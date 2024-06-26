Войска РФ выпустили КАБы по Херсонщине
Российские войска осуществили пуски КАБ на Херсонщине.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
"Пуски КАБ тактической авиацией на Херсонщине!" - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це що, якась вища математика і хайтек ?
Бомби у нас є, невже ті крила до них такі високотехнологічні ?
Платіть нормальні гроші, і їх будуть робити в гаражах.