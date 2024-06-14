Гравці національної збірної з футболу записали ролик до початку Євро-2024: "Наші міста хотіли би приймати Євро, але вони борються за свободу!". ВIДЕО
Гравці національної збірної з футболу напередодні початку матчів фінальної частини Євро-2024 записали спеціальний відеоролик.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі 13 гравців-збірників, рідне місто кожного з них чи постраждало від російської агресії або було тимчасово окуповане, закликають підтримувати українців у боротьбі із російськими окупантами.
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