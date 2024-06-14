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Гравці національної збірної з футболу записали ролик до початку Євро-2024: "Наші міста хотіли би приймати Євро, але вони борються за свободу!". ВIДЕО

Гравці національної збірної з футболу напередодні початку матчів фінальної частини Євро-2024 записали спеціальний відеоролик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі 13 гравців-збірників, рідне місто кожного з них чи постраждало від російської агресії або було тимчасово окуповане, закликають підтримувати українців у боротьбі із російськими окупантами.

Читайте: Жеребкування Євро-2024: Україна дізналася потенційних суперників

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молодці! потужно! хоча ситі європейці не зрозуміють
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14.06.2024 12:51 Відповісти
Перекласти на англійську і організувати показ по зарубіжним каналам ТБ і інтернеті.
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14.06.2024 13:36 Відповісти
А як можна зрозуміти тих, хто сам це обрав в 2019? Ну хоть поржалі
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14.06.2024 13:37 Відповісти
Не знаю, яким керівником федерації футболу буде Шева з його бекграундом, але варто визнати, піарщиків там нарешті адекватних найняли - уже кілька непоганих відеороликів зробили...
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14.06.2024 12:55 Відповісти
Збірна вперед! Ви своїми виступами підбадьорите хлопців на фронті!
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14.06.2024 13:08 Відповісти
👍
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14.06.2024 13:23 Відповісти
круто! просто за душу берет
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14.06.2024 13:24 Відповісти
Дуже потужно. Вдачi на чемпiонатi хлопцi! Будемо вболiвати за вас!
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15.06.2024 07:27 Відповісти
 
 