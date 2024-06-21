Сборная Украины одержала победу над Словакией во втором матче на Евро-2024
Сборная Украины победила Словакию во 2 туре Евро-2024.
Матч завершился со счетом 2:1. Первый опасный момент у наших ворот возник уже на 10-й минуте. Лукаш Гараслин сильно пробил с острого угла, но Анатолий Трубин ногами отразил удар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.
В целом словаки на старте поединка действовали активнее и агрессивнее, украинцам приходилось проводить больше времени в защите, чем в атаке.
Через несколько минут Владимир Бражко ответил своим дальним выстрелом, но мяч прилетел прямо в руки Мартину Дубравке.
Первый острый момент у чужих ворот возник лишь на 27-й минуте, когда Артем Довбик в противостоянии с двумя защитниками смог пробить по воротам, но удар заблокировали.
Вскоре после того желто-синие организовали еще одну хорошую атаку, когда Александр Тымчик попал в стойку, но гол бы все равно не засчитали, ведь Довбик находился в пассивном офсайде.
После перерыва сборная Украины окончательно перехватила инициативу, что вылилось в очередной камбэк команды Сергея Реброва. На 54-й минуте Николай Шапаренко в касание замнкув прострел от Александра Зинченко, а на 80-й тот же Шапаренко отдал гениальный пас за спины, которым мастерски воспользовался Роман Яремчук.
Евро-2024, Германия
Группа Е, 2 тур
21 июня
Словакия - Украина 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Шранц 17, 1:1 - Шапаренко 1:1, 1:2 - Яремчук 80
Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Судаков, Ярмоленко, Мудрик, Довбик.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дудка, Шранц, Боженик, Гараслин.
Предупреждение: Яремчук 84
В следующем, решающем туре Украина сыграет с Бельгией, а Словакия будет противостоять Румынии. Матчи состоятся 26 июня.
Але треба хоча б нічию з Бельгією у наступному матчі.
Тоді з 4 очками буде шанс вийти з групи (навіть з третього місця)
Огидно дивитись на ціх сцікливих слимаків.
Я вже писав після катастрофи з Румунією, що ви винні українському народові принаймні 4 очки. 3 з них ви вже повернули. Працюйте далі...
Ці перемоги допоможуть їм з більшим натхненням утилізувати козлоту кацапську 😡
Крім того справа у захисті вийшов драйвовий Тимчик, який весь матч підтримував атаки своїми рейдами і пасами. Та й удар у стійку воріт - його.
Там же на правому фланзі Ярмоленко з'явиться замість Циганкова, який у матчі з румунами був пасивним і нічого не показав.