Печерский суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека по делу о незаконных подарках, - Bihus.Info

Нацагентство по предотвращению коррупции составило протокол на бывшего замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека после того, как СМИ узнали, что он получил ценные подарки в виде бесплатного проживания в роскошных помещениях, которые ему не принадлежали. Впрочем, Печерский суд Киева "отмазал" чиновника, превратив дело о незаконных подарках в цирк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в собственном расследовании Bihus.Info.

Проживание в элитной недвижимости в качестве подарка

Как отмечается, Тишлек пользовался столичной квартирой на Печерске площадью более 140 кв. м, которая принадлежала известному идеологу проекта "Большая стройка" Юрию Голику. В течение срока пользования экс-полицейский "сэкономил" на аренде 617 тыс. грн, что считается незаконным подарком.

Также НАПК установило, что Тишлек получил от знакомой еще один незаконный подарок в виде бесплатного проживания в частном доме под Киевом площадью более 320 кв. м, что составляет еще 225 тыс. грн неоплаченной аренды. Имение принадлежит Наталье Нечепоренко, чья семья является бизнес-партнерами российского криминального авторитета Андрея Иманали.

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Дело развалилось в Печерском райсуде Киева

НАПК направило админпротокол по этим нарушениям в Печерский райсуд Киева, где дело развалилось. Суд решил, что определить стоимость аренды квартиры не представляется возможным, в то же время есть доказательства, что Тишлек, оказывается, за собственные средства обставил квартиру на 910 тысяч гривен, в то время как НАПК это обустройство оценило всего в 130 тысяч. То есть якобы таким образом экс-полицейский заплатил за аренду.

Появление у себя таких денег Тишлек объяснил тем, что его жена заняла 4,5 миллиона гривен у своей матери, которая живет в России.

Что касается дома под Киевом, то суд просто пришел к выводу, что милиционер там не жил.

Что известно о судье, которая приняла решение по Тишлеку?

Как узнали журналисты, решение приняла судья Печерского суда Светлана Гречаная, которая до недавнего времени была замужем за сотрудником Национальной полиции. Журналисты насчитали у супругов недвижимости на 14 млн гривен, о котором в декларациях Гречаной ничего не сказано. Журналисты говорят, что именно эта судья ранее "похоронила" дело бывшего заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, которого также подозревали в получении незаконных подарков.

Расследование журналистов в отношении заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году жена Тишлека, Александра Балакай, просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по данной ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тишлека.

Также в МВД Украины по запросу Цензор.НЕТ сообщили, что Тишлек вернулся к исполнению своих обязанностей, поскольку проведенное служебное расследование не выявило фактов, свидетельствующих о наличии связей Тишлека с какими-либо уголовными авторитетами, в том числе упоминавшимися. в журналистском расследовании. Также проверка не выявила и других оснований для увольнения Тишлека с должности.