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НАЗК (1670) Печерський суд Києва (29) Тишлек (25)

Печерський суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека у справі про незаконні подарунки, - Bihus.Info

Суд виправдав Тишлека

Нацагентство із запобігання корупції склало протокол на колишнього замголови Нацполіції Дмитра Тишлека після того, як ЗМІ дізналися, що він отримав коштовні подарунки у вигляді безоплатного проживання в розкішних помешканнях, які йому не належали. Втім, Печерський суд Києва "відмазав" чиновника, перетворивши справу про незаконні подарунки на цирк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у власному розслідуванні Bihus.Info.

Проживання в елітній нерухомості як подарунок

Як зазначається, Тишлек користувався столичною квартирою на Печерську площею понад 140 кв. м, яка належала відомому ідеологу проєкту "Велике будівництво" Юрію Голику. Впродовж терміну користування експоліцейський "зекономив" на оренді 617 тис. грн, що вважається незаконним подарунком.

Також НАЗК встановило, що Тишлек отримав від знайомої ще один незаконний подарунок у вигляді безоплатного проживання у приватному будинку поблизу Києва площею понад 320 кв. м, що складає ще 225 тис. грн неоплаченої оренди. Маєток належить Наталі Нечепоренко, чия родина є бізнес-партнерами російського кримінального авторитета Андрєя Іманалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК склало протокол на ексзаступника голови Нацполіції Тишлека: отримував подарунки у вигляді оренди житла за цінами, нижчими від ринкових

Справа розвалилася у Печерському райсуді Києва

НАЗК направило адмінпротокол щодо цих порушень до Печерського райсуду Києва, де справа розвалилася. Суд вирішив, що визначити вартість оренди квартири не вбачається за можливе, водночас є докази, що Тишлек, виявляється, за власні кошти обставив квартиру на 910 тисяч гривень, у той час як НАЗК це облаштування оцінило всього у 130 тисяч. Тобто нібито у такий спосіб експоліцейський заплатив за оренду.

Появу у себе таких грошей Тишлек пояснив тим, що його дружина позичила 4,5 мільйона гривень у своєї матері, яка мешкає в Росії.

Щодо будинку під Києвом, то тут суд просто дійшов висновку, що правоохоронець там не жив.

Що відомо про суддю, яка ухвалила рішення щодо Тишлека?

Як дізналися журналісти, рішення ухвалила суддя Печерського суду Світлана Гречана, яка донедавна була одружена зі співробітником Національної поліції. Журналісти нарахували у подружжя нерухомості на 14 млн гривень, про яке у деклараціях Гречаної нічого не сказано. Журналісти кажуть, що саме ця суддя раніше "поховала" справу колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, якого також підозрювали в отриманні незаконних подарунків.

Розслідування журналістів щодо заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні Цензор.НЕТ, у 2005 році дружина Тишлека Олександра Балакай просила видати їй новий паспорт громадянки РФ, що і було зроблено. Саме цей паспорт громадянки РФ, згідно з розслідуванням журналістів Bihus.info, досі залишається чинним. Крім того, за даними джерел, у 2015-2017 роках вона регулярно їздила до Росії та в окупований РФ Крим.

У відповідь заступник голови Нацполіції Тишлек заявив, що ЗМІ "спотворили факти" в розслідуванні про російський паспорт його дружини. А також, що він збирається звертатися до ДБР щодо цієї ситуації.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відсторонив від посади заступника голови Нацполіції Тишлека.

Також у МВС України на запит Цензор.НЕТ, повідомили, що Тишлек повернувся до виконання своїх обов’язків, оскільки проведене службове розслідування не виявило фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі згадуваними в журналістському розслідуванні. Також перевірка не виявила й інших підстав для звільнення Тишлека з посади.

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Топ коментарі
+28
Там своє життя: судді відмазують ментів, менти відмазують суддів, при цьому у всіх на 100% бронь від мобілізації....
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11.06.2024 09:17
+26
Прогнила система судова.
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11.06.2024 09:16
+11
Вибачитись і виплатити офігенну компенсацію за моральні травми нанесені ментику .
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11.06.2024 09:21
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Прогнила система судова.
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11.06.2024 09:16 Відповісти
І не тільки. Справа в тому, що це назк суцільна хрінь, фірція яка складається з фріків не здатних ні на що. В законодавстві нулячі абсолютно. Їх протоколи це матеріал для дослідження на дурість і повну поофанацію. Нікчемна організація яка добре доїтб державний бюджет.
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11.06.2024 09:26 Відповісти
Все що потрібно знати про зелену владу, поліцію, суддів. Злочинне угруповання. Яка довіра?
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11.06.2024 09:31 Відповісти
Куди не кину оком стомленим -
Кругом ху@ня. За@бують мене
Питання сучi. Що лучше: бездуховнiсть,
Розпатлана самиця ********,
Що верхи на скаженiм бугаї
Шаленим чвалом мчить в пампасах предранкових
У нiкуда; або духовнiсть смирна
Що перстами, покрученими от поліартрiту,
Показує нам, де дорога к храму. В храмi тiм
Залiзо ржаве лежить у рiзних позах
І гнила картопля. О, ********* смисл життя,
Якщо ти єсть!

