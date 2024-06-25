Антикорупційний суд заочно судитиме ексзаступника секретаря РНБО Гладковського
Антикорупційний суд ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"25 червня 2024 року відбулось чергове судове засідання у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони, які обвинувачуються у завданні державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.
Так, у судовому засіданні колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та ухвалила здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно колишнього Першого заступника секретаря РНБО", - зазначили в САП.
В прокуратурі нагадали, що в липні 2021 року обвинувальний акт у справі скеровано до ВАКС для розгляду по суті. У листопаді 2023 року обвинувачений Гладковський виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.
19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.
У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук. За даними НАБУ, сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.
Так що заникався Гладковський або дуже глибоко - на острови Тумба-Юмба, або його прикривають якісь зарубіжні спецслужби і живе він тепер під прізвищем Шороховатий. І стать поміняли.
нова влада з двигунами поступила по іншому...зняли з танків і буцім-то нові ввезла в україну якась фірма, але по завищеній ціні...двигуни арештували і відправили на ремонт...
гладковський до такого не доумався..просто знімав двигуни з одних танків і, як нові ставив на ремонтовані...у них моторесурс невеликий і вони всі, як нові...а україна таких двигунів не виробляє
І ти ганебно злився, ботяра. 🙂
Зебіл кінчений...
Але Рєзніков спокійно звільнився...
І судитимуть його теж схоже " заочно" вже при наступній владі...😁
А сьогодняшній обшук у Колі катлєти і кілька мільйонів баксів налом зебілам не цікаві..указки з ОПи не давали...😁