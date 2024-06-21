РУС
Защитники "Азовстали" присутствовали на тренировке сборной Украины перед матчем "Евро-2024". ФОТОРЕПОРТАЖ

На тренировке сборной перед матчем второго тура группового этапа "Евро-2024" присутствовали около 30 защитников "Азовстали".

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за предматчевой тренировкой национальной команды Украины следили около 30 защитников "Азовстали", которые были в российском плену и получили серьезные ранения.

"Сейчас герои находятся на реабилитации, а на матчи Евро-2024 приехали по приглашению УАФ. Среди ребят, которые были на тренировке перед вторым матчем, много военных родом из Мариуполя, также был и заядлый болельщик луганской "Зари", - отметили в ассоциации.

В УАФ также напомнили, что тысячи украинских защитников до сих пор находятся в российском плену.

Оборонці Азовсталі були на тренуванні збірної України з футболу
Оборонці Азовсталі були на тренуванні збірної України з футболу
Оборонці Азовсталі були на тренуванні збірної України з футболу
Оборонці Азовсталі були на тренуванні збірної України з футболу
Оборонці Азовсталі були на тренуванні збірної України з футболу
Оборонці Азовсталі були на тренуванні збірної України з футболу

+4
добре..але футболісти їхали для іншого..і зовсім не для того щоб програвати 0-3... побачимо сьогодні як зі Словачинною зіграють
21.06.2024 10:33 Ответить
21.06.2024 10:33 Ответить
+4
Ой с* ка ...зеленський 🤡...нема йому пробачення а ні за Чонгар ,а ні за Азов ...бидло ОПівське ...прокляте !!!
21.06.2024 10:59 Ответить
21.06.2024 10:59 Ответить
+2
в 1/4 ?
21.06.2024 10:46 Ответить
21.06.2024 10:46 Ответить
Хай би ця шобла бездарів (т.з. "збірна") зняла спортивну і одягла військову форму і попрямувала на фронт. Три десятки здорових биків і кнурів ганебно обсераються на змаганнях і позорять Україну своєю "грою". Сьогодні ще раз побачимо чергову ганьбу. Вони не мають права і не гідні приближатися до "азовців" на гарматний постріл
21.06.2024 10:33 Ответить
21.06.2024 10:33 Ответить
добре..але футболісти їхали для іншого..і зовсім не для того щоб програвати 0-3... побачимо сьогодні як зі Словачинною зіграють
21.06.2024 10:33 Ответить
21.06.2024 10:33 Ответить
Ребров готовится со Словенией играть.
21.06.2024 10:36 Ответить
21.06.2024 10:36 Ответить
в 1/4 ?
21.06.2024 10:46 Ответить
21.06.2024 10:46 Ответить
ні, сьогодні.
Щоб переконатись - варто загуглити і подивитися ролик з пресухою...
21.06.2024 11:39 Ответить
21.06.2024 11:39 Ответить
Ой с* ка ...зеленський 🤡...нема йому пробачення а ні за Чонгар ,а ні за Азов ...бидло ОПівське ...прокляте !!!
21.06.2024 10:59 Ответить
21.06.2024 10:59 Ответить
Дивитися на наших хлопців ,які проїшли пекло за допомоги 🤡 нема сил ....
21.06.2024 11:16 Ответить
21.06.2024 11:16 Ответить
Навіщо взагалі якимось чином поєднувати спортсменів, які, у кращому, випадку, проливають лишесвій піт, з воїнами, які за Україну проливають кров?
21.06.2024 11:26 Ответить
21.06.2024 11:26 Ответить
якщо вони і сьогодні гратимуть "на від'*****" - треба буде знімати з них бронь.
21.06.2024 11:41 Ответить
21.06.2024 11:41 Ответить
Ти трансферну ціну цієї збірної бачив? Яка, нахер, бронь?
21.06.2024 12:25 Ответить
21.06.2024 12:25 Ответить
по закону вартість особи на бронь не впливає. Тим більше, якщо ПДФО до зведеного українського бюджету вони не платять.
21.06.2024 12:38 Ответить
21.06.2024 12:38 Ответить
... и надевать бронники
21.06.2024 12:35 Ответить
21.06.2024 12:35 Ответить
 
 