Цитата мітця
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11.06.2024 09:39 Відповісти
Куди не кину оком стомленим -
Кругом ху@ня. За@бують мене
Питання сучi. Що лучше: бездуховнiсть,
Розпатлана самиця ********,
Що верхи на скаженiм бугаї
Шаленим чвалом мчить в пампасах предранкових
У нiкуда; або духовнiсть смирна
Що перстами, покрученими от поліартрiту,
Показує нам, де дорога к храму. В храмi тiм
Залiзо ржаве лежить у рiзних позах
І гнила картопля. О, ********* смисл життя,
Якщо ти єсть!

Така казав митець
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11.06.2024 09:42 Відповісти
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11.06.2024 12:46 Відповісти
Менти вони і у Африці менти, як не називай!
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11.06.2024 09:17 Відповісти
Там своє життя: судді відмазують ментів, менти відмазують суддів, при цьому у всіх на 100% бронь від мобілізації....
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11.06.2024 09:17 Відповісти
А простий хлопець Микола ще й повинен захищати цих зажраних небожителей
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11.06.2024 11:14 Відповісти
Вибачитись і виплатити офігенну компенсацію за моральні травми нанесені ментику .
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11.06.2024 09:21 Відповісти
Так і хочеться сказати: Печерський суд - самий гуманний суд у світі!
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11.06.2024 09:23 Відповісти
Печернии суд зовсім нелякании а тільки починають на них наізжати - кричать шо вони незалежна гілка влади а коли тиск продовжиться - то натравлять Венеціиську комісію - так і живем
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11.06.2024 09:23 Відповісти
в цих всіх справах ще треба дивитись хто розвалив справу... чи суддя чи сторона звинувачення... яка могла "загубити" або "ненадати випадково" деякі докази...

