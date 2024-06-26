НАПК прекратило госфинансирование партии "Голос" из-за недостоверных данных в отчетах почти на 5 млн грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило существенные нарушения в отчетах политической партии "Голос" об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера (далее - отчет) за III - IV кварталы 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что за два квартала 2020 года политическая партия "Голос" внесла в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 млн 726 тыс. 500 грн. Это является основанием для прекращения государственного финансирования уставной деятельности партии.

"Согласно закону "О политических партиях", повторное совершение нарушения, заключающегося в представлении в НАПК отчета, который содержит недостоверные сведения о расходах политической партии на сумму, превышающую 20 размеров минимальной заработной платы (по состоянию на 01.01.2020 - 94 460 грн), является основанием для принятия решения о прекращении государственного финансирования партии", - говорится в сообщении.

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