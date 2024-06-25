УКР
Антикорупційний суд заочно судитиме ексзаступника секретаря РНБО Гладковського

Антикорупційний суд ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"25 червня 2024 року відбулось чергове судове засідання у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони, які обвинувачуються у завданні державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.

Так, у судовому засіданні колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та ухвалила здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно колишнього Першого заступника секретаря РНБО", - зазначили в САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого

В прокуратурі нагадали, що в липні 2021 року обвинувальний акт у справі скеровано до ВАКС для розгляду по суті. У листопаді 2023 року обвинувачений Гладковський виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.

У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук. За даними НАБУ, сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

Ух пля, жирний такий зебіл, неляканий, прямо як ніби взяли і зескотині 5 років з пам'яті вирізали - ніби й не обісрались клоуни зі всіма попередніми справами проти Петра, а потім не ******** на асфальті та подачках Бєні з Ахмєтом - шалені мільярди.
25.06.2024 19:05 Відповісти
Татарова, який вкрав на квартирах для Нацгвардії 60 мільйонів, не мрієш довести до цугундера?
25.06.2024 20:53 Відповісти
Мда....ці 17 мільйонів "збитків" державі в порівнянні з 34 мільярдами що зникли при Рєзнікову- то "пил"...
Але Рєзніков спокійно звільнився...
І судитимуть його теж схоже " заочно" вже при наступній владі...😁
25.06.2024 20:52 Відповісти
Він точно десь у кацапії ховається.
25.06.2024 18:47 Відповісти
Навряд чи. Після того, як на Свинарчука (Гладковський - прізвище по дружині) завели справу за незаконне ввезення клістронів для нашого ППО - поза митним контролем, контрабандним шляхом без сплати відповідних платежів - в раші на нього також слідком завів справу і оголосив в міжнародний розшук. Клістрони купувалися не в якійсь фірмі легально - а скуповувалися майже у прапорщиків. Там з цим також скандал офігенний.

Так що заникався Гладковський або дуже глибоко - на острови Тумба-Юмба, або його прикривають якісь зарубіжні спецслужби і живе він тепер під прізвищем Шороховатий. І стать поміняли.
25.06.2024 19:45 Відповісти
і клістрони в вину...і танкові двигуни тоже...
нова влада з двигунами поступила по іншому...зняли з танків і буцім-то нові ввезла в україну якась фірма, але по завищеній ціні...двигуни арештували і відправили на ремонт...
гладковський до такого не доумався..просто знімав двигуни з одних танків і, як нові ставив на ремонтовані...у них моторесурс невеликий і вони всі, як нові...а україна таких двигунів не виробляє
25.06.2024 21:56 Відповісти
А подєльників ,каноненків і всю ґопкомпанію судитимуть? 😁
25.06.2024 18:53 Відповісти
Так матузок розмотаїттся, що й НАЙЧЕСНІШОГО , паперндніка доведуть до цугундера.👍
25.06.2024 18:58 Відповісти
Татарова, який вкрав на квартирах для Нацгвардії 60 мільйонів, не мрієш довести до цугундера?
25.06.2024 20:53 Відповісти
Я за те, щоб вони всі, попали в одну камару, обома руками.👍
25.06.2024 21:10 Відповісти
Що в тебе вкрав папєрєднік, якого ти хочеш запроторити разом із справжнім злодієм Татаровим?
25.06.2024 21:15 Відповісти
Я з проплаченими ботами , не спілкуюсь. Забудь цей номер, і більше не запитуй .😁
показати весь коментар
Я не прошу тебе спілкуватись із самим собою.
І ти ганебно злився, ботяра. 🙂
25.06.2024 21:49 Відповісти
Ти унікальний дебіл, *** буду! Ти щось про Божу росу чув, уродець?
25.06.2024 21:54 Відповісти
Будьте чемними між собою. Я з таким лайном ,не спілкуюсь.😁
25.06.2024 22:10 Відповісти
Ух пля, жирний такий зебіл, неляканий, прямо як ніби взяли і зескотині 5 років з пам'яті вирізали - ніби й не обісрались клоуни зі всіма попередніми справами проти Петра, а потім не ******** на асфальті та подачках Бєні з Ахмєтом - шалені мільярди.
25.06.2024 19:05 Відповісти
Вони що здали Чогар,Маріуполь,Бучу та Гостомель...?!
Зебіл кінчений...
25.06.2024 20:54 Відповісти
Мда....ці 17 мільйонів "збитків" державі в порівнянні з 34 мільярдами що зникли при Рєзнікову- то "пил"...
Але Рєзніков спокійно звільнився...
І судитимуть його теж схоже " заочно" вже при наступній владі...😁
25.06.2024 20:52 Відповісти
100%...
А сьогодняшній обшук у Колі катлєти і кілька мільйонів баксів налом зебілам не цікаві..указки з ОПи не давали...😁
25.06.2024 20:53 Відповісти
Заочно ? Це сильна історія.
26.06.2024 00:31 Відповісти
а пєца шо каже?
26.06.2024 10:55 Відповісти
 
 