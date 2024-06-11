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Печерский суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека по делу о незаконных подарках, - Bihus.Info

Суд виправдав Тишлека

Нацагентство по предотвращению коррупции составило протокол на бывшего замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека после того, как СМИ узнали, что он получил ценные подарки в виде бесплатного проживания в роскошных помещениях, которые ему не принадлежали. Впрочем, Печерский суд Киева "отмазал" чиновника, превратив дело о незаконных подарках в цирк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в собственном расследовании Bihus.Info.

Проживание в элитной недвижимости в качестве подарка

Как отмечается, Тишлек пользовался столичной квартирой на Печерске площадью более 140 кв. м, которая принадлежала известному идеологу проекта "Большая стройка" Юрию Голику. В течение срока пользования экс-полицейский "сэкономил" на аренде 617 тыс. грн, что считается незаконным подарком.

Также НАПК установило, что Тишлек получил от знакомой еще один незаконный подарок в виде бесплатного проживания в частном доме под Киевом площадью более 320 кв. м, что составляет еще 225 тыс. грн неоплаченной аренды. Имение принадлежит Наталье Нечепоренко, чья семья является бизнес-партнерами российского криминального авторитета Андрея Иманали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК составило более сотни админпротоколов и выводов о коррупционных правонарушениях нардепов, больше всего - в отношении "слуг народа". ИНФОГРАФИКА

Дело развалилось в Печерском райсуде Киева

НАПК направило админпротокол по этим нарушениям в Печерский райсуд Киева, где дело развалилось. Суд решил, что определить стоимость аренды квартиры не представляется возможным, в то же время есть доказательства, что Тишлек, оказывается, за собственные средства обставил квартиру на 910 тысяч гривен, в то время как НАПК это обустройство оценило всего в 130 тысяч. То есть якобы таким образом экс-полицейский заплатил за аренду.

Появление у себя таких денег Тишлек объяснил тем, что его жена заняла 4,5 миллиона гривен у своей матери, которая живет в России.

Что касается дома под Киевом, то суд просто пришел к выводу, что милиционер там не жил.

Что известно о судье, которая приняла решение по Тишлеку?

Как узнали журналисты, решение приняла судья Печерского суда Светлана Гречаная, которая до недавнего времени была замужем за сотрудником Национальной полиции. Журналисты насчитали у супругов недвижимости на 14 млн гривен, о котором в декларациях Гречаной ничего не сказано. Журналисты говорят, что именно эта судья ранее "похоронила" дело бывшего заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, которого также подозревали в получении незаконных подарков.

Расследование журналистов в отношении заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году жена Тишлека, Александра Балакай, просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по данной ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тишлека.

Также в МВД Украины по запросу Цензор.НЕТ сообщили, что Тишлек вернулся к исполнению своих обязанностей, поскольку проведенное служебное расследование не выявило фактов, свидетельствующих о наличии связей Тишлека с какими-либо уголовными авторитетами, в том числе упоминавшимися. в журналистском расследовании. Также проверка не выявила и других оснований для увольнения Тишлека с должности.

Автор: 

НАПК (1221) Печерский суд Киева (23) Тишлек Дмитрий (22)


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Топ комментарии
+28
Там своє життя: судді відмазують ментів, менти відмазують суддів, при цьому у всіх на 100% бронь від мобілізації....
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11.06.2024 09:17
+26
Прогнила система судова.
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11.06.2024 09:16
+11
Вибачитись і виплатити офігенну компенсацію за моральні травми нанесені ментику .
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11.06.2024 09:21
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Прогнила система судова.
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11.06.2024 09:16 Ответить
І не тільки. Справа в тому, що це назк суцільна хрінь, фірція яка складається з фріків не здатних ні на що. В законодавстві нулячі абсолютно. Їх протоколи це матеріал для дослідження на дурість і повну поофанацію. Нікчемна організація яка добре доїтб державний бюджет.
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11.06.2024 09:26 Ответить
Все що потрібно знати про зелену владу, поліцію, суддів. Злочинне угруповання. Яка довіра?
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11.06.2024 09:31 Ответить
Куди не кину оком стомленим -
Кругом ху@ня. За@бують мене
Питання сучi. Що лучше: бездуховнiсть,
Розпатлана самиця ********,
Що верхи на скаженiм бугаї
Шаленим чвалом мчить в пампасах предранкових
У нiкуда; або духовнiсть смирна
Що перстами, покрученими от поліартрiту,
Показує нам, де дорога к храму. В храмi тiм
Залiзо ржаве лежить у рiзних позах
І гнила картопля. О, ********* смисл життя,
Якщо ти єсть!

