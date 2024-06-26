УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10492 відвідувача онлайн
Новини
2 180 21

НАЗК припинило держфінансування партії "Голос" через недостовірні дані у звітах на майже 5 млн грн

НАЗК припинило фінансування партії Голос

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило суттєві порушення у звітах політичної партії "Голос" про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру (далі – звіт) за III – IV квартали 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Зазначається, що за два квартали 2020 року політична партія "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії.

"Відповідно до закону "Про політичні партії", повторне вчинення порушення, що полягає в поданні до НАЗК звіту, який містить недостовірні відомості про видатки політичної партії на суму, яка перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2020 - 94 460 грн), є підставою для ухвалення рішення про припинення державного фінансування партії", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Партія "Слуга народу" отримала з держбюджету під час великої війни 870 мільйонів

Автор: 

фінансування (3140) НАЗК (1692) Голос партія (512)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
зате напевне у "слуг урода" - усьо чОртко..
показати весь коментар
26.06.2024 19:53
+4
головне щоб "слуг народу" не переставали фінансувати. Бо якже ми тоді будемо без тищєнків та інших джокерів-шмокерів.
показати весь коментар
26.06.2024 20:12
+4
Зате серед зелених жодної корупції
показати весь коментар
26.06.2024 20:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О! Ще війни не було, а соросята вже мутили.
показати весь коментар
26.06.2024 19:50 Відповісти
Пінчук вирішив, що йому вже можна.

показати весь коментар
26.06.2024 19:53 Відповісти
зате напевне у "слуг урода" - усьо чОртко..
показати весь коментар
26.06.2024 19:53 Відповісти
А ось це вже справді переслідування патріотів.
показати весь коментар
26.06.2024 19:54 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2024 20:21 Відповісти
каких патриотов?вакарчук пришел и смылся, а люди ему поверили
показати весь коментар
26.06.2024 20:22 Відповісти
А Найєм, від якої партії прийшов до ВР? Потім перефарбувався, значить і партія від якої він став депутатом не патріотична. А люди теж вірили...
показати весь коментар
26.06.2024 20:31 Відповісти
Не проишло и 4 р. і НАЗКа доказало шо не дурно ість хліб - до "Слуг" ше не дотягнулись?
показати весь коментар
26.06.2024 19:56 Відповісти
головне щоб "слуг народу" не переставали фінансувати. Бо якже ми тоді будемо без тищєнків та інших джокерів-шмокерів.
показати весь коментар
26.06.2024 20:12 Відповісти
Ця партія нагрілась на голосуванні за продаж української землі під час війни. Їм вистачить
показати весь коментар
26.06.2024 20:17 Відповісти
Голосисто Голос навпіл розділився. Одна половинка почимчикувала до ОПи,друга дрейфувала . І тоді поспорили голосисті за гроші партії. Шас пишуть один на одного в Спортлото.
показати весь коментар
26.06.2024 20:18 Відповісти
Зате серед зелених жодної корупції
показати весь коментар
26.06.2024 20:22 Відповісти
выбрали вакарчука и партия голос,не выбирайте проктолога, а то партия будет по специальности или гинеголога
показати весь коментар
26.06.2024 20:23 Відповісти
НАЗК, не зупиняйтися на Голосі
показати весь коментар
26.06.2024 20:39 Відповісти
Так, наступні - ЄС та БЮТ. Там теж шось знайдуть обов'язково.
показати весь коментар
26.06.2024 20:48 Відповісти
Отот хрипатий півун ротом шо двічі обісрався без бою привів це кодло яке краде?
показати весь коментар
26.06.2024 20:46 Відповісти
Дивно, а якже отой зять у кучмарика, проштовхувати буде «своїх людішок» на посади… Держсекретарі та їх заступники у ЦОВВ та секретаріаті КМУ, залишуться без матеріальної підтримки… щоб усьо па РИГламенту КМУ було??.
показати весь коментар
26.06.2024 21:02 Відповісти
Там також зібралася купка шустрих "молодих політиків",повірте(
показати весь коментар
26.06.2024 21:15 Відповісти
Трацкісти-укланісти!!! Ще й копійчину від державиприховали! Щось підказує, що в ЄС не усе з ціфрами гаразд(
показати весь коментар
26.06.2024 23:20 Відповісти
Та "партія" давно лежить під огидними зеленими мавпами. Борісич розбереться, якщо ображають його мультіпаспорт-мавпеняток.
показати весь коментар
27.06.2024 00:50 Відповісти
Дуже цікаво!"Голос" пройшов у раду завдяки Вакарчуку+гроші Фрідмана в ко.Но чьомусь у кишенькового НАЗК нема питань до кишенькових "за майбутне","довіра".Некажу про відверто фашістьсько-кацапських ОПЗЖ,які хутко змінили назву.Зараз їде війна з рашкой,но у СБУ-філіалу фсб зовсім нема питань до них.Зате ловять дрібний мотлох,ну і звісно "ухилянтів"."Ухилянти"-ворого наріду.Це вже майже копія сталінського совка.
показати весь коментар
27.06.2024 04:47 Відповісти
 
 