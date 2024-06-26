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Новости Война
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Войска РФ выпустили КАБы по Херсонщине

рф,каб,винищувач,літакрф

Российские войска осуществили пуски КАБ на Херсонщине.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Пуски КАБ тактической авиацией на Херсонщине!" - говорится в сообщении.

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обстрел (27652) КАБ (376) Херсонская область (4857)


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А де українські КАБи ?
Це що, якась вища математика і хайтек ?
Бомби у нас є, невже ті крила до них такі високотехнологічні ?
Платіть нормальні гроші, і їх будуть робити в гаражах.
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26.06.2024 19:46 Ответить
 
 