічию з Бельгією у наступному матчі.
Тоді з 4 очками буде шанс вийти з групи (навіть з третього місця)
показать весь комментарий
21.06.2024 18:10 Ответить
все просто - Бельги навалюють Ромам(завтра). У всіх по три. І далі - торба і валідол
показать весь комментарий
21.06.2024 18:15 Ответить
Тільки у нас валідол із найгіршою різницею м'ячів і останньою грою з Бельгією
показать весь комментарий
21.06.2024 18:19 Ответить
...я ж кажу - валідол
показать весь комментарий
21.06.2024 18:23 Ответить
Ні, не так! Або наваляти Бельгії, або чумадан-тцк-окоп!
показать весь комментарий
21.06.2024 18:29 Ответить
Якщо після поразки від Румунії їх навіть до ТЦК не хотіли брать, то після перемоги над Словаччиною,їм в ТЦК будуть дуже раді!
показать весь комментарий
21.06.2024 18:11 Ответить
Здоровені бугаї і не в ЗСУ.
Огидно дивитись на ціх сцікливих слимаків.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:12 Ответить
ОБОЖНЮЮ ваші БЕЗСИЛЬНІ верески на Україну! )))) давай ще, лаптенога макака )))))
показать весь комментарий
21.06.2024 18:15 Ответить
Дебіл?
показать весь комментарий
21.06.2024 18:15 Ответить
Вуйку, ти не розумієш, що такі речі дуже важливі, бо піднімають дух.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:15 Ответить
Ні, вуйку. Хлопцям на передовій, у першу чергу.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:21 Ответить
Ога- от ти точно і в окопі зараз і один краще би за всю збірну зіграв, так, троль ватний? ))))))
показать весь комментарий
21.06.2024 19:02 Ответить
І поміть, що напирає чомусь саме на вуйка з полонини - точно троль з методичкою гебістською. Ну, бо де ж ще клятих бєндєравцев знайдеш?
показать весь комментарий
21.06.2024 19:22 Ответить
Це так званий русскій зольдат про полонину написав. Він же ж кацапський троль.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:13 Ответить
Ні, я не в окопі, в окопі двамоїх сиги, а от де ти, розумнику, це питаня. У матусі чі у бабусв нухаєш труселя?
показать весь комментарий
21.06.2024 20:22 Ответить
Не скажите. Моральный дух для народа важен.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:16 Ответить
Для якого народу? Для того, який вже не в Україні, чи для того, який потерпає від ракет/шахедів/кабів? Нє, може ті, хто дивиться єдіний маразмон, це і підіймає те, що опустилось, хз?
показать весь комментарий
21.06.2024 19:15 Ответить
У меня только один вопрос. Как эта убогая Словакия смогла выиграть у Бельгии?🤔
показать весь комментарий
21.06.2024 18:13 Ответить
Два гола отменили, местами повезло. Тут другой вопрос - как мы умудрились румынам 0-3 просрать, потому что должно было быть как и со словаками, пусть на валидоле ( а у нас всегда так ), но во втором тайме отыграться
показать весь комментарий
21.06.2024 18:15 Ответить
Пощастило
показать весь комментарий
21.06.2024 18:14 Ответить
Молодці!
показать весь комментарий
21.06.2024 18:16 Ответить
Голи були те ,що треба!
показать весь комментарий
21.06.2024 18:20 Ответить
Хлопці-футболісти!
Я вже писав після катастрофи з Румунією, що ви винні українському народові принаймні 4 очки. 3 з них ви вже повернули. Працюйте далі...
показать весь комментарий
21.06.2024 18:20 Ответить
І як нам ці очки допоможуть? #уйла кіндратій вхопить?
показать весь комментарий
21.06.2024 19:19 Ответить
Подивись краще як хлопці-азовці, колишні полонені, закликАли хлопців-футболістів вигравати, тому що на фронті від них чекають перемоги.
Ці перемоги допоможуть їм з більшим натхненням утилізувати козлоту кацапську 😡
показать весь комментарий
22.06.2024 23:06 Ответить
Так во почему Фицо лютует
показать весь комментарий
21.06.2024 18:21 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 18:23 Ответить
До ср@ки
показать весь комментарий
21.06.2024 19:17 Ответить
Все , Словаччина Patriot не дасть ..
показать весь комментарий
21.06.2024 18:26 Ответить
у них его и нет
показать весь комментарий
21.06.2024 19:07 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 20:14 Ответить
Добре, що відскочили. Але з фізикою явні проблеми. Немає темпового футболу. Дивишся на Іспанію, слина тече. Плюс в тому,що психологічно вилізли з ями.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:33 Ответить
А хто знає, фіца вболівальник чи ні?
показать весь комментарий
21.06.2024 18:33 Ответить
Ви хіба не знаєте, що усі політики віруючі та усі ******* футбол...
показать весь комментарий
21.06.2024 18:38 Ответить
Шо, і ***** віруючий?
показать весь комментарий
21.06.2024 19:25 Ответить
Якісний пара-футбол. Шкода, що не у всіх є залізна нервова система для його перегляду.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:49 Ответить
Все буде добре. Для кожного з нас..
показать весь комментарий
21.06.2024 19:27 Ответить
Заміни далися взнаки. Але головне замість кацо-продажного вротаря-дирки луніна Ребров випусти Трубіна, який зіграв впевнено й витягнув двома сейвами стовідсоткові голи. Що змінило хід всього матчу.
Крім того справа у захисті вийшов драйвовий Тимчик, який весь матч підтримував атаки своїми рейдами і пасами. Та й удар у стійку воріт - його.
Там же на правому фланзі Ярмоленко з'явиться замість Циганкова, який у матчі з румунами був пасивним і нічого не показав.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:42 Ответить
Мабуть надихув на гру у другому таймі(перший-продовження гри з руминами) світлий образ найвеличнішого та його начальника, ще більш величного завгоспа,які дали установку в перерві? А як ще інакше
показать весь комментарий
21.06.2024 19:52 Ответить
Ну що тут скажеш,словаки самі винні,он румуни передали ВСУ **петріот**---і будь ласка 3-0,а словаки ЗАЖАЛИ,то і отримуйте! Ходять слухи,що бельгійці почали репу чухати,що їм робити. Хлопці МОЛОДЦІ,як можуть так і допомагають ВСУ!!!!!
показать весь комментарий
21.06.2024 20:38 Ответить
Мододці!!!
показать весь комментарий
21.06.2024 20:53 Ответить
ЦЕ НІ УКРАЇНА ЦЕ ПТИЦЯ ФЕНІКС )))
показать весь комментарий
21.06.2024 22:37 Ответить
Схоже, що під час перерви в роздягалку завітали представники ТЦК.
показать весь комментарий
21.06.2024 22:50 Ответить
Це велика перемога офісу ермака,та найвеличнішого.Він у нас відповідає за прийом оплесків.
показать весь комментарий
22.06.2024 09:09 Ответить
 
 