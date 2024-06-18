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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне за сутки 404 раза били по Запорожской области, атаковали два района Николаевщины, есть пострадавшая

Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 17 червня

Российские захватчики за прошедшие сутки обстреляли восемь населенных пунктов Запорожской области. На Николаевщине в результате вражеских ударов пострадала женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, враг нанес авиационные удары по Тереноватому и Каменскому. 172 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 21 обстрелом из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку, Новоандреевку, Малиновку и Гуляйполе. 209 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.

Как сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, враг в течение суток атаковал два района Николаевщины.

Утром 17 июня нанес ракетный удар за пределами населенного пункта Вознесенского района. В результате чего возник пожар сухой травы на открытой территории, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

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В 11:13 враг направил дрон-камикадзе типа FPV по с. Солончаки Куцурубской громады Николаевского района. В результате чего был поврежден частный дом. Пострадавших нет.

"Также вчера, 17 июня, в 12:00 и 18:50 враг атаковал с. Дмитровка Куцурубской громады двумя дронами-камикадзе типа FPV. В результате чего поврежден частный дом, ранения получила 69-летняя владелица домовладения. Сейчас женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул Ким.

Он добавил, что в 14:36 и 14:49 враг также наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили по Вознесенскому району Николаевщины: Пострадавших нет

 

Автор: 

Николаевская область (2132) обстрел (27405) Запорожская область (3130)


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Територія 404 била по Запорізькій області 404 рази.
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18.06.2024 08:13 Ответить
404 сбой в матрице.
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18.06.2024 08:26 Ответить
 
 