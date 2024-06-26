Войска РФ выпустили КАБы по Херсонщине

Российские войска осуществили пуски КАБ на Херсонщине.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Пуски КАБ тактической авиацией на Херсонщине!" - говорится в сообщении.

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