Війська РФ випустили КАБи по Херсонщині
Російські війська здійснили пуски КАБ на Херсонщині.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
"Пуски КАБ тактичною авіацією на Херсонщині!" - йдеться в повідомленні.
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Це що, якась вища математика і хайтек ?
Бомби у нас є, невже ті крила до них такі високотехнологічні ?
Платіть нормальні гроші, і їх будуть робити в гаражах.