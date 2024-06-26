УКР
Миколаївський район зазнав ракетної атаки, горіла трава

Ракета вдарила по Миколаївщині

У ніч на 26 червня, близько 00:00 Миколаївський район зазнав ракетної атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок падіння уламків відбулося займання сухої трави на відкритій території за межами населених пунктів. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.

Також за даними ОВА, уночі 25 червня, о 22:23 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни за добу 404 рази били по Запорізькій області, атакували два райони Миколаївщини, є постраждала

Також уночі, 25 червня, о 22:24 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено дах пʼятиповерхового будинку. Постраждалих немає.

Николаевский район подвергся ракетной атаке, горела трава Источник:
Саме так москалі пишуть. Сподіваюсь, що ми не скатуємося на москальський рівень подачі інформації і що трава не вибухала.
показати весь коментар
26.06.2024 07:52 Відповісти
Это троллинг рашистских СМИ.
показати весь коментар
26.06.2024 07:59 Відповісти
 
 