Защитники "Азовстали" присутствовали на тренировке сборной Украины перед матчем "Евро-2024". ФОТОРЕПОРТАЖ

На тренировке сборной перед матчем второго тура группового этапа "Евро-2024" присутствовали около 30 защитников "Азовстали".

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за предматчевой тренировкой национальной команды Украины следили около 30 защитников "Азовстали", которые были в российском плену и получили серьезные ранения.

"Сейчас герои находятся на реабилитации, а на матчи Евро-2024 приехали по приглашению УАФ. Среди ребят, которые были на тренировке перед вторым матчем, много военных родом из Мариуполя, также был и заядлый болельщик луганской "Зари", - отметили в ассоциации.

В УАФ также напомнили, что тысячи украинских защитников до сих пор находятся в российском плену.

Также смотрите: В Мюнхен привезли трибуну из уничтоженного россиянами харьковского стадиона. ФОТОрепортаж











