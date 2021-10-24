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Новости Вмешательство в выборы в США
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Вмешательство РФ в выборы в США: Уроженца Украины, соратника Джулиани Парнаса признали виновным

Вмешательство РФ в выборы в США: Уроженца Украины, соратника Джулиани Парнаса признали виновным

Федеральное жюри объявило о признании виновным Льва Парнаса - экс-соратника политика Руди Джулиани, работавшего с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По данным обвинения, Парнас, американский бизнесмен украинского происхождения, а также его бывший соратник Игорь Фруман, получили деньги от российского бизнесмена Андрея Муравьева и направили их на финансирование избирательных кампаний в США.

Интерес Парнаса представляли кандидаты в штатах, где можно было получить лицензию на ведение бизнеса, связанного с легализованной продажей марихуаны.

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По данным прокуратуры, Парнас утаил, что он и Фруман, который признал себя виновным в сентябре, передавали пожертвования в республиканский Комитет политических действий (PAC), собиравший средства, в том числе, и на президентскую кампанию тогда еще кандидата в президенты США - Дональда Трампа.

Лев Парнас был признан виновным в нарушении федеральных законов США, запрещающих иностранцам участвовать в избирательных кампаниях, а также запрещающих делать партийные пожертвования от имени других лиц.

Андрей Кукушкин, соратник бизнесмена Муравьева, также был признан виновным в нарушении финансирования избирательных кампаний.

Руди Джулиани, экс-прокурор и бывший мэр Нью-Йорка, не является фигурантом этого уголовного дела: ему не было предъявлено каких-либо обвинений. Как отмечает CNBC, Джулиани является фигурантом другого расследования, которое власти Нью-Йорка ведут относительно того, обязан ли он был регистрироваться в качестве иностранного агента.

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По данным американских СМИ, Парнас помогал Джулиани искать сведения, которые могли бы способствовать началу расследования в отношении Джо Байдена касательно его деятельности в Украине. Напомним, что начать расследование в отношении Байдена требовал в то время Трамп.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди заявил, что защита намерена обжаловать приговор.

Окружной судья США Джей Пол Откен отклонил ходатайство прокуратуры о задержании Парнаса и Кукушкина. "Подсудимые достаточно убедительно доказали, что не собираются скрываться", - сказал Откен.

Адвокаты Парнаса утверждают, что средства Муравьева пошли на бизнес-инвестиции, а не на взносы в избирательную кампанию, и что пожертвование группе сторонников Трампа поступило от фирмы, основанной Парнасом, и не нарушало законов США.

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Автор: 

выборы (24757) США (27094) Трамп Дональд (5622) Джулиани Руди (121) Парнас Лев (28)


