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Сборная Украины проиграла Румынии в первом матче на Евро-2024

збірна України програла Румунії на Євро-2024

Национальная сборная Украины по футболу проиграла в первом матче на чемпионате Европы в Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подопечные Сергея Реброва проиграли команде Румынии - 0:3.

Мячи в ворота Андрея Лунина забили Николае Станчу (29-я минута), Резван Марин (53) и Денис Дрегуш (57).

Следующий поединок сборная Украины проведет 21 июня против сборной Словакии.

Автор: 

сборная по футболу (296) футбол (3586)


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Топ комментарии
+30
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17.06.2024 18:14
+25
Це реальна ганьба. Були якісь беззубі...
Давно так футбольісти не ганбили Україну.
Не треба було їхати на Євро, щоб не ганьбити так себе і країну.
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17.06.2024 18:14
+21
нагадує 73% зебабуїнів - результат такий же
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17.06.2024 18:38
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Що черпнули емоцій то черпнули((Зрештою,українці ******* вірити в нереальні речі(
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17.06.2024 20:34 Ответить
Якби я на роботі так працював, мене б вигнали нахрін. А цим нічого. Зарплата платиться, бронь є.
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17.06.2024 18:51 Ответить
Лікарі кажуть, щоб футболісти, людей лікували.Бо в них платня, більш ніж достойна.
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17.06.2024 18:53 Ответить
Крикнути би їм "ганьба!", та то марна справа - ВОНИ НЕ ВІДЧУВАЮТЬ ГАНЬБИ, БО НЕ МАЮТЬ ГІДНОСТІ. Ні національної, ні громадянської, ні спортивної, ні чисто чоловічої. Їм румуни (!) дали по морді, а вони мовчки облизалися, підтерлися і почвалали до роздягальні. Із солодкими думками про рідні (закордонні) клуби, захмарні зарплати, сауни, масажні комплекси... І їм до сраки Україна, її Стяг, Славень, хлопці, що сотнями гинуть за її волю, ріки крові, що несе Дніпро до моря.
Нап"ялити б на них форму і зброю і відправити на фронт - буде той же ефект (ефект шматка гівна).
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17.06.2024 18:57 Ответить
Неможно одягти однострій на цьіх скотів бо інші скоти їх забронювали шо на скотах які дивляться гру скотиняк заробляти великі гроші.
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17.06.2024 19:24 Ответить
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17.06.2024 18:58 Ответить
Ага, хто не падав, той не піднімався. А хто не срав, той не підтирався....
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17.06.2024 21:12 Ответить
Лунін, схоже, злив матч. Невпевнена гра, помилки, та ще й "діркою" виявився.
Це або зіркова хвороба після сезону в"Реалі" так проявилась, або, про що і думати не хочеться, - взяв гроші в каців.
Тож, Ребров має не випускати цього розгубленого хлопчика більше на поле, як і Матвієнка, що вже проявив себе голом у власні ворота з БіГ, от тоді і якісь шанси пройти групу з'являться.
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17.06.2024 19:12 Ответить
Хочу спитати ... ну не рівняйте футбол з боксом . Усик -- 90% його успіху залежало тільки від його , а він не новачок у спорті й вміє відкидати негатив .
А тут 11 характерів ... достатньо було , що хтось один (з 11) мав стрес від подій вдома , що уся команда 3 гола отримала . 2.5 роки обстрилів , неможливість чути своїх уболівальників на стадіоні .
Панове -- це спорт й один з найскладнійших в плані інтеллекту тренерскої команди й в плані організаційної . Де будь що може впливати -- тому я б не ганьбив хлопців просто тому , що не тільки вам може бути погано на душі . Й йще ніхто ранійше не грав за країну на фут.полі в умовах окупації 1\4 частини його країни . Коли ******** рідне місто у вулицю по яких ти йще підлітком бігав з друзями ...

