Антикорупційний суд заочно судитиме ексзаступника секретаря РНБО Гладковського

Антикорупційний суд ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"25 червня 2024 року відбулось чергове судове засідання у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони, які обвинувачуються у завданні державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.

Так, у судовому засіданні колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та ухвалила здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно колишнього Першого заступника секретаря РНБО", - зазначили в САП.

В прокуратурі нагадали, що в липні 2021 року обвинувальний акт у справі скеровано до ВАКС для розгляду по суті. У листопаді 2023 року обвинувачений Гладковський виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.



У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук. За даними НАБУ, сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.