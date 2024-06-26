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США будут принимать меры, если РФ попытается повлиять на президентские выборы, - Госдеп

США відповість, якщо РФ втручатиметься у вибори

Соединенные Штаты готовы принимать ответные меры, если Россия попытается повлиять на результаты президентских выборов в ноябре 2024 года.

Об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы задокументировали их попытки повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Мы остаемся бдительными к российской угрозе и будем продолжать следить за ситуацией и принимать соответствующие меры, двигаясь вперед", - отметила она.

Коултер также подчеркнула, что Кремль пытается посеять путаницу и углубить разногласия в обществах стран Запада, в частности, в Европе.

"Хорошей новостью является то, что после недавних выборов в Европейский парламент некоторые предсказывали лавинообразный рост количества голосов партий, которые, возможно, являются скептиками европейского проекта. Но по результатам выборов мы увидели, что проевропейский центр победил. Поэтому я думаю, что это важно отметить", - подытожила представитель Госдепа.

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Автор: 

выборы (24756) Госдепартамент США (1848) россия (96018) США (27043)


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Топ комментарии
+4
Да вы шо? А тот факт, что добрая половина Республиканской партии в Палате "танцует" на кремлевские деньги, а в финансировании избирательной компании особо видных ее членов открыто принимают участие кремлевские кошельки, "принятия мер" не требует?
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26.06.2024 13:34
+3
Вживатимуть попкорн?
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26.06.2024 13:32
+3
Ну чому ж? Ще ціла бульбашка занепокоєння.
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26.06.2024 13:33
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вживати заходи по американськи ,в нинішнім часі ,означає не що інше як "перднути у воду".Не буде чутно,але смердітиме
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26.06.2024 13:29 Ответить
Ну чому ж? Ще ціла бульбашка занепокоєння.
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26.06.2024 13:33 Ответить
у відповідь сполученні штати америки будуть впливати на вибору в россії 🤣😂
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26.06.2024 13:38 Ответить
Если не наказали ботокса в первый раз,значит вторая попытка будет наглее и эффективнее.
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26.06.2024 13:29 Ответить
Вживатимуть попкорн?
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26.06.2024 13:32 Ответить
Да вы шо? А тот факт, что добрая половина Республиканской партии в Палате "танцует" на кремлевские деньги, а в финансировании избирательной компании особо видных ее членов открыто принимают участие кремлевские кошельки, "принятия мер" не требует?
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26.06.2024 13:34 Ответить
Варто визнати, що гебня у цьому плані працює дуже ефективно. Американці про ці факти знають, але відкрито виступити та визнати, що їхні хвалені спец.служби так обісралися, не хочуть, бо це ганьба на весь світ.
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26.06.2024 13:42 Ответить
Чудово! Як що нам насеруть на голову, то "США вживатимуть заходів" ..

Можна запускати тоталізатор на "подіє- не подіє".
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26.06.2024 13:37 Ответить
Ага. Рішучий протест та глибока стурбованість.
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26.06.2024 13:37 Ответить
žah..vo so prevratilas Amerika...... i vse iz za odnovo trampona ta evo prihlebnikov...sorom.
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26.06.2024 14:26 Ответить
Вже можуть починати.
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26.06.2024 15:43 Ответить
Втручання вже йде повним ходом, як і відсутність реакції
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26.06.2024 16:05 Ответить
 
 