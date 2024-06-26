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Новини
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У Києві помер працівник посольства США, - Держдеп

держдеп

Державний департамент США підтвердив смерть працівника американського посольства в Києві.

Про повідомив у середу під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо підтвердити смерть урядового службовця США, який підпорядковувався керівнику місії в посольстві в Києві. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким нашого колеги", - зазначив Міллер.

Та додав, що наразі не має додаткової інформації та додав, що службовець помер природною смертю.

Читайте: США вживатимуть заходів, якщо РФ спробує вплинути на президентські вибори, - Держдеп

Автор: 

Держдепартамент США (1645) Київ (19618) посольство (947) смерть (6771) США (23280)


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Топ коментарі
+7
Агентура кремля на чьолі з єрмаком почала вже вбивати працівників посольства США???
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27.06.2024 04:13
+4
жіноча логіка теж у природі відсутня, і що?
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27.06.2024 01:37
+3
Природною?вона від глибокої старості.
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27.06.2024 00:24
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Природною?вона від глибокої старості.
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27.06.2024 00:24 Відповісти
Технічно кажучі ні, помирати від глибокої старості неприродньо, людина йде проти природи, штучно подовжуючи своє життя за рахунок використання свідомого інтелекту, який у природі загалом відсутній.
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27.06.2024 00:46 Відповісти
жіноча логіка теж у природі відсутня, і що?
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27.06.2024 01:37 Відповісти
В даному випадку вона хоч є. (логіка)
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27.06.2024 07:33 Відповісти
Агентура кремля на чьолі з єрмаком почала вже вбивати працівників посольства США???
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27.06.2024 04:13 Відповісти
Як Татаров керує Офісом генпрокурора. Правоохоронна система держави фактично зруйнована

https://argumentua.com/novosti/kriminal КРИМІНАЛ | СР, 2024-06-26 10:20
https://argumentua.com/novini/yak-tatarov-kerue-ofisom-genprokurora-pravookhoronna-sistema-derzhavi-faktichno-**********
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27.06.2024 05:06 Відповісти
умереть в Киеве это важное очень событие.
в крематорий и проблема решена.
лучше пусть про ф16 думают, а не о всякой фигне.
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27.06.2024 04:56 Відповісти
Андрій Борисович,ну навіщо?
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27.06.2024 05:05 Відповісти
Швец эту тему осветил. Из Москвы прибыла группа киллеров. Братья.
Американец найден мёртвым в номере "Хилтона" - очень природная смерть.
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27.06.2024 06:01 Відповісти
Кого це цікавить?В країні правлять кроти,козирі,знищують населення і що?Зараз головне-котлета,а інше то х...йня.
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27.06.2024 09:17 Відповісти
 
 