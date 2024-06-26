США будут принимать меры, если РФ попытается повлиять на президентские выборы, - Госдеп

Соединенные Штаты готовы принимать ответные меры, если Россия попытается повлиять на результаты президентских выборов в ноябре 2024 года.

Об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы задокументировали их попытки повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Мы остаемся бдительными к российской угрозе и будем продолжать следить за ситуацией и принимать соответствующие меры, двигаясь вперед", - отметила она.

Коултер также подчеркнула, что Кремль пытается посеять путаницу и углубить разногласия в обществах стран Запада, в частности, в Европе.

"Хорошей новостью является то, что после недавних выборов в Европейский парламент некоторые предсказывали лавинообразный рост количества голосов партий, которые, возможно, являются скептиками европейского проекта. Но по результатам выборов мы увидели, что проевропейский центр победил. Поэтому я думаю, что это важно отметить", - подытожила представитель Госдепа.

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