Цитата мітця
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11.06.2024 09:39 Ответить
Куди не кину оком стомленим -
Кругом ху@ня. За@бують мене
Питання сучi. Що лучше: бездуховнiсть,
Розпатлана самиця ********,
Що верхи на скаженiм бугаї
Шаленим чвалом мчить в пампасах предранкових
У нiкуда; або духовнiсть смирна
Що перстами, покрученими от поліартрiту,
Показує нам, де дорога к храму. В храмi тiм
Залiзо ржаве лежить у рiзних позах
І гнила картопля. О, ********* смисл життя,
Якщо ти єсть!

Така казав митець
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11.06.2024 09:42 Ответить
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11.06.2024 12:46 Ответить
Менти вони і у Африці менти, як не називай!
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11.06.2024 09:17 Ответить
Там своє життя: судді відмазують ментів, менти відмазують суддів, при цьому у всіх на 100% бронь від мобілізації....
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11.06.2024 09:17 Ответить
А простий хлопець Микола ще й повинен захищати цих зажраних небожителей
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11.06.2024 11:14 Ответить
Вибачитись і виплатити офігенну компенсацію за моральні травми нанесені ментику .
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11.06.2024 09:21 Ответить
Так і хочеться сказати: Печерський суд - самий гуманний суд у світі!
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11.06.2024 09:23 Ответить
Печернии суд зовсім нелякании а тільки починають на них наізжати - кричать шо вони незалежна гілка влади а коли тиск продовжиться - то натравлять Венеціиську комісію - так і живем
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11.06.2024 09:23 Ответить
в цих всіх справах ще треба дивитись хто розвалив справу... чи суддя чи сторона звинувачення... яка могла "загубити" або "ненадати випадково" деякі докази...