Та і суддя сам одноосібно не може це зробити тому що є апеляція....
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11.06.2024 09:27 Відповісти
І знову печерський суд а може настав час як в китаї на стадіон мента суддю адвоката і стратить а майно всіх родичів для війська бо як не прокурор зі своєю шльондрою то мент то суддя всіх виродків і їхніх діточок в окопи з лопатами
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11.06.2024 09:30 Відповісти
вот єто поварот
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11.06.2024 09:32 Відповісти
І що далі?
А нічого.
Після недовгого та млявого срача в мережі всі продовжать жити своїм життям.
народ своїм, тишлеки-своім..
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11.06.2024 09:33 Відповісти
Система своих не выдаст. Ето только холопы друг другу глотки грызут чтобы кто то на грам лучше не жил
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11.06.2024 09:33 Відповісти
Как они достали )
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11.06.2024 09:33 Відповісти
Вони вже відкрито плюють на всі закони та правила,витягти кірюшу тимошенка з лайна - будь ласка,відмазати даунецкого мента за зв"язки з криміналітетом - та нема питань,ці тупі пояснення про наявність фінансового,(двіжімого та недвіжімого) рухомого та нерухомого майна на мілліони -це мама з кацапії в гривнах передала....Всі думали ,що це дно лицемірства,але знизу постукав Тушляк....
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11.06.2024 09:35 Відповісти
цирк з конями... оце наше - суд не виявив, можна далі не читати, тому що це одна банда продажних негідників, які будуть покривати один одного до скону й будуть в очі всім плювати зі своєю елітною нерухомістю, купленою на гроші багатих родичів з рашки... та ще на якісь гроші, які вони знайшли в кущах, на звалищі, та будь де..., просто їм дуже та завжди щастить...
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11.06.2024 09:35 Відповісти
Тишляк тепер цій системи винен до кінця своїх днів,будуть з нього качати ресурси все життя
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11.06.2024 09:36 Відповісти
Такі от тишлеки з дружинами що позичають гроші в російських мам,такі от гречані які відмазують і страхують тишлеків - вони гірші від русні,яка воює з нами на фронті.Наші хлопці на передовій то все читають і що вони думають?Та так і думають,що ті в тилу гірші за тих в кого вони стріляють зараз...Яка вже весна минула а нікого не садять...садівник значить лайно...просто не садівник а клоун якийсь...
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11.06.2024 09:40 Відповісти
Виходить що мусор Честний !?
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11.06.2024 09:40 Відповісти
''Тук-тук''-це з чергового дніща постукали.
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11.06.2024 09:42 Відповісти
судді відмазують мусоров від грат
Влада відмазує мусоров від захисту України..
а дурні аиерикоси дають гроші
які краде єрмак з татаровим
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11.06.2024 09:46 Відповісти
Печерний суд традицію не змінює свох не здає, тобто корупціонерів посадовців і навіть деяких сепарів чіпати не можна ,до речі а чому досі не заарештований сумнозвісний суддя вовк ,адже його постанови принесли збитки країні на десятки мільярдів гривень .
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11.06.2024 09:48 Відповісти
Ось така війна за існування України. А Україна зараз нажаль ось така-печерський суд і тишлек. Адже іменем України прикривається безлад та беззаконня.
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11.06.2024 09:53 Відповісти
Ворон ворону око не виклює.
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11.06.2024 10:00 Відповісти
Когда преЗедент говорит про себя "Янетряпка", хочется кричать:
- Ты подстилка бесхребетная, ты тряпка общественного туалета!
П.С.
Пенсионеры собирают на дроны, а эти мрази жируют в два горла...
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11.06.2024 10:07 Відповісти
Печерский суд, это суд-побратим Басманного суда
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11.06.2024 10:17 Відповісти
А шо ви чекали? Шо посадять, чи звільнять? Антимайдан давно рулить.
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11.06.2024 10:24 Відповісти
наші суди відмажуть кожного, в кого є достатньо бабла
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11.06.2024 10:30 Відповісти
правда, іноді може заважати суспільний резонанс
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11.06.2024 11:31 Відповісти
Ось так,вони недоторкані,вони заброньовані,а всі остальні українці чогось забовязані цій державі,які від неї НІЧОГО НЕ ОТРИМАЛИ.
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11.06.2024 11:11 Відповісти
відправ таких на фронт, то вони відразу лапки вгору і на той бік перебіжать, вони мріють про росію тут, мафія чекає на ****@. Інше питання, що такі гниди роблять ще досі в поліції, прокуратурі, судах і т. д?
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11.06.2024 11:38 Відповісти
Не чужі ж люди
"...суддя Печерського суду Світлана Гречана, яка донедавна була одружена зі співробітником Національної поліції",-

а зараз вже, думаю, полковником НП на генеральській посаді.
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11.06.2024 11:43 Відповісти
"Суд вирішив, що визначити вартість оренди квартири не вбачається за можливе" - а як же експертний висновок, який використовується в судових процесах.

"дружина позичила 4,5 мільйона гривень, у своєї матері, яка мешкає в Росії" - тобто дружина заступника голови Нацполіції отримала гроші з Росії, що прям так в суді і сказала? Та передала чоловіку?

А типа зрада, незаконне збагачування, ухил від сплати податків.

У мене немає питання до суддів. Але потім не дивуємося що допомоги, крім військової, не буде зовсім. Тому що ніхто не буде давати гроші злодіям.
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11.06.2024 11:52 Відповісти
Хтось очікував іншого?
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11.06.2024 11:54 Відповісти
Кулеба, не бажаєш тут позаливати за "справелливість"? Стади биків і гондурасів, невже ні одного клятого гада не можна засудити? Задовбали вже.
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11.06.2024 12:03 Відповісти
Кулеба? А що він не в темі?

Скоріше такий же - https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-ukrajinec-posila-ceske-urady-na-ukrajinsky-pasovy-servis-v-praze-253199

А ось що пишуть чехі, не всі, але що можна сказати на цє - "І такий народ ми хочемо підтримувати. На лікування хворих дітей грошей немає, але Україні будемо постійно надсилати. Дякуємо вам за все, український прем'єре Фіало, як ви дбаєте про своїх громадян."
756 лайків

Чи ось - "Вся Україна побудована на корупції. І це вже з часу її заснування. Такого рівня корупції в Європі не знайдеш." 1162 лайка

https://www.seznamzpravy.cz/diskuze/domaci-politika-ukrajinec-posila-ceske-urady-na-ukrajinsky-pasovy-servis-v-praze-253199

Сумно, дуже сумно і гірко.
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11.06.2024 12:32 Відповісти
Чекаємо апеляцію.
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12.06.2024 00:03 Відповісти
 
 