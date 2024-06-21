Защитники "Азовстали" присутствовали на тренировке сборной Украины перед матчем "Евро-2024". ФОТОРЕПОРТАЖ
На тренировке сборной перед матчем второго тура группового этапа "Евро-2024" присутствовали около 30 защитников "Азовстали".
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за предматчевой тренировкой национальной команды Украины следили около 30 защитников "Азовстали", которые были в российском плену и получили серьезные ранения.
"Сейчас герои находятся на реабилитации, а на матчи Евро-2024 приехали по приглашению УАФ. Среди ребят, которые были на тренировке перед вторым матчем, много военных родом из Мариуполя, также был и заядлый болельщик луганской "Зари", - отметили в ассоциации.
В УАФ также напомнили, что тысячи украинских защитников до сих пор находятся в российском плену.
