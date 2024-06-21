Сборная Украины одержала победу над Словакией во втором матче на Евро-2024

Сборная Украины победила Словакию во 2 туре Евро-2024.

Матч завершился со счетом 2:1. Первый опасный момент у наших ворот возник уже на 10-й минуте. Лукаш Гараслин сильно пробил с острого угла, но Анатолий Трубин ногами отразил удар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.

В целом словаки на старте поединка действовали активнее и агрессивнее, украинцам приходилось проводить больше времени в защите, чем в атаке.

Читайте также: Сборная Украины проиграла Румынии в первом матче на Евро-2024

Через несколько минут Владимир Бражко ответил своим дальним выстрелом, но мяч прилетел прямо в руки Мартину Дубравке.

Первый острый момент у чужих ворот возник лишь на 27-й минуте, когда Артем Довбик в противостоянии с двумя защитниками смог пробить по воротам, но удар заблокировали.

Вскоре после того желто-синие организовали еще одну хорошую атаку, когда Александр Тымчик попал в стойку, но гол бы все равно не засчитали, ведь Довбик находился в пассивном офсайде.

После перерыва сборная Украины окончательно перехватила инициативу, что вылилось в очередной камбэк команды Сергея Реброва. На 54-й минуте Николай Шапаренко в касание замнкув прострел от Александра Зинченко, а на 80-й тот же Шапаренко отдал гениальный пас за спины, которым мастерски воспользовался Роман Яремчук.

Евро-2024, Германия

Группа Е, 2 тур

21 июня

Словакия - Украина 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 - Шранц 17, 1:1 - Шапаренко 1:1, 1:2 - Яремчук 80

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Судаков, Ярмоленко, Мудрик, Довбик.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дудка, Шранц, Боженик, Гараслин.

Предупреждение: Яремчук 84

Смотрите также: Защитники "Азовстали" присутствовали на тренировке сборной Украины перед матчем "Евро-2024". ФОТОРЕПОРТАЖ

В следующем, решающем туре Украина сыграет с Бельгией, а Словакия будет противостоять Румынии. Матчи состоятся 26 июня.