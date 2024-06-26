В Киеве умер работник посольства США, - Госдеп
Государственный департамент США подтвердил смерть работника американского посольства в Киеве.
Об этом сообщил в среду во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы можем подтвердить смерть правительственного служащего США, который подчинялся руководителю миссии в посольстве в Киеве. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего коллеги", - отметил Миллер.
И добавил, что пока не имеет дополнительной информации и добавил, что служащий умер естественной смертью.
Топ комментарии
+7 Anatoly #540864
показать весь комментарий27.06.2024 04:13 Ссылка
+4 Bri Bri
показать весь комментарий27.06.2024 01:37 Ссылка
+3 Pol Chopa #550667
показать весь комментарий27.06.2024 00:24 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://argumentua.com/novosti/kriminal КРИМІНАЛ | СР, 2024-06-26 10:20
https://argumentua.com/novini/yak-tatarov-kerue-ofisom-genprokurora-pravookhoronna-sistema-derzhavi-faktichno-**********
в крематорий и проблема решена.
лучше пусть про ф16 думают, а не о всякой фигне.
Американец найден мёртвым в номере "Хилтона" - очень природная смерть.