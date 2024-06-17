В Мюнхен привезли трибуну из уничтоженного россиянами харьковского стадиона. ФОТОрепортаж
В центр Мюнхена привезли трибуну харьковского стадиона "Сонячний", уничтоженного оккупантами.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, стадион был построен Украиной к Евро-2012, а в мае 2022 года его разрушили российские войска.
"Украинская ассоциация футбола провезла трибуну через всю Европу, чтобы она свидетельствовала перед миром: футбол - не вне войны. Ведь более 500 спортивных объектов пострадали от бомбардировок и ракетных ударов России", - говорится в сообщении.
Как отмечается, трибуна совмещена с интерактивной инсталляцией: посетители смогут прочитать и услышать историю "Сонячного", который был тренировочной базой сборной Нидерландов на Евро-2012, а затем стал главным тренировочным стадионом для национальной команды Украины.
"VR-очки перенесут каждого на стадион в реальном времени, чтобы увидеть, как он выглядит после российского удара", - добавили в УАФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чи хтось десь в чомусь бреше хех
Він возив та показував у 2014-2019 роках.
Війна це обличчя смерті.
Рашисти мають програти. Слава Україні!
https://www.youtube.com/watch?v=447lXe1Y2tE
..що вони відчули,чи відчувають війну ?
Але серед них е освідчені люди, яки розуміють що ху&ло це Зло.