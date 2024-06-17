Сборная Украины проиграла Румынии в первом матче на Евро-2024
Национальная сборная Украины по футболу проиграла в первом матче на чемпионате Европы в Германии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подопечные Сергея Реброва проиграли команде Румынии - 0:3.
Мячи в ворота Андрея Лунина забили Николае Станчу (29-я минута), Резван Марин (53) и Денис Дрегуш (57).
Следующий поединок сборная Украины проведет 21 июня против сборной Словакии.
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+30 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий17.06.2024 18:14
+25 Володимир Мик
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+21 Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий17.06.2024 18:38
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Нап"ялити б на них форму і зброю і відправити на фронт - буде той же ефект (ефект шматка гівна).
Це або зіркова хвороба після сезону в"Реалі" так проявилась, або, про що і думати не хочеться, - взяв гроші в каців.
Тож, Ребров має не випускати цього розгубленого хлопчика більше на поле, як і Матвієнка, що вже проявив себе голом у власні ворота з БіГ, от тоді і якісь шанси пройти групу з'являться.
А тут 11 характерів ... достатньо було , що хтось один (з 11) мав стрес від подій вдома , що уся команда 3 гола отримала . 2.5 роки обстрилів , неможливість чути своїх уболівальників на стадіоні .
Панове -- це спорт й один з найскладнійших в плані інтеллекту тренерскої команди й в плані організаційної . Де будь що може впливати -- тому я б не ганьбив хлопців просто тому , що не тільки вам може бути погано на душі . Й йще ніхто ранійше не грав за країну на фут.полі в умовах окупації 1\4 частини його країни . Коли ******** рідне місто у вулицю по яких ти йще підлітком бігав з друзями ...
Будьте людьми , а не московитами-рептілойдами . Не вподобляйтеся цьому біосмиттю .
Це Ви про збірників? Тоді я однозначно підтримую!
- Так не с кем будет играть.
- Я сказал в море!!!
Краще пану Сергію було б подати у відставку "за згодою сторін". Тоді вже завтра виконувач обов'язків міг би стати до роботи. Гірше точно не було б. Але не з нашим менталітетом відмовлятися від таких "хлібних місць".
Щось мене навертає на те, що мабуть сьогодні якийсь день Х, бо окрім України, що програла Румунії з таким сумним рахунком - Бельгія (!) програла Словакії(!)...
А такі надії покладалися на цей турнір...