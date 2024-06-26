Миколаївський район зазнав ракетної атаки, горіла трава
У ніч на 26 червня, близько 00:00 Миколаївський район зазнав ракетної атаки.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок падіння уламків відбулося займання сухої трави на відкритій території за межами населених пунктів. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.
Також за даними ОВА, уночі 25 червня, о 22:23 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.
Також уночі, 25 червня, о 22:24 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено дах пʼятиповерхового будинку. Постраждалих немає.
Саме так москалі пишуть. Сподіваюсь, що ми не скатуємося на москальський рівень подачі інформації і що трава не вибухала.