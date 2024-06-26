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Новини Війна
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Війська РФ випустили КАБи по Херсонщині

рф,каб,винищувач,літакрф

Російські війська здійснили пуски КАБ на Херсонщині.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"Пуски КАБ тактичною авіацією на Херсонщині!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Доба на Херсонщині: окупанти обстріляли 14 населених пунктів, 2 людини дістали поранення

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обстріл (28948) КАБ (377) Херсонська область (5841)


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А де українські КАБи ?
Це що, якась вища математика і хайтек ?
Бомби у нас є, невже ті крила до них такі високотехнологічні ?
Платіть нормальні гроші, і їх будуть робити в гаражах.
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26.06.2024 19:46 Відповісти
 
 