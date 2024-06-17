Сборная Украины проиграла Румынии в первом матче на Евро-2024

Национальная сборная Украины по футболу проиграла в первом матче на чемпионате Европы в Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подопечные Сергея Реброва проиграли команде Румынии - 0:3.

Мячи в ворота Андрея Лунина забили Николае Станчу (29-я минута), Резван Марин (53) и Денис Дрегуш (57).

Следующий поединок сборная Украины проведет 21 июня против сборной Словакии.