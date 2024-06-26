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Новости
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НАПК прекратило госфинансирование партии "Голос" из-за недостоверных данных в отчетах почти на 5 млн грн

НАЗК припинило фінансування партії Голос

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило существенные нарушения в отчетах политической партии "Голос" об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера (далее - отчет) за III - IV кварталы 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что за два квартала 2020 года политическая партия "Голос" внесла в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 млн 726 тыс. 500 грн. Это является основанием для прекращения государственного финансирования уставной деятельности партии.

"Согласно закону "О политических партиях", повторное совершение нарушения, заключающегося в представлении в НАПК отчета, который содержит недостоверные сведения о расходах политической партии на сумму, превышающую 20 размеров минимальной заработной платы (по состоянию на 01.01.2020 - 94 460 грн), является основанием для принятия решения о прекращении государственного финансирования партии", - говорится в сообщении.

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Автор: 

финансирование (1804) НАПК (1223) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+9
зате напевне у "слуг урода" - усьо чОртко..
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26.06.2024 19:53
+4
головне щоб "слуг народу" не переставали фінансувати. Бо якже ми тоді будемо без тищєнків та інших джокерів-шмокерів.
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26.06.2024 20:12
+4
Зате серед зелених жодної корупції
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26.06.2024 20:22
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О! Ще війни не було, а соросята вже мутили.
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26.06.2024 19:50 Ответить
Пінчук вирішив, що йому вже можна.

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26.06.2024 19:53 Ответить
зате напевне у "слуг урода" - усьо чОртко..
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26.06.2024 19:53 Ответить
А ось це вже справді переслідування патріотів.
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26.06.2024 19:54 Ответить
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26.06.2024 20:21 Ответить
каких патриотов?вакарчук пришел и смылся, а люди ему поверили
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26.06.2024 20:22 Ответить
А Найєм, від якої партії прийшов до ВР? Потім перефарбувався, значить і партія від якої він став депутатом не патріотична. А люди теж вірили...
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26.06.2024 20:31 Ответить
Не проишло и 4 р. і НАЗКа доказало шо не дурно ість хліб - до "Слуг" ше не дотягнулись?
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26.06.2024 19:56 Ответить
головне щоб "слуг народу" не переставали фінансувати. Бо якже ми тоді будемо без тищєнків та інших джокерів-шмокерів.
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26.06.2024 20:12 Ответить
Ця партія нагрілась на голосуванні за продаж української землі під час війни. Їм вистачить
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26.06.2024 20:17 Ответить
Голосисто Голос навпіл розділився. Одна половинка почимчикувала до ОПи,друга дрейфувала . І тоді поспорили голосисті за гроші партії. Шас пишуть один на одного в Спортлото.
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26.06.2024 20:18 Ответить
Зате серед зелених жодної корупції
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26.06.2024 20:22 Ответить
выбрали вакарчука и партия голос,не выбирайте проктолога, а то партия будет по специальности или гинеголога
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26.06.2024 20:23 Ответить
НАЗК, не зупиняйтися на Голосі
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26.06.2024 20:39 Ответить
Так, наступні - ЄС та БЮТ. Там теж шось знайдуть обов'язково.
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26.06.2024 20:48 Ответить
Отот хрипатий півун ротом шо двічі обісрався без бою привів це кодло яке краде?
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26.06.2024 20:46 Ответить
Дивно, а якже отой зять у кучмарика, проштовхувати буде «своїх людішок» на посади… Держсекретарі та їх заступники у ЦОВВ та секретаріаті КМУ, залишуться без матеріальної підтримки… щоб усьо па РИГламенту КМУ було??.
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26.06.2024 21:02 Ответить
Там також зібралася купка шустрих "молодих політиків",повірте(
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26.06.2024 21:15 Ответить
Трацкісти-укланісти!!! Ще й копійчину від державиприховали! Щось підказує, що в ЄС не усе з ціфрами гаразд(
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26.06.2024 23:20 Ответить
Та "партія" давно лежить під огидними зеленими мавпами. Борісич розбереться, якщо ображають його мультіпаспорт-мавпеняток.
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27.06.2024 00:50 Ответить
Дуже цікаво!"Голос" пройшов у раду завдяки Вакарчуку+гроші Фрідмана в ко.Но чьомусь у кишенькового НАЗК нема питань до кишенькових "за майбутне","довіра".Некажу про відверто фашістьсько-кацапських ОПЗЖ,які хутко змінили назву.Зараз їде війна з рашкой,но у СБУ-філіалу фсб зовсім нема питань до них.Зате ловять дрібний мотлох,ну і звісно "ухилянтів"."Ухилянти"-ворого наріду.Це вже майже копія сталінського совка.
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27.06.2024 04:47 Ответить
 
 