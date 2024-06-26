У Києві помер працівник посольства США, - Держдеп
Державний департамент США підтвердив смерть працівника американського посольства в Києві.
Про повідомив у середу під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми можемо підтвердити смерть урядового службовця США, який підпорядковувався керівнику місії в посольстві в Києві. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким нашого колеги", - зазначив Міллер.
Та додав, що наразі не має додаткової інформації та додав, що службовець помер природною смертю.
Топ коментарі
+7 Anatoly #540864
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+4 Bri Bri
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+3 Pol Chopa #550667
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https://argumentua.com/novosti/kriminal КРИМІНАЛ | СР, 2024-06-26 10:20
https://argumentua.com/novini/yak-tatarov-kerue-ofisom-genprokurora-pravookhoronna-sistema-derzhavi-faktichno-**********
в крематорий и проблема решена.
лучше пусть про ф16 думают, а не о всякой фигне.
Американец найден мёртвым в номере "Хилтона" - очень природная смерть.