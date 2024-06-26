У Києві помер працівник посольства США, - Держдеп

Державний департамент США підтвердив смерть працівника американського посольства в Києві.

Про повідомив у середу під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо підтвердити смерть урядового службовця США, який підпорядковувався керівнику місії в посольстві в Києві. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким нашого колеги", - зазначив Міллер.

Та додав, що наразі не має додаткової інформації та додав, що службовець помер природною смертю.

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