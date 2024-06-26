НАЗК припинило держфінансування партії "Голос" через недостовірні дані у звітах на майже 5 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило суттєві порушення у звітах політичної партії "Голос" про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру (далі – звіт) за III – IV квартали 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Зазначається, що за два квартали 2020 року політична партія "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії.

"Відповідно до закону "Про політичні партії", повторне вчинення порушення, що полягає в поданні до НАЗК звіту, який містить недостовірні відомості про видатки політичної партії на суму, яка перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2020 - 94 460 грн), є підставою для ухвалення рішення про припинення державного фінансування партії", - йдеться в повідомленні.

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