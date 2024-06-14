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Игроки сборной по футболу записали ролик к началу Евро-2024: "Наши города хотели бы принимать Евро, но они борются за свободу!". ВИДЕО

Игроки национальной сборной по футболу накануне начала матчей финальной части Евро-2024 записали специальный видеоролик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи 13 игроков-сборщиков, родной город каждого из них или пострадал от российской агрессии или был временно оккупирован, призывают поддерживать украинцев в борьбе с российскими оккупантами.

Читайте: Жеребьевка Евро-2024: Украина узнала потенциальных соперников

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Германия (6978) сборная по футболу (296) футбол (3586)


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молодці! потужно! хоча ситі європейці не зрозуміють
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14.06.2024 12:51 Ответить
Перекласти на англійську і організувати показ по зарубіжним каналам ТБ і інтернеті.
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14.06.2024 13:36 Ответить
А як можна зрозуміти тих, хто сам це обрав в 2019? Ну хоть поржалі
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14.06.2024 13:37 Ответить
Не знаю, яким керівником федерації футболу буде Шева з його бекграундом, але варто визнати, піарщиків там нарешті адекватних найняли - уже кілька непоганих відеороликів зробили...
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14.06.2024 12:55 Ответить
Збірна вперед! Ви своїми виступами підбадьорите хлопців на фронті!
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14.06.2024 13:08 Ответить
👍
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14.06.2024 13:23 Ответить
круто! просто за душу берет
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14.06.2024 13:24 Ответить
Дуже потужно. Вдачi на чемпiонатi хлопцi! Будемо вболiвати за вас!
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15.06.2024 07:27 Ответить
 
 