Та і суддя сам одноосібно не може це зробити тому що є апеляція....
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11.06.2024 09:27 Ответить
І знову печерський суд а може настав час як в китаї на стадіон мента суддю адвоката і стратить а майно всіх родичів для війська бо як не прокурор зі своєю шльондрою то мент то суддя всіх виродків і їхніх діточок в окопи з лопатами
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11.06.2024 09:30 Ответить
вот єто поварот
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11.06.2024 09:32 Ответить
І що далі?
А нічого.
Після недовгого та млявого срача в мережі всі продовжать жити своїм життям.
народ своїм, тишлеки-своім..
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11.06.2024 09:33 Ответить
Система своих не выдаст. Ето только холопы друг другу глотки грызут чтобы кто то на грам лучше не жил
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11.06.2024 09:33 Ответить
Как они достали )
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11.06.2024 09:33 Ответить
Вони вже відкрито плюють на всі закони та правила,витягти кірюшу тимошенка з лайна - будь ласка,відмазати даунецкого мента за зв"язки з криміналітетом - та нема питань,ці тупі пояснення про наявність фінансового,(двіжімого та недвіжімого) рухомого та нерухомого майна на мілліони -це мама з кацапії в гривнах передала....Всі думали ,що це дно лицемірства,але знизу постукав Тушляк....
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11.06.2024 09:35 Ответить
цирк з конями... оце наше - суд не виявив, можна далі не читати, тому що це одна банда продажних негідників, які будуть покривати один одного до скону й будуть в очі всім плювати зі своєю елітною нерухомістю, купленою на гроші багатих родичів з рашки... та ще на якісь гроші, які вони знайшли в кущах, на звалищі, та будь де..., просто їм дуже та завжди щастить...
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11.06.2024 09:35 Ответить
Тишляк тепер цій системи винен до кінця своїх днів,будуть з нього качати ресурси все життя
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11.06.2024 09:36 Ответить
Такі от тишлеки з дружинами що позичають гроші в російських мам,такі от гречані які відмазують і страхують тишлеків - вони гірші від русні,яка воює з нами на фронті.Наші хлопці на передовій то все читають і що вони думають?Та так і думають,що ті в тилу гірші за тих в кого вони стріляють зараз...Яка вже весна минула а нікого не садять...садівник значить лайно...просто не садівник а клоун якийсь...
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11.06.2024 09:40 Ответить
Виходить що мусор Честний !?
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11.06.2024 09:40 Ответить
''Тук-тук''-це з чергового дніща постукали.
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11.06.2024 09:42 Ответить
судді відмазують мусоров від грат
Влада відмазує мусоров від захисту України..
а дурні аиерикоси дають гроші
які краде єрмак з татаровим
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11.06.2024 09:46 Ответить
Печерний суд традицію не змінює свох не здає, тобто корупціонерів посадовців і навіть деяких сепарів чіпати не можна ,до речі а чому досі не заарештований сумнозвісний суддя вовк ,адже його постанови принесли збитки країні на десятки мільярдів гривень .
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11.06.2024 09:48 Ответить
Ось така війна за існування України. А Україна зараз нажаль ось така-печерський суд і тишлек. Адже іменем України прикривається безлад та беззаконня.
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11.06.2024 09:53 Ответить
Ворон ворону око не виклює.
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11.06.2024 10:00 Ответить
Когда преЗедент говорит про себя "Янетряпка", хочется кричать:
- Ты подстилка бесхребетная, ты тряпка общественного туалета!
П.С.
Пенсионеры собирают на дроны, а эти мрази жируют в два горла...
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11.06.2024 10:07 Ответить
Печерский суд, это суд-побратим Басманного суда
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11.06.2024 10:17 Ответить
А шо ви чекали? Шо посадять, чи звільнять? Антимайдан давно рулить.
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11.06.2024 10:24 Ответить
наші суди відмажуть кожного, в кого є достатньо бабла
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11.06.2024 10:30 Ответить
правда, іноді може заважати суспільний резонанс
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11.06.2024 11:31 Ответить
Ось так,вони недоторкані,вони заброньовані,а всі остальні українці чогось забовязані цій державі,які від неї НІЧОГО НЕ ОТРИМАЛИ.
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11.06.2024 11:11 Ответить
відправ таких на фронт, то вони відразу лапки вгору і на той бік перебіжать, вони мріють про росію тут, мафія чекає на ****@. Інше питання, що такі гниди роблять ще досі в поліції, прокуратурі, судах і т. д?
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11.06.2024 11:38 Ответить
Не чужі ж люди
"...суддя Печерського суду Світлана Гречана, яка донедавна була одружена зі співробітником Національної поліції",-

а зараз вже, думаю, полковником НП на генеральській посаді.
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11.06.2024 11:43 Ответить
"Суд вирішив, що визначити вартість оренди квартири не вбачається за можливе" - а як же експертний висновок, який використовується в судових процесах.

"дружина позичила 4,5 мільйона гривень, у своєї матері, яка мешкає в Росії" - тобто дружина заступника голови Нацполіції отримала гроші з Росії, що прям так в суді і сказала? Та передала чоловіку?

А типа зрада, незаконне збагачування, ухил від сплати податків.

У мене немає питання до суддів. Але потім не дивуємося що допомоги, крім військової, не буде зовсім. Тому що ніхто не буде давати гроші злодіям.
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11.06.2024 11:52 Ответить
Хтось очікував іншого?
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11.06.2024 11:54 Ответить
Кулеба, не бажаєш тут позаливати за "справелливість"? Стади биків і гондурасів, невже ні одного клятого гада не можна засудити? Задовбали вже.
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11.06.2024 12:03 Ответить
Кулеба? А що він не в темі?

Скоріше такий же - https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-ukrajinec-posila-ceske-urady-na-ukrajinsky-pasovy-servis-v-praze-253199

А ось що пишуть чехі, не всі, але що можна сказати на цє - "І такий народ ми хочемо підтримувати. На лікування хворих дітей грошей немає, але Україні будемо постійно надсилати. Дякуємо вам за все, український прем'єре Фіало, як ви дбаєте про своїх громадян."
756 лайків

Чи ось - "Вся Україна побудована на корупції. І це вже з часу її заснування. Такого рівня корупції в Європі не знайдеш." 1162 лайка

https://www.seznamzpravy.cz/diskuze/domaci-politika-ukrajinec-posila-ceske-urady-na-ukrajinsky-pasovy-servis-v-praze-253199

Сумно, дуже сумно і гірко.
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11.06.2024 12:32 Ответить
Чекаємо апеляцію.
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12.06.2024 00:03 Ответить
 
 