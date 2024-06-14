Игроки сборной по футболу записали ролик к началу Евро-2024: "Наши города хотели бы принимать Евро, но они борются за свободу!". ВИДЕО

Игроки национальной сборной по футболу накануне начала матчей финальной части Евро-2024 записали специальный видеоролик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи 13 игроков-сборщиков, родной город каждого из них или пострадал от российской агрессии или был временно оккупирован, призывают поддерживать украинцев в борьбе с российскими оккупантами.

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