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Топ комментарии
+9
Спонсорами Трампа были не только Муравьев,Фруман,Парнас и прочие Кукушкины...,там целая шайка ФСБшников...,по каждому из 50 штатов США был свой главный Штирлиц Путлера...
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24.10.2021 02:41
+7
Эрдоган вычислил 6 Штирлицов Путлера в Турции,хотя их там "законсервированныХ гораздло больше,что и в любой другой стране Мира...это ФСБ, СВР, ГРУ и прочие Бошировы Петровы... в Черногории к примеру было 4 хмырей...
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24.10.2021 02:55
+6
Джулиани-Манафорт-Трамп-Путлер....,Жириновский кричал на весь Мир : ТРАМП НАШ... феерия дебилизма и самоспализма...,от вяличия бяда на РАБссии...
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24.10.2021 02:20
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Джулиани-Манафорт-Трамп-Путлер....,Жириновский кричал на весь Мир : ТРАМП НАШ... феерия дебилизма и самоспализма...,от вяличия бяда на РАБссии...
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24.10.2021 02:20 Ответить
нужен норм пруф Трамп == *****. не может так обосраться вся партия. вот не может и все.
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24.10.2021 02:26 Ответить
Джуліані найкращий мер Ню-Йорка за всю історію. До мера він був прокурором і пересадив всю італійську мафію.
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24.10.2021 02:52 Ответить
... пересадив конкуруючу мафію
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24.10.2021 10:07 Ответить
Виходить Джуліані у різних епостасях, це різний Джуліані ? Чи просто мер-Джуліані це просто розкручена бульбашка ??
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24.10.2021 11:05 Ответить
Еге ж, кізяки ще ті.
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24.10.2021 10:28 Ответить
Спонсорами Трампа были не только Муравьев,Фруман,Парнас и прочие Кукушкины...,там целая шайка ФСБшников...,по каждому из 50 штатов США был свой главный Штирлиц Путлера...
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24.10.2021 02:41 Ответить
Ти ідіот.
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24.10.2021 02:52 Ответить
О..любитель Трапмофлебитов вылез... Здаров Кислый...
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24.10.2021 02:56 Ответить
Так від кого Байден дістава $500К в рік?
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24.10.2021 02:58 Ответить
Від Путлєра....бабло мавзолейное не воняет ...чувак...
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24.10.2021 02:59 Ответить
Таки ти ідіот. Спати йди, єкпєрд.
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24.10.2021 03:00 Ответить
Я «кислий»? В Україні 3 ночі! Тиск перевір краще-може тому не спиш?
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24.10.2021 03:00 Ответить
Я на работе ващет болване ти блін...
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24.10.2021 03:01 Ответить
Чому вони так бояться, щоб хтось розслідував від кого Байден діставав кеш в Україні!? Чому Байден будучи віце-президентом наполягав на звільнені прокурора, котрий вів справу проти Бурісми? Ідіот Байден сам це наговорив на плівку!?
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24.10.2021 02:57 Ответить
Эрдоган вычислил 6 Штирлицов Путлера в Турции,хотя их там "законсервированныХ гораздло больше,что и в любой другой стране Мира...это ФСБ, СВР, ГРУ и прочие Бошировы Петровы... в Черногории к примеру было 4 хмырей...
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24.10.2021 02:55 Ответить
Скільки вже можна обсмоктувати Трампа?
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24.10.2021 03:03 Ответить
Трампа пасодють...,а знаете за что? Каким образом за счет кого Трампыч стал банкротом 5 раз и вылез из говна и нищеты?став в шестой раз миллиардером...
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24.10.2021 03:07 Ответить
Поки що справи про бізнес і ухиляння від податків не дуже чутно. Він навіть декларацію не подав, коли обирався.
Там, у США дивні порядки.
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24.10.2021 11:01 Ответить
Высосанная из пальца бредятина. Сколько тысяч бизнесменов делают "пожертвования" обеим партиям за будущие услуги один Бог знает. Лучше бы разобрались с этим узаконенным и не очень взяточничеством. Не случайно все сенаторы и конгрессмены очень богатые люди. Это кормушка до которой любой коррумпированной стране как до луны раком.
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24.10.2021 03:40 Ответить
+ 100
Плюс майже узаконена спекуляція на біржах ... Цвєточ демократії ...
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24.10.2021 11:00 Ответить
Мавзолейных тараканов в Мире больше чем фрау Риббентроп в Германии или Мари ЛеПен во Франции....,не говоря об Орбанах в Венгрии,или Вукиче в Сербии...,а бабло мавзолейное нигде не воняет. ...,денег сейчас нет,но вы держитсь там... Трампыч...и его ФСБшное Кодло...
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24.10.2021 06:22 Ответить
Плохо вы знаете работу Конторы,точнее не знаете,от слова саавсем...,Юрий Швец вам расскажет Ють.юб...подпишись на Юрий Борисовича и нет проблем...Болваны...
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24.10.2021 06:25 Ответить
Да и в Крыму с Донбассом вас нет...т никогда не было...,да быдло Путлерское это все жители Крыма замутили....стадобаранов.... типа референдум провели...тошнит от вас Идиотов рюсских....
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24.10.2021 06:30 Ответить
https://youtu.be/rSr_v117XBY Бородай сдает всех каже Денис Казанский
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24.10.2021 06:47 Ответить
Отлично,скоро и до любителя московских проституток доберутся,пятикратного банкрота трампика.
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24.10.2021 07:32 Ответить
Олег Дерипаска попался под колпак Мюллера Кошелек Путлера раскріт...следующая станция миллиардер Виктор Вексельберг...
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24.10.2021 07:39 Ответить
Будиночок у Деріпаски у США, нічогенький собі ...
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24.10.2021 10:58 Ответить
На РАБссии 119 миллиардеров которые богаче всей РАБссии суммарно...так что Госдепу работы хватит...
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24.10.2021 07:41 Ответить
Уткін "Вагнер" теж уродженець України. Та що це міняє.
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24.10.2021 07:43 Ответить
Ми ж повинні знати кого країна виростила ... Він же, мабуть, тут у школу ходив ??
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24.10.2021 10:57 Ответить
https://youtu.be/UHSW4SaSDbg классный стрим Рома Цимбалюк-Аркадий Бабченко-Айдер Муждабаев...
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24.10.2021 07:45 Ответить
https://youtu.be/S2lQ8Ncg9KE
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24.10.2021 07:46 Ответить
Антисемизм? ахаха
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24.10.2021 09:37 Ответить
Парнас, Фурман ..? Ладна Джуліані !
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24.10.2021 10:55 Ответить
"УРОДженець України..." а простіше, жид. І тут вже не важливо, чий він уродженець: один раз жид - назавжди жид
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24.10.2021 11:36 Ответить
Невже і Ізраіль не допоміг?
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24.10.2021 16:06 Ответить
 
 