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Николаевский район подвергся ракетной атаке, горела трава

Ракета вдарила по Миколаївщині

В ночь на 26 июня, около 00:00 Николаевский район подвергся ракетной атаке.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате падения обломков произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенных пунктов. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.

Также по данным ОВА, ночью 25 июня, в 22:23 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская громада. Пострадавших нет.

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Также ночью, 25 июня, в 22:24 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждена крыша пятиэтажного дома. Пострадавших нет.

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Николаевская область (2137) обстрел (27652) ракеты (3589) Очаков (90)


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Николаевский район подвергся ракетной атаке, горела трава Источник:
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Саме так москалі пишуть. Сподіваюсь, що ми не скатуємося на москальський рівень подачі інформації і що трава не вибухала.
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26.06.2024 07:52 Ответить
Это троллинг рашистских СМИ.
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26.06.2024 07:59 Ответить
 
 