Вмешательство РФ в выборы в США: Уроженца Украины, соратника Джулиани Парнаса признали виновным
Федеральное жюри объявило о признании виновным Льва Парнаса - экс-соратника политика Руди Джулиани, работавшего с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По данным обвинения, Парнас, американский бизнесмен украинского происхождения, а также его бывший соратник Игорь Фруман, получили деньги от российского бизнесмена Андрея Муравьева и направили их на финансирование избирательных кампаний в США.
Интерес Парнаса представляли кандидаты в штатах, где можно было получить лицензию на ведение бизнеса, связанного с легализованной продажей марихуаны.
По данным прокуратуры, Парнас утаил, что он и Фруман, который признал себя виновным в сентябре, передавали пожертвования в республиканский Комитет политических действий (PAC), собиравший средства, в том числе, и на президентскую кампанию тогда еще кандидата в президенты США - Дональда Трампа.
Лев Парнас был признан виновным в нарушении федеральных законов США, запрещающих иностранцам участвовать в избирательных кампаниях, а также запрещающих делать партийные пожертвования от имени других лиц.
Андрей Кукушкин, соратник бизнесмена Муравьева, также был признан виновным в нарушении финансирования избирательных кампаний.
Руди Джулиани, экс-прокурор и бывший мэр Нью-Йорка, не является фигурантом этого уголовного дела: ему не было предъявлено каких-либо обвинений. Как отмечает CNBC, Джулиани является фигурантом другого расследования, которое власти Нью-Йорка ведут относительно того, обязан ли он был регистрироваться в качестве иностранного агента.
По данным американских СМИ, Парнас помогал Джулиани искать сведения, которые могли бы способствовать началу расследования в отношении Джо Байдена касательно его деятельности в Украине. Напомним, что начать расследование в отношении Байдена требовал в то время Трамп.
Адвокат Парнаса Джозеф Бонди заявил, что защита намерена обжаловать приговор.
Окружной судья США Джей Пол Откен отклонил ходатайство прокуратуры о задержании Парнаса и Кукушкина. "Подсудимые достаточно убедительно доказали, что не собираются скрываться", - сказал Откен.
Адвокаты Парнаса утверждают, что средства Муравьева пошли на бизнес-инвестиции, а не на взносы в избирательную кампанию, и что пожертвование группе сторонников Трампа поступило от фирмы, основанной Парнасом, и не нарушало законов США.
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Там, у США дивні порядки.
Плюс майже узаконена спекуляція на біржах ... Цвєточ демократії ...