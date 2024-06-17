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В Мюнхен привезли трибуну из уничтоженного россиянами харьковского стадиона. ФОТОрепортаж

В центр Мюнхена привезли трибуну харьковского стадиона "Сонячний", уничтоженного оккупантами.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, стадион был построен Украиной к Евро-2012, а в мае 2022 года его разрушили российские войска.

"Украинская ассоциация футбола провезла трибуну через всю Европу, чтобы она свидетельствовала перед миром: футбол - не вне войны. Ведь более 500 спортивных объектов пострадали от бомбардировок и ракетных ударов России", - говорится в сообщении.

Также читайте: УЕФА хочет запретить российские флаги на игре сборной Украины с Румынией на Евро-2024, - AP

Трибуни з харківського стадіону
Трибуни з харківського стадіону

Как отмечается, трибуна совмещена с интерактивной инсталляцией: посетители смогут прочитать и услышать историю "Сонячного", который был тренировочной базой сборной Нидерландов на Евро-2012, а затем стал главным тренировочным стадионом для национальной команды Украины.

"VR-очки перенесут каждого на стадион в реальном времени, чтобы увидеть, как он выглядит после российского удара", - добавили в УАФ.

Трибуни з харківського стадіону
Трибуни з харківського стадіону
Трибуни з харківського стадіону

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Автор: 

футбол (3586) Мюнхен (198) УАФ (10)


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Топ комментарии
+32
А як 95 квартал РЖАЛ, коли Порошенко возив у Європу двері з розстріляної маршрутки!
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17.06.2024 16:22
+18
Гарна ідея !

Війна це обличчя смерті.

Рашисти мають програти. Слава Україні!
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17.06.2024 16:25
+14
Требо було б додати, що у харькові футбольні фанати створили популярну в усему світі пісеньку: «Ла- ла- ла - ла» про ху&ла!
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17.06.2024 16:28
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А як 95 квартал РЖАЛ, коли Порошенко возив у Європу двері з розстріляної маршрутки!
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17.06.2024 16:22 Ответить
так він жеж невиїздний
чи хтось десь в чомусь бреше хех
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17.06.2024 18:32 Ответить
WTF?
Він возив та показував у 2014-2019 роках.
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17.06.2024 19:15 Ответить
Гарна ідея !

Війна це обличчя смерті.

Рашисти мають програти. Слава Україні!
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17.06.2024 16:25 Ответить
Героям слава !!!
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17.06.2024 16:31 Ответить
Требо було б додати, що у харькові футбольні фанати створили популярну в усему світі пісеньку: «Ла- ла- ла - ла» про ху&ла!
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17.06.2024 16:28 Ответить
І кнопку - нажав й через колонки слухає вся площа))))
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17.06.2024 16:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=447lXe1Y2tE https://www.youtube.com/watch?v=447lXe1Y2tE

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17.06.2024 17:19 Ответить
Дякую)) нагадали
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17.06.2024 17:29 Ответить
Або QR код на це відео
https://www.youtube.com/watch?v=447lXe1Y2tE
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17.06.2024 17:20 Ответить
Промовчу. Але ні - зєлю геть! Вибори!
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17.06.2024 17:28 Ответить
А обосранный унитаз зеледента на Сотбисе продавать будут?
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17.06.2024 16:33 Ответить
Цікаво , а валізи з гівном сцаря всія кацапії мабуть таємно складують десь у бункері у холодильнику ...
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17.06.2024 17:21 Ответить
Європа живе своїм життям..європейцям глубоко начхати на Україну
..що вони відчули,чи відчувають війну ?
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17.06.2024 16:34 Ответить
Як що думати про Европейці як про «совків» та люмпеновів - тоді, так.

Але серед них е освідчені люди, яки розуміють що ху&ло це Зло.
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17.06.2024 17:58 Ответить
 
 