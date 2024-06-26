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Новости
10 005 11

В Киеве умер работник посольства США, - Госдеп

держдеп

Государственный департамент США подтвердил смерть работника американского посольства в Киеве.

Об этом сообщил в среду во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем подтвердить смерть правительственного служащего США, который подчинялся руководителю миссии в посольстве в Киеве. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего коллеги", - отметил Миллер.

И добавил, что пока не имеет дополнительной информации и добавил, что служащий умер естественной смертью.

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Автор: 

Госдепартамент США (1848) Киев (25655) посольство (1084) смерть (9245) США (27043)


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Топ комментарии
+7
Агентура кремля на чьолі з єрмаком почала вже вбивати працівників посольства США???
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27.06.2024 04:13
+4
жіноча логіка теж у природі відсутня, і що?
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27.06.2024 01:37
+3
Природною?вона від глибокої старості.
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27.06.2024 00:24
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Природною?вона від глибокої старості.
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27.06.2024 00:24 Ответить
Технічно кажучі ні, помирати від глибокої старості неприродньо, людина йде проти природи, штучно подовжуючи своє життя за рахунок використання свідомого інтелекту, який у природі загалом відсутній.
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27.06.2024 00:46 Ответить
жіноча логіка теж у природі відсутня, і що?
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27.06.2024 01:37 Ответить
В даному випадку вона хоч є. (логіка)
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27.06.2024 07:33 Ответить
Агентура кремля на чьолі з єрмаком почала вже вбивати працівників посольства США???
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27.06.2024 04:13 Ответить
Як Татаров керує Офісом генпрокурора. Правоохоронна система держави фактично зруйнована

https://argumentua.com/novosti/kriminal КРИМІНАЛ | СР, 2024-06-26 10:20
https://argumentua.com/novini/yak-tatarov-kerue-ofisom-genprokurora-pravookhoronna-sistema-derzhavi-faktichno-**********
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27.06.2024 05:06 Ответить
умереть в Киеве это важное очень событие.
в крематорий и проблема решена.
лучше пусть про ф16 думают, а не о всякой фигне.
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27.06.2024 04:56 Ответить
Андрій Борисович,ну навіщо?
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27.06.2024 05:05 Ответить
Швец эту тему осветил. Из Москвы прибыла группа киллеров. Братья.
Американец найден мёртвым в номере "Хилтона" - очень природная смерть.
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27.06.2024 06:01 Ответить
Кого це цікавить?В країні правлять кроти,козирі,знищують населення і що?Зараз головне-котлета,а інше то х...йня.
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27.06.2024 09:17 Ответить
 
 