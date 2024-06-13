Россия планирует вмешательство в выборы президента США с помощью ИИ, чтобы ослабить поддержку Украины, - Bloomberg

Все больше противников США во главе с Россией пытаются повлиять на президентские выборы 2024 года с помощью коммерческих фирм и использования генеративного искусственного интеллекта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

"Представители Офиса директора национальной разведки США, пожелавшие остаться анонимными, заявляют, что Россия представляет серьезную угрозу в этом избирательном цикле.

Москва, вероятно, рассматривает выборы как возможность для достижения своих более широких целей - таких, как подрыв поддержки военных усилий Украины, подрыв доверия к демократическим институтам и подрыв доверия к США в более широком смысле, сказали чиновники", - говорится в материале.

Разведывательное сообщество ожидает, что Россия воспользуется социальными разногласиями в США, включая протесты в университетских городках, добавили чиновники.

Иран на выборах 2024 года намерен действовать как агент хаоса, сея внутренние распри и даже пропагандируя насилие, заявили источники издания.

В то же время, по словам официальных лиц, Китай придерживается более осторожного подхода и осознает потенциальный удар, который может сопровождать вмешательство в выборы.

Центр иностранного вредного влияния ODNI, который начал работать в сентябре 2022 года, будет пытаться противостоять этим угрозам с помощью анализа медиа.

Напомним, в апреле Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что президент России Владимир Путин может отложить любое решение "по крайней мере, до президентских выборов в Соединенных Штатах этой осенью".

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