Будьте людьми , а не московитами-рептілойдами . Не вподобляйтеся цьому біосмиттю .
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17.06.2024 19:12 Ответить
Останній абзац.
Це Ви про збірників? Тоді я однозначно підтримую!
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17.06.2024 20:03 Ответить
Бідненький заброньований товстосум з безперешкодною можливістю їздити за кордон має стрес... Якщо хтось і має стрес, то це пацани що тримають фронт. І тримають вони його залізно, не дивлячись на стрес. А цих пітухів ганяючих шарік на прутні я бачив.
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17.06.2024 21:15 Ответить
А хоча б один з цих 11 характерів може сам собі сказати без докорів сумління; "Так, ми програли, але мені собі дорікнути нічим: я не програв жодного двобою, жоден суперник повз мене не пройшов, воротар румунів у рамці творив дива і після моїх ударів витягував такі м'ячі, які може відбивати лише мавпа з тваринними інстинктами та стрибучістю тощо"? Здається, українська збірна хвора хронічною та поки що невиліковною хворобою: вона не погано виглядає з суперниками слабшими за неї, коли гра йде як по маслу, але повністю "зливається", коли треба битися через не можу, не жаліти ані своїх ніг, ані інших частин тіла, не думати про можливість отримання травм, які перекреслять "райдужне майбутнє" в котромусь топ-клубі тощо -- і це стосується всіх українських збірних з часу набуття незалежності. І ще мені здається, що тренери не можуть донести до гравців просту істину: вони не в цирку, а на полі і еквілібр з м'ячем, яким ти підкреслюєш свої вміння, сам по собі нікому не потрібен, а значення має лише результат, байдуже в який навіть зовсім не видовищний спосіб він досягнутий. Останнім, хто міг це доносити до своїх гравців, був Лобановський (та й то в першій частині своєї тренерської кар'єри).
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17.06.2024 22:26 Ответить
- Всех в таз в цемент и в море!
- Так не с кем будет играть.
- Я сказал в море!!!
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17.06.2024 19:17 Ответить
Млять, у хаті пожежа а ці мудаки м'ячика по закордонню ганяють. Скоти броньовані скотами.
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17.06.2024 19:20 Ответить
Футбол в Украине запретить на уровне закона! Футбол для украинцев тоже, что лыжный спорт для негров в Африке. Всю сборную немедленно на фронт на "ноль". Готовый и уже слаженный взвод. Не надо проходить ВЛК-лбы здоровые. Есть комвзвода (главный тренер), свой медбрат и ещё тыловая обслуга (из остальных дармоедов). Что сегодня важнее: мячик или автомат Калашникова? Родина в опасности!!!
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17.06.2024 19:25 Ответить
Ну, побили нас 3:0. Боляче? Звичайно. Але попереду ще ж цілих два матчі! І якщо їх програти не з таким розгромним рахунком, то буде вже наче й не так боляче. Правда ж?
Краще пану Сергію було б подати у відставку "за згодою сторін". Тоді вже завтра виконувач обов'язків міг би стати до роботи. Гірше точно не було б. Але не з нашим менталітетом відмовлятися від таких "хлібних місць".
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17.06.2024 20:00 Ответить
Ганьба...Ні Ребров ні Шевченко, це не тренери...це не команда. Коли вже футболісти будуть займатися футболом а не тачками, квартирами, бізнесом, модельками?
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17.06.2024 20:07 Ответить
Стадо перепуганных баранов!
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17.06.2024 20:09 Ответить
наші хлопчики-мільйонери боялись травмуватись, бо їм ще нові клуби шукати у елітних чемпіонатах. Це ж не якісь там румуни, які в Серії Б грають, шо їм втрачати. А взагалі, тут треба в першу чергу питати в тренерів, бо це ж була така сама ситуація як і з фортифікаціями на Харківщині. Всі прекрасно знали і бачили, як грають румуни, вони весь відбір пройшли граючи 2м номером. Невже наші тренери з наявним і достатньо технічним составом не могли щось підготувати проти цього?
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17.06.2024 20:17 Ответить
это потамушта не было отсрочки еще и болельщикам!)))

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17.06.2024 20:17 Ответить
Дуже погано грав Лунін...це його голи, також Шапаренко і Довбик були нульові
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17.06.2024 20:47 Ответить
Поразка 3-0 це звісно ганебно. Але програвати можна по різному. Україна в цьому матчі розгромно програла в бажанні, агресивності та організованості. Наша національний колектив багатий на яскраві індивідуальності виявився дуже бідний на командні дії і це в першу чергу провина тренерського штабу. Румуни дуже добре підготувались конкретно до гри з цим складом української команди, бо добре знали що Матвієнко варто пресингувати і він обов'язково зробить обрізку, Лунін не завжди може впоратись з дальнім ударом, а тому варто частіше бити (привіт тим хто вважав його сильнішим за Куртуа), варто жорсткіше опікати Мудрика та Циганкова і гостроти від них не буде.
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17.06.2024 20:57 Ответить
А де у вашому "аналізі" Довбик?
Щось мене навертає на те, що мабуть сьогодні якийсь день Х, бо окрім України, що програла Румунії з таким сумним рахунком - Бельгія (!) програла Словакії(!)...
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17.06.2024 21:47 Ответить
То може треба, щоб в команді було менше "яскравих індивідуальностей", а більше роботяг та бійців? У 70-ті роки минулого століття в київському "Динамо" був лише один "віртуоз" -- Блохін, але був десяток не дуже яскравих "роботяг", які не хапали зірки з неба, але "тягали за ним рояль", щоб він потім солірував. І це приносило результат! Мені особисто в цьому плані дуже подобався непоказний Стефан Решко, центральний захисник, який за свою багатолітню футбольну кар'єру напевно не забив і десятка м'ячів; ось тільки один в один його не міг обіграти практично ніхто (нехай він і вибивав м'яч куди попало, але "пожежі" біля своїх воріт гасив надійно).
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17.06.2024 22:44 Ответить
Команда никакая. Краще б залишались вдома.
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17.06.2024 22:22 Ответить
А між іншим всі вони за віком та фізичними кондиціями підпадають під мобілізацію, але багатьом з них чомусь на відміну від звичайних громадян дозволили виїхати з країни, грати в іноземних чемпіонатах. Може, якби їх витягли на цей чемпіонат прямо з окопів, то вони б більш дбайливо ставилися до можливості трохи перепочити від того жаху та з усіх сил намагалися протриматися на турнірі як найдовше? А то дивно якось читати оцінку експертів (сам я, на своє щастя, матч не дивився через відключення електрики, чим, як виявилося, зберіг купу нервових закінчень), що румуни мали набагато більшу жадобу до перемоги, ніж наші.
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17.06.2024 22:34 Ответить
Давненько наша збірна так не ганьбилася...☹️
А такі надії покладалися на цей турнір...
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17.06.2024 23:05 Ответить
..
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18.06.2024 00:14 Ответить
Довбо.. Біби...Боби...Слава богу що я давно забив дивитися на цю біготню з м'ячем. А раніше нерви собі випалював. Та й радів коли Динамо Київ Барселону дрючили.(Модератор, надіюсь це вже норм)
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18.06.2024 06:58 Ответить
Відсутність загрозливих атак
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18.06.2024 08:46 Ответить
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