Війська РФ випустили КАБи по Херсонщині

Російські війська здійснили пуски КАБ на Херсонщині.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"Пуски КАБ тактичною авіацією на Херсонщині!" - йдеться в повідомленні.

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