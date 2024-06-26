В Киеве умер работник посольства США, - Госдеп

Государственный департамент США подтвердил смерть работника американского посольства в Киеве.

Об этом сообщил в среду во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем подтвердить смерть правительственного служащего США, который подчинялся руководителю миссии в посольстве в Киеве. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего коллеги", - отметил Миллер.

И добавил, что пока не имеет дополнительной информации и добавил, что служащий умер естественной смертью.

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