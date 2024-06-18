Россияне за сутки 404 раза били по Запорожской области, атаковали два района Николаевщины, есть пострадавшая

Российские захватчики за прошедшие сутки обстреляли восемь населенных пунктов Запорожской области. На Николаевщине в результате вражеских ударов пострадала женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, враг нанес авиационные удары по Тереноватому и Каменскому. 172 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 21 обстрелом из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку, Новоандреевку, Малиновку и Гуляйполе. 209 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.

Как сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, враг в течение суток атаковал два района Николаевщины.

Утром 17 июня нанес ракетный удар за пределами населенного пункта Вознесенского района. В результате чего возник пожар сухой травы на открытой территории, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

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В 11:13 враг направил дрон-камикадзе типа FPV по с. Солончаки Куцурубской громады Николаевского района. В результате чего был поврежден частный дом. Пострадавших нет.

"Также вчера, 17 июня, в 12:00 и 18:50 враг атаковал с. Дмитровка Куцурубской громады двумя дронами-камикадзе типа FPV. В результате чего поврежден частный дом, ранения получила 69-летняя владелица домовладения. Сейчас женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул Ким.

Он добавил, что в 14:36 и 14:49 враг